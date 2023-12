Başkan Kılıç: "Kent Merkezinde Bulunan 25 Kilometrekarelik Alanın 20 Kilometresinin Planları Hazır "

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, basın mensupları ile biraraya geldi. Görevdeki 4,5 yılını anlatan Başkan Kılıç, gelecek hedeflerini de paylaştı. En çok önem verdikleri konulardan biri olan kentsel dönüşüm konusunu da masaya yatıran Başkan Kılıç çalışmalarının büyük bir bölümünü buna ayırdıklarını belirterek, "Merkezde olan 25 kilometrekarenin 20 kilometresinin planlarını yeniden hazırladık" dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 4,5 yılını ve gelecek hedeflerini düzenlediği basın toplantısı ile anlattı. Görev sürecindeki icraatlarını tek tek aktaran Kılıç, şunları söyledi:

"Bizim en çok önem verdiğimiz ve Buca'nın en büyük ihtiyacı olan şey bu dönem kentsel dönüşümdü. Bu kentin bir an önce dönüşmesi gerektiğini düşünüyorduk. Depremler sonrasında ne kadar haklı olduğumuzu gördük ve çalışmalarımızın büyük bölümünü buna ayırdık. Merkezde kalan 25 kilometrekarenin 20 kilometrekaresinin planlarını yeniden hazırladık. En son geçen ve askıya çıkan Gediz Revizyon Planları'nı etap etap gerçekleştireceğiz. Dönüşümünü gerçekleştireceğimiz 20 bin bağımsız bölüm var. Bol yeşil alan ve otoparkların olduğu bir plan yapmaya çalıştık. Ufuk Planları da Büyükşehir Meclisi'nde. Kuzey aksımızı kapsayan bir plandan bahsediyoruz. Planlama içerisinde dönüşüm modellerini de düşünerek yaptık. En kolay şekilde dönüşebilecek halini tasarladık. Bir yıl önce Çaldıran Planları'nı bitirmiştik. Yargı süreci ve iptal gerçekleşti. Şimdi yeni bir plan yapılacak. Mahkeme tarafından verilen kararlar da bizim için yol gösterici oluyor. Seyhan Planlarımız var. Karabağlar ile sınırı olan Mobilya Atölyeleri'nin ve sanayinin olduğu bir yer. Çöp yığınları ve katı atıkların olduğu bir yer. Günlük katı atığımızın 4'te 1'i oradan çıkıyor. Şu anda ara sokaklara araçların girmesi dahi çok zor. O alanın da dönüşümü bakanlıkta. Deprem gerçeğini yaşadık, gördük. Bu gerçek yüzleşmeden önce de çaba harcamamız gerekiyor. Depreme karşı her an dirençli olmamız gerekiyor. O nedenle BUCAKUT'u kurduk. İzmir depreminden sonra ciddi bir çalışma yaptık. İddialıyız; Türkiye'nin en iyi ekiplerinden bir tanesi oldu ve Devlet Üstün Görev Madalyası aldı. Hepimizin gururla ve onurla söylediğimiz Buca'nın medar-ı iftiharı bir ekibimiz var."

"20 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN YAPTIK"

Buca'da hayata geçirilen Fen İşleri çalışmalarını da aktaran Kılıç, ekiplerin bu dönem yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buca Cezaevi'nde 'Hizmetin siyaseti olmaz' şiarı ile yola çıktık. Buca'ya yakışmayan bir kütle vardı. En önemlisi de Adnan Kahveci Kavşağı'nın trafiğe açılmasıydı. Barış Pazarı'nı yeniledik. Otoparklarıyla da beraber faal kullanılıyor ve ciddi yük kaldırıyor. Fen işlerimiz bu dönem çok iyi çalıştı. 285 bin metrekare asfalt, 265 bin metrekare kilit parke döşendi. Yeni araç park alanları yarattık. Çamlıkule, Yıldız ve Mustafa Kemal'in arka kalan bölümlerinde sıkıntı vardı; oraya asfalt ve kilit parke döşedik ve park alanları yaptık. Büyükşehir yardımcı oldu, temizlik ihalesinden kurtulduk ve yeni temizlik araçları kazandık. Ciddi bir yükten kurtulduk, belediyemize ciddi bir ekonomik katkısı oldu. Buca'nın yaptırdığı bu çalışmalar içinde göreve geldiğimizde en önemli şikayet temizlikti. Şu anda bu şikayet beşinci ve altıncı sıralara düştü. Şu anda en yüksek şikayet yollarımızın durumu. Yollardaki asfalt ve yama ihtiyacı çok yoğun. Kent çok büyük, ciddi asfalt ihtiyacı oluyor. O yüzden bir asfalt şantiyesine ihtiyacımız vardı, onu kurduk. Ayrıca kilit parke taşı üretim bandımızı da ciddi üretim yapan bir hale getirdik. 263 parkın büyük bir çoğunluğunu elden geçirdik. Sulama sistemlerini, elektrik bağlantılarını kurduk. Yaklaşık 20 bin metrekarelik yeşil alan yaptık. Kutlu Aktaş Parkı'nı açtık ve içindeki taziye evini yaptık" ifadelerini kullandı.

TINAZTEPE'DE YENİ BİR ÖĞRENCİ YURDU

Buca Belediyesi'nin öğrencilere bir yurt kazandırdığını da hatırlatan Kılıç, yurdun açılışının yakın zamanda olduğunu duyurdu. Tınaztepe'de de başka bir yurt için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Kılıç, şunları aktardı:

"Buca için 'Öğrenci kenti' diyoruz. Gençlik merkezlerimizden bugüne kadar 30 bin arkadaşımız yararlanmış. Buca Belediye Lokantamızı tamamladık. Her an açabiliriz. Özellikle bunun öğrenciler için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Pandemide başladığımız dijital dershanemiz de Türkiye'nin en iyilerinden biri haline geldi. Onun dışında sanat atölyeleri ve hobi kursları düzenliyor; çocuk ve annelerimiz için çalışmalar yürütüyoruz. Pırlanta merkezlerimiz var. 4-6 yaş arası çocuklarımızı aileleri gelip tam gün bize bırakıyorlar. Yaklaşık 400'den fazla çocuğumuz eğitim görüyor, ekonomik olarak da çok avantajlı. Benim de bilim ve sanata ilgim var. O yüzden Buca'da bilim ve sanat merkezi kurduk. Özellikle ortaokul çocuklarına eğitim veriyoruz. Türkiye'de belki bir belediye açısından ilktir; uluslararası çaplarda birçok yarışmaya katılarak ödüller aldılar. Şu anda bilim ve sanat merkezinin bulunduğu alan dünyada bile tanınır hale geldi."

"TALEPLERDE YÜZDE 87'LİK MEMNUNİYET"

Sarı Masa Çözüm Merkezi'nde 2 yılda 76 binden fazla başvuru yapıldığını ve taleplerin yüzde 87'lik bir memnuniyet oranıyla yerine getirildiğini anlatan Başkan Kılıç, şunları ifade etti:

"50 binden fazla Bucalı'ya da ulaşmış olduk. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumları ilgilendiren talepler de oluyordu. Onları düştükten sonra bu 76 binlik talep yerine getirildi. İstihdam Merkezimize de çok büyük ilgi oldu. Spora da çok önem veriyor, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması için mücadele ediyoruz. Amatör spor kulüplerimizin de yanındayız, onlara her zaman destek oluyoruz. Ocak sonunda Sporium hizmetimizi açacağız. Birçok işi bitti, Yıldız Mahallesi'nde açılacak olan büyük bir kompleks. Hem su sporları hem de kapalı alanları olan bir merkez. Aynısından başka mahallelere de yapmayız düşünüyoruz. Buca Ova bölgesine bir de ek hizmet binası kazandırıldı. İçinde nikah salonu, sosyal marketi ve kurs merkezi olan bir yer. Vatandaş belediyeye gelmeden birçok işini burda yapabiliyor. Buca, merkezde tarım arazisinin en yoğun olduğu ilçe. Bu alanların beton zemin haline gelmesini istemediğimiz için çiftçilerimize ciddi desteklerde bulunuyoruz. 6 bina 300 üreticiye destek olduk. Alım garantisiyle de çiftçinin içinin rahat olmasını sağladık. Bunun dışında bir hasıl yemi tesisi kazandırdık. Süt ürünlerini artıran, maliyeti de düşüren bir yer."

FORBES KÖŞKÜ İÇİN BAKANLIKTAN İZİN BEKLİYORUZ

Buca'nın tarihsel anlamda da değerini parlatmak istediklerini de anlatan Kılıç, "Buca, metropolde tarihsel anlamda da en eski ve eserlerin de yoğun olduğu bir kent. Burada tarihi gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Dumlupınar Mahallesi'nin imar planlarını yaptık, sokak sağlıklaştırmasını yaptık. Dumlupınar Mahallesi belki de tüm Türkiye'den turist çeken bir alan haline gelecek. Yine Bucalılar için çok önemli bir tren istasyonu ve tren yolu hattımız var. İhalesi bitti, yapım aşamasında... Bu alanda yürüyüş yolu gibi bir yer hayali kuruyoruz. Bu alanı vatandaşımızın faydalanabileceği bir alan haline getiriyoruz. Bunun dışında Buca'nın en önemli değerlerinden biri Forbes Köşkü. Seyfi Demirsoy Hastanesi'nin içerisindeki bu alanı SGK'dan talep ettik. Prensip ve kirada anlaştık, bakanlık imzaladığında bize geçecek. 'Buca' denilince ilk akla gelecek yerlerden biri olan Forbes Köşkü'nü de hizmet alanı olarak vatandaşımıza sunmayı düşünüyoruz. Korumasını bile biz yapmaya başladık" diye konuştu.

"TRAFİK SORUNUNUN TEK ÇÖZÜMÜ METRO"

Başkan Kılıç, Buca'da yaşanan trafik sorununun çözümünün yeraltı raylı sistemler olduğunu belirterek "Trafik yoğunluğunu bitirecek tek şey metro. Metro çalışmaları da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Yağmur suyu izole hattı konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bu çalışma da yapılırsa yağışlarda sorunlar yaşanmayacak" dedi.

"BUCA BELEDİYESİ'NDE ŞU ANA KADAR HİÇBİR ŞEY SATILMADI"

Başkan Kılıç konuşmasının sonunda Buca Belediyesi'nin hiçbir satış yapmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Şu ana kadar hiçbir şey satılmadı. Yaklaşık 500 milyon lira değerinde bir kamulaştırma yaptık. Şirinyer Parkı'nın arkasında kalan bir alan. Eğer tekrar seçilirsek buraya çok güzel bir kültür merkezi yapmayı planlıyoruz. Buca'nın içinde çok konuşulan benzin istasyonları ile ilgili bir durum var. Üç benzin istasyonumuz var. Merkezdeki benzin istasyonlarımız 2007 yılında ilk önce Bucamar tarafından 15 yıllığına bedelinin tamamı peşin alınmak suretiyle bir akaryakıt şirketine kiralanmış. Ardından 2010 ya da 2011'de belediyemiz tarafından kiralamanın iptali için dava açılıyor. Önce lehte karar veriyor ama üst mahkeme bozuyor. Sonra davalar devam ediyor ve dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidiyor. En son 2022 yılının sonunda mahkeme karar veriyor. 15 yıldır belediyemize bir geliri olmayan bu yerler sonunda tahliye edildi. Bu alanları da Buca'nın yararına kullanmaya çalışıyoruz. En azından Buca Belediyesi çaba sarf edecek."

