Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kadınların Önemini Vurguladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olmak sadece kamu görevinin bir sorumluluğu değil insan olmanın da bir gereğidir" ifadelerini kullandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1977 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul ettiğini belirtti. Türk toplumunda kadının yerinin çok ayrı olduğunu işaret eden Başkan Zolan, tarih boyunca farklı medeniyetlerde statüsü sürekli gündemde olan kadınların, bu aziz milletinin tarihinde ise, ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlardaki üstün becerileri ile her zaman toplumun merkezinde olduğunu kaydetti. Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, kadınının toplumdaki yerinin daha da güçlendiğini, bu yürüyüşte her zaman onlara pozitif ayrımcılık yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, "Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olmak sadece kamu görevinin bir sorumluluğu değil insan olmanın da bir gereğidir" ifadelerini kullandı.
Denizli'de kadınların eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset ve ekonomi gibi birçok alanda başarı hikayeleri yazdığını, işgücüne katılımda ise Türkiye'nin en önde gelen illerin başında olmanın da gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti:
"Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın her alanda hayatlarını kolaylaştırmak, toplumdaki yerlerini güçlendirmek ve kadın girişimcilerimizi desteklemek her zaman temel önceliğimiz olmuştur. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediğimiz Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivalimize başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Bu vesilelerle başta bu kutsal vatan için evlatlarını şehit veren tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere attığım her adımda yanımda olan eşim ve kızlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kadınların Önemini Vurguladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
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