Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kadınların Önemini Vurguladı

Yerel

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olmak sadece kamu görevinin bir sorumluluğu değil insan olmanın da bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1977 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul ettiğini belirtti. Türk toplumunda kadının yerinin çok ayrı olduğunu işaret eden Başkan Zolan, tarih boyunca farklı medeniyetlerde statüsü sürekli gündemde olan kadınların, bu aziz milletinin tarihinde ise, ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlardaki üstün becerileri ile her zaman toplumun merkezinde olduğunu kaydetti. Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, kadınının toplumdaki yerinin daha da güçlendiğini, bu yürüyüşte her zaman onlara pozitif ayrımcılık yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, "Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olmak sadece kamu görevinin bir sorumluluğu değil insan olmanın da bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

Denizli'de kadınların eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset ve ekonomi gibi birçok alanda başarı hikayeleri yazdığını, işgücüne katılımda ise Türkiye'nin en önde gelen illerin başında olmanın da gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın her alanda hayatlarını kolaylaştırmak, toplumdaki yerlerini güçlendirmek ve kadın girişimcilerimizi desteklemek her zaman temel önceliğimiz olmuştur. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediğimiz Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivalimize başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Bu vesilelerle başta bu kutsal vatan için evlatlarını şehit veren tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere attığım her adımda yanımda olan eşim ve kızlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - DENİZLİ