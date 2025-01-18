Bayraktar TB3 dengeleri değiştirecek bir ilke imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayraktar TB3 dengeleri değiştirecek bir ilke imza attı

Geniş Video İzle

Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yaparak havacılık tarihinde bir ilke imza attı. MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Geliştirme süreci devam eden milli SİHA, toplamda 887 saat havada kalarak önemli testleri başarıyla tamamladı.

18.01.2025 11:30  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.
Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerine başladı. TB3 SİHA, 17 Ocak Cuma günü Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden Roketsan tarafından geliştirilen iki adet MAM-T mühimmatı ile havalandı. Atış testi icra etmek için havada seyreden Bayraktar TB3, Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile gerçekleştirdiği ilk atışta belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. Silahlanan Bayraktar TB3 SİHA, belirlenen test takvimine göre geliştirme süreci kapsamında faydalı yük ve mühimmat entegrasyon testlerine devam edecek.

Bayraktar TB3 SİHA Tarih Yazdı: İlk Kez Kısa Pistli Gemiden İniş Kalkış Yaptı

MİLLİ SİHA, ORTALAMA 20 BİN FEET İRTİFADA UÇTUĞU TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞTI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine başarıyla devam ederek, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.

Bayraktar TB3 SİHA Tarih Yazdı: İlk Kez Kısa Pistli Gemiden İniş Kalkış Yaptı

YERLİ MOTOR İLE EN YÜKSEĞE

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36.310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

Bayraktar TB3 SİHA Tarih Yazdı: İlk Kez Kısa Pistli Gemiden İniş Kalkış Yaptı

TOPLAM UÇUŞ 887 SAATİ GEÇTİ

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 887 saat 23 dakika havada kaldı. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol katetti.

MİLLİ SİHA, MİLLİ KAMERA İLE DONATILDI

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3 SİHA Tarih Yazdı: İlk Kez Kısa Pistli Gemiden İniş Kalkış Yaptı

DENİZ AŞIRI GÜÇ ÇARPANI

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

Bayraktar TB3 SİHA Tarih Yazdı: İlk Kez Kısa Pistli Gemiden İniş Kalkış Yaptı

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Bayraktar TB3 SİHA Tarih Yazdı: İlk Kez Kısa Pistli Gemiden İniş Kalkış Yaptı
Bayraktar TB3 dengeleri değiştirecek bir ilke imza attı
Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Politika, İhracat, Savunma, Yerel, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraktar TB3 dengeleri değiştirecek bir ilke imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Esentepe:
    cok sukur bu gunleri görduk. NERDEN NEREYE! 37 33 Yanıtla
  • Ankara null:
    sutcu imami bitirenmi yapti simdi bunu :)))) rezil kurum full torpil yeri fulll 29 29 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Ben saman balyesini tercih edecek en az %25 olacağına eminim. 25 19 Yanıtla
  • Yaşar Akyüz:
    Rabbim sana şükürler olsun bize bugünleri gösterdin, Ben isterdim ki muhalefetin de bunu takdir etmesi gururlanması çünkü milli gururumuz bu. 23 2 Yanıtla
  • Yaşar Akyüz:
    Mutlaka çekemeyenler olacak bunu mutlaka ki hazmetmeyecek olanlar çıkacak çıksın Ülkem İslam’ın bayrağı olacak inşallah 17 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aferin 12 1 Yanıtla
  • Yaşar Akyüz:
    Bu heyecan olsaydı yorumlar Alkışlar bayağı yüksek olurdu 5 0 Yanıtla
  • MERDEM:
    Allahım yorumlara bak ya, bukadar CHT zihniyeti çalıyorlar resmen 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’Savaş ilanı’’ yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş’ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bayraktar TB3 dengeleri değiştirecek bir ilke imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.