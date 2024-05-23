Bingöl'de 31 yıl önce şehit edilen 33 asker için anma yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de 31 yıl önce şehit edilen 33 asker için anma yapıldı

Bingöl\'de 31 yıl önce şehit edilen 33 asker için anma yapıldı

Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen hain saldırı sonucu 33 asker şehit edildi. Aradan geçen 31 yıla rağmen şehitler unutulmadı ve anma töreni düzenlendi. Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği yönetimi, şehitlerin anıtını ziyaret ederek dualar etti. Şehitlerin isimleri de paylaşıldı.

23.05.2024 09:49
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Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te sivil ve silahsız bir şekilde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından 33 erin şehit edilmesinin üzerinden tam 31 yıl geçti ama acısı halen sürüyor.

Bingöl- Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993 tarihinde usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askeri şehit eden bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin hain saldırısı, aradan geçen 31 yıla rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Farklı şehirlerde 31 yıl önce acemi birliklerini tamamlayan askerler, usta birliklerine gitmek üzere Malatya'daki toplanma merkezine teslim oldu. Malatya'da araçlara binen çoğu acemi ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu silahsız askerleri taşıyan otobüsler, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'e doğru yola çıktı. Otobüsler aynı gün saat 18.00 sıralarında Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu köyü mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından pusuya düşürüldü. Teröristler, otobüsten indirip kırsala götürdükleri sivil kıyafetli askerleri sabaha doğru şehit etti. Hain saldırıdan 3 asker yaralı kurtuldu.

Hain saldırının üzerinden 31 yıl geçti

Aradan geçen 31 yıla rağmen 33 şehit için Bingöl-Elazığ karayolunda yapılan anıt her zaman vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. 33 erin anıtını ziyaret ederek karanfil bırakan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği yönetimi, şehitler için dualar etti. Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, her zaman vatan için göreve hazır olduklarını belirterek, "24 Mayıs 1993 yılında hain, alçak PKK terör örgütü tarafından sivil, savunmasız askerlerimizi araçlardan indirerek burada kurşuna dizerek şehit ettiler. 93 yılından beri biz bu şehitlerimizi yüreğimize, bağrımıza basarak her zaman gelip burada dualar okuyarak şehitlerimizi yad ediyoruz. Bu şehitler sadece şehit ailelerin değil, Bingöl halkının aileleri oldu. Devamlı gelip burada ziyaret edip, dualar okuyarak şehitlerimizi anıyoruz. PKK terör örgütünü her zaman lanetledik, lanetlemeye devam edeceğiz. PKK terör örgütü dış güçlerin bir piyon taşıdır. Alçakça, kalleşçe, haince askerlerimize saldırarak burada askerlerimizi şehit ettiler. Kahrolsun PKK diyoruz ve Bingöl halkı olarak devletimizin yanındayız, şehit ailelerimizin yanındayız, vatanımızın yanındayız ve vatanımızın yanında dik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Anıtı ziyaret ederek şehitler için dua eden Pençe Kilit Harekatı'nda gazi olan Abdulsamet Kalan, " Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Harekatı'nda yaralandım, EYP sonucu gözlerimi kaybettim. O tarihten itibaren halen tedavilerim devam ediyor. 24 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleştirilen kalleşçe saldırı sonucu 33 askerimizi burada şehit verdik. 33 askerimizin gerek seneyi devriyesinde gerekse haftada bir buraya gelip şehitlerimizi anıyoruz, dualar ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hain saldırıda şehit olan askerlerin isim ve memleketleri şöyle:

"Abdullah Kara- Antalya, Adem Zongur- Kırıkkale, Ahmet Apak- Denizli, Ahmet Aran- Manisa, Ali Arar- Konya, Aydın Kuzey- Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman- Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan- Hatay, Haydar Aslan- Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk-Denizli, Mehmet Tura- Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş- Bolu, Musa Sarıgöz- Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı- Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan- Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı- İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul." - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Elazığ, Bingöl, PKK, Terör, Yerel, Son Dakika

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