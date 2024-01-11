Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Borç iddiaları yalan ve iftira

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında bulundukları iddialarının yalan ve iftiradan ibaret olduğunu belirterek, "Seçim öncesi aynı tezgahları gündeme getirmeye başladılar. 6 yıl önce borcumuz bütçenin 1.34 oranındayken, bugün borcumuz yüzde 74 azalarak bütçenin 0,34'üne tekabül ediyor. Şu anda bütçemizin yüzde 46'sı yatırımlara gidiyor. Hizmetlerimiz yüzde 28 artmasına rağmen, yalın belediyecilik ile personel sayısını yüzde 12 düşürdük. Vatandaş için değer üretmeyen ne varsa kaldırıp yılda 796 milyon lira tasarruf ettik. Vatandaşa doğrudan hizmet üreten bütçede yüzde 105'lik artış oldu" dedi. Başkan Aktaş kendisini eleştirenlere de, "Benim aile vakfım yok, Yeşil alanlara restoran ve birahane ruhsatı vermedim" ifadeleriyle cevap verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın çalışanlarıyla akşam yemeğinde buluşan Başkan Aktaş, tek tek masaları gezerek, yaptıkları haberlerle kamuoyunu bilgilendiren ve Bursa'ya değer katan basın çalışanlarının gününü kutladı. Merinos AKKM'de düzenlenen etkinliğe Ak Parti Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Basın İlan Kurumu, Ak Parti il başkan yardımcısı ve Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçe Başkanları, Meslek Örgütlerinin Başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Toplumu aydınlatan sizlersiniz"

Büyükşehir Belediyesi'nin son 6 yılda ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda hayata geçirdiği çalışmaların anlatıldığı kısa filmin izlenilmesinin ardından kürsüye gelen ve bu güzel buluşmadan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ve sabırla görevlerini yerine getiren basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum. Çok zor ve kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Her şey ve herkese rağmen gerçekleri ortaya çıkartan, toplumu aydınlatma sorumluluğunu üstlenenlersiniz. Bu da yorucu ve yıpratıcı bir iş. Kamuoyu sizlerin sayesinde doğru ve güvenilir bilgilere ulaşarak daha bilinçli kararlar alıyor ki bunun demokrasinin temel gereği olduğunu biliyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte iletişimin dünya genelindeki bağlantıları büyük ölçüde arttı, değişti. Sosyal medya platformlarının yaygın kullanımıyla bilgi çok daha hızlı bir şekilde genç kitlelere yayılmasına imkan sağlıyor. Eskiden bir olaydan, gerçekleştikten birkaç gün sonra haberdar oluyorduk. Modern çağda ve bu dijitalleşmiş ortamda doğru haber içerikleri ve doğru bilgilere ulaşmakta önemli. Siz değerli basın mensuplarının mesleğinin önemi de tam bu noktada ortaya çıkıyor. Bu denli bilgi kirliliğinin içerisinde sizlerin özveriyle çalışarak gerçeği araştırarak toplumu en doğru haberlerle buluşturmanız bizler için son derece kıymetli. Bu vesileyle ben siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Aldığım sorumluluğun ve emanetin farkındayım"

Ak Parti ve Cumhur İttifakı adaylık sürecine de değinen Başkan Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin, teşkilatımızın teveccühlerine mazhar olabilmek benim için son derece kıymetli. Bundan dolayı mutluyum ve tabi ki aldığım sorumluluğun ve emanetin farkındayım. Bu işin ikinci etabının, 31 Mart seçimlerinin de hem Cumhur İttifakımız ve teşkilatımız adına hem doğru ve sağlıklı sonuçlar ortaya çıkması adına benim için önemli konulardan bir tanesi olduğunu belirtmek isterim. Teşkilatımızdan aldığımız yetkiyi inşallah hemşerilerimizden, milletimizden de alabilmek. 6 yıldır yürüdüğümüz bu yolda aynı umutla aynı heyecanla aynı kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğimizden hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın. Heyecanlıyız, kararlıyız, kendimizden eminiz. Özellikle ifade etmek istiyorum ki sakiniz. Çünkü yeniden aday gösterilmemizin çok haklı sebepleri olduğunun bilincindeyiz. Biz Bursa'yı, Bursa halkını, Bursa'nın sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini çok iyi bilen bir ruha, dinamizme ve ekibe sahibiz. Gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz. Teşkilatımızla beraber 2024-2029 aralığı ile alakalı Bursa'da gençlerin, kadınların, engelli vatandaşlarımızın, emeklilerin, Bursa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayatına değer katacak önemli projelerle ne söylemek istediğimizi daha iyi anlatmış olacağız. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seferde tek rakibimizin kendimiz olduğunu tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. Çünkü karşımızda haksız saldırı ve eleştiri için mesai harcayan, eser yerine algı, hizmet yerine provokasyon üreten bir zihniyet var. Halkımızın lafa değil icraata ihtiyacı var" dedi.

"Yalan yanlış bilgilerle zihin bulandırmaya çalışılıyor"

Seçimler yaklaşırken yalan dolan bilgilerin yayılmaya başladığını ve vatandaşı doğru bilgilendirmenin ve bilgilerin teyit edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Aktaş, "Vatandaşlarımızın zihnine bulandırmak için yalan yanlış söylemlere başlandı. Bugünlerde Türkiye'nin en borçlu belediyesi olarak lanse etmeye çalışıyorlar. 6 yıldır yani göreve geldiğimizden beri ülkemizde olmayanlar kalmadı. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Filistin'e hain saldırıları, küresel ekonomik sorunlar, ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi ve özellikle geçen yıl ülkenin güneyindeki yangınlar, kuzeyinde meydana gelen sel felaketleri deyim yerindeyse bütün ülke ekonomisini etkiledi. Tüm bunlara rağmen mazeret üretmedik. Hiçbir konuya da duyarsız kalmadık, 'bizi ilgilendirmez' demedik. Teşkilatımız, belediye başkanlarımız ve ekip arkadaşlarımızla birlik olup bir taşın üzerine bir taş da biz koyabilirizin derdindeydik. Son 6 yılda borcumuzun bütçeye oranını 1,34 iken, şu anda 0.34 oranında. Borcumuzu yüzde 74 azalttık. İcraat üreterek sorunları gideriyoruz. Bu görevi bana tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi büyüklerime teşekkür ediyorum. Bunun şahsıma ve tecrübeme verilmiş bir emanet olduğunun ve emaneti de en iyi şekilde taşıyacağımı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Pijama gazetecileri gerçek hayata çıkın"

"Sözüm meclisten dışarı ben buradan pijama gazeteciliği yapan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Evinizin odasından gerçek hayata bir çıkın ve benim ağzımdan çıkan sözleri de bir araştırın sonra doğru mu yanlış mı gelin tekrar konuşalım. Basın mensubu arkadaşlarımızı, olay yargı aşamasında olduğu için hukukun tanıdığı izin doğrultusunda BUSKİ'de yaşananlarla ilgili bilgilendirdim. İşin aslını da tüm samimiyetimle anlatmaya çalıştım. Konuşmaktan başka hiçbir icraatı olmayanlar açıklamalarıma rağmen şahsımı itham etmeye çalışıyorlar" dedi.

Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursalı basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak "İletişim imkanlarının her geçen gün geliştiği ancak doğru bilgiye ulaşma noktasında ihtiyacının da arttığı bir ortamda yaşıyoruz. Dünyanın en önemli sorunlarından biri hakikat krizidir. Dezenformasyon yoğunluğunda gerçeğin yansıtılmasını kendine görev edinmiş, etik ve habercilik ilkelerine bağlı gazetecilerimizin ve onların çalışma azimlerini en güçlü dayanaklarımızdan birisi olarak görüyoruz. Onların bu gayretinin daha barışçıl bir dünyanın inşa edilmesinde vazgeçilmez bir unsur olduğunu da biliyoruz. Başta Gazze olmak üzere görevi başında hayatını kaybeden bütün gazetecilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kürsü konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Alper Bayrak, Bursa Büyükşehir Belediyesi icraatlarına yönelik hazırladığı sunumunu gazetecilerle paylaştı. - BURSA