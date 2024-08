Bursa'da İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Öğrencilere Şeriat Uygulaması Yapıyor

Yerel

SİBEL KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, 5. sınıf öğrencilerinin velilerini bilgilendirme toplantısında "Bu okulda şort giyen öğrenciye de karışırız. Başını örtmeyen öğrenciye de karışırız" dedi. Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, Kırbayık'ın açıklamalarına tepki gösterdi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Bursa'da Mahmut Celaletin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık'ın 5. sınıf velilerini bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamalar tepki çekti. okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık'ın yaptığı açıklamalar tepki çekti. Velilerin ANKA Haber Ajansı'na ulaştırdığı videoda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, şunları söyledi:

"Bu okulda namaz, oruç, başörtüsü, Kuran tartışılamaz. Usul erkan öğretmek için uğraşıyoruz, sokakta da yapıyoruz bunu. Öğrencinin her haline karışıyoruz. Ben bir babayım aynı zamanda. Bir öğretmenim de aynı zamanda. 'Hocam benim çocuğumun psikolojisi bozuluyor.' Çocuğunun psikolojisi çabuk bozulan veliler de bu okula gelmemeli. Nasıl ölçüyorlar ben bilmiyorum. Ben de üniversite okudum ben çözemiyorum bozulma işlerini. Ama millet hemen ölçüveriyor, makina mı vardır ellerinde. Psikolojisi bozuluyorsa çocuğunuz kesinlikle bu okulda okumasın. Bu okulda öğretmenler, ben, müdür yardımcısı arkadaşlarım müdahalecidir. Karışırız. Gerektiğinde bağırırız, çağırırız, sert davranırız. Niye? Çocuğun iyiliği için. Çünkü gevşeklik hiçbir zaman insana bir fayda vermez. Gevşek adamdan korkun. Ne diyor Cenab-ı Hak: 'Gevşemeyin, gevşeklik göstermeyin. Hüzünlenmeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz."

"Şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız"

İsrail'in gevşeklik göstermediği için Gazze'yi yerle bir edip 2 milyon insanı öldüremediğini söyleyen Kırbayık "Çünkü Gazze'de gevşeklik yok. Onların gevşek olmayışından bize de hisseler olması gerekiyor. Şu anda usul, erkan, kıyafet bu okulda tartışma götürmez kurallar. Her şeyine karışırız öğrencinin. Çünkü iyi bir Müslüman yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Amacımız bu. 'Hocam eksiğimiz noksanımız...' Çok eksiğimiz noksanımız… Allah affetsin. Yapmaya çalışıyoruz gayretimiz var. Ama biz seferden sorumluyuz aziz kardeşim zaferden sorumlu değiliz. Allah bizi menzile ulaştırır ulaştırmaz bilmiyoruz. Biz seferdeyiz, yoldayız. Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca gibi tarafımız belli. Biz Müslümanların tarafındayız. İslam'ın tarafındayız. İslam'ın değerlerinin tarafındayız. O yüzden şort giyen öğrenciye de karışırız. Başını örtmeyen öğrenciye de karışırız çünkü bu okul imam hatip okulu. 'Hocam diyor zorla olmasa.' ya mübarek zaten anlatıyoruz devamlı anlatıyoruz. Zannediyor musunuz ki anlatmıyoruz. Şu an okulun bakış açısını size ifade etmiş oldum."

"Şeriat devletindeki uygulamalar öğrencilerin üzerinden denenmek istiyor"

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, Kırbıyık'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Kırbıyık'ın yaptığı açıklamaların çocukların nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Toy, şunları ifade etti:

"Velilerin kayda aldığı toplantı görüntülerinde okul müdürü açıkça, 'okulda başı açık kız öğrencinin olamayacağını, herkesin başını kapatması gerektiğini' söylüyor. Bununla da yetinmiyor, yapılan toplantıda velilere, öğrencilere okulda 'usul ve erkan öğretme' adı altında kişi hak ve özgürlüklerine aykırı, bilimle bağdaşmayan, pedagojik formasyonun yanından dahi geçmemiş bir 'eğitimin' verildiğini, bununla da yetinilmediğini, 'sokakta da öğrencinin her haline karıştıklarını' açıkça ifade etmiştir. Bu baskı karşısında çocukların psikolojisinin bozulduğunu söyleyen velilere 'psikolojisi bozulan bu okulda olmamalı' biçiminde yanıt verdiğini de bizzat aktarıyor. Belli ki okul yönetimi gerici düşüncelerin, şeriat devletlerindeki uygulamalarını öğrencilerin üzerinde denemek istemektedir ve bunu açık açık söylemekten de çekinmemektedir."

"öğrenciler okul kurallarına uysun diye şeriat uygulamasına zorlanıyor"

Kırbıyık'ın devletin okulunda kendi keyfi bakış açılarıyla çocukların nasıl baskılandığını ortaya koyduğunu belirten Toy, "Daha önce aynı okulun öğrencilerinden toplanan 27 bin TL' yi birçok skandala imza atan Deniz Feneri Derneği'ne teslim ettiği basına yansıyan okul müdürü ve yönetimi ne yapmak istemektedir ve neye hizmet etmektedir? Sayısız cinsel istismar vakalarıyla gündeme gelen 'dernek' adı altındaki tarikatlarla yapılan protokollerle, ülkenin kurucusuna, kuruluş değerlerine hakaret ettiği halde yaptırım uygulanmayan yöneticilerle, 'usul ve erkan' gibi son derece yoruma açık olan ifadelerle öğrencilerin okul dışındaki sosyal yaşamlarında dahi izlendiğini ve sözde okul kuralları diye sunulan şeriat uygulamasına zorlandığını açıkça görüyoruz" dedi.

Kırbayık hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Toy, " Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir ülke olduğunu ve ülkemizin kurucusu, başöğretmen Atatürk'ün dediği gibi bu ülkenin asla şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketine dönüştürülemeyeceğini bir türlü sindiremeyen, şeriat hayaliyle yetişme çağında olan çocukları nesnel gerçeklerden ve çağdaş eğitimden koparan tüm sorumlular hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatılmalı, şeffaf biçimde yürütülmesi gereken bu soruşturmaların sonuçları kamuoyuna bildirilmelidir. Laik Cumhuriyetle bağdaşmayan, milli eğitimle ilgisi olmayan, çocuklara uygulanan baskı ve ayrımcılığın hesabını soracağız" ifadesini kullandı.