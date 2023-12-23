Büyükçekmece 2050 Vizyonu Lansman Toplantısıyla Duyuruldu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından ilçenin 2050 Vizyonu'nu belirlemek için 2 yıl önce hayata geçirdiği projenin "Sonuç Bildirgesi" düzenlenen lansman toplantısıyla duyuruldu. Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "2050 vizyonu 18 aylık çalışma sonucunda 40'tan fazla bilim insanı, 16 üniversite ve 7 binden fazla hemşerimizin katılımıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından ortaya konulmuştur. Türkiye'nin belediyeciliğine, demokrasisine hayırlı olsun" dedi.

Türkiye'de ilk kez bir ilçe belediyesi tarafından 30 yıl sonrası hedeflenerek, iklim değişikliği, çevresel sorunlar, ulaşım ve alt yapı gibi sorunların tartışıldığı, toplumun her kesimin görüş ve önerilerinden yararlanılan, katılımcı yönetim anlayışıyla 2050 yılı planlandı. Bin 669 katılımcıdan bin 934 farklı görüş, 24 mahallede bin 966 vatandaşla gerçekleştirilen 2050 Büyükçekmece Vizyon Anketi, 16 farklı üniversiteden 39 bilim insanının katkısıyla farklı ilgi gruplarından 6 bin 318 katılımcının görüş ve önerileri alınarak, 2050 Büyükçekmece Vizyonu şekillendirildi. "Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları", "Kamusal Mekan ve Kıyı Politikaları", "Kentsel Dönüşüm, Ulaşım ve Alt Yapı Politikaları", "Toplumsal Kapsayıcılık ve Katılımcı Yönetim" ve "Gençlerin Gözünden Büyükçekmece" başlıklı konulara yer verilen 2 yıllık çalışmanın "Sonuç Bildirgesi" düzenlenen toplantı ile paylaşıldı.

Düzenlenen lansman toplantısına geçmiş dönem Dışişleri Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2050 Büyükçekmece Vizyon Projesi Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş, ve 2050 Vizyonu Bilim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Güler konuşmacı olarak katıldı. Programa akademik camia da yoğun ilgi gösterdi. Lansman toplantısının son bölümünde ise 2050 Büyükçekmece Vizyonu'na katkı sunan bilim insanları, icra ve düzenleme kurulu üyelerine plaket takdim edildi.

Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Bu bildirgenin Büyükçekmece'nin geleceğini şekillendireceğine inancımızın tam olması nedeniyle bunları sizlerle paylaşıyoruz. Yerel demokrasi genel demokrasinin anasıdır. Eğer yerel demokraside bütün vatandaşların, hemşerilerimizin görüşleri alınarak planlar projeler yapılıyor ve şehir ona göre hazırlanıyorsa, planlar ona göre yapılıyorsa burada demokrasi, şehircilik var demektir, burada insan hakları, adalet, insan ve canlı hakkı var demektir. 2050 Vizyonu Sonuç Bildirgesi'nin temeli budur. Bu bildirgenin aynı zamanda, bilimsel teknik izleme komitesi vardır. İzleme komitesi her altı ayda bir başkanlık makamına ve oluşan kurula bilgi veriyor. 2050 vizyonu Türkiye'de bin 391 belediye içerisinde sadece 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya koymuştur. İkincisi de 18 aylık çalışma sonucunda 40'tan fazla bilim insanının, 16 üniversitenin katılımı, 7 binden fazla hemşerimizin katılımıyla Büyükçekmece Belediyesi ortaya koymuştur. Türkiye'nin belediyeciliğine, demokrasisine hayırlı olsun" dedi.

Büyükçekmece 2050 Vizyonu Bilim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Güler ise "Bu çalışmalar tamamıyla kent halkının faydasına, kentsel hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar oldu. Çalışma ilk olması bakımından değerli. Çünkü Büyükçekmece 2050 Vizyon çalışması uzun vadeli bir planlama gerektirdi ve Türkiye'de henüz uzun vadeli kentsel düzeyde planlama çalışması olmadı. Bir kenti 30 yıl boyunca planlama işi çok zor bir iştir. Bu önemli açıdan vizyon gerektirir ve dolayısıyla vizyoner bir belediye başkanı gerektirir. Bu açıdan şanslıydık Hasan Akgün önemli destekler verdi. Biz sahadaki bilgilerle bilimsel bilgiyi harmanlayarak 30 yıllık bir vizyon ortaya koymaya çalıştık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL