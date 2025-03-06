Kayseri\'de Afet Farkındalık Sempozyumu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Deprem Haftası dolayısıyla 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde 3 gün sürecek Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu'nun açılış programına katıldı. Sempozyumun açılış programında konuşan Büyükkılıç, "Sismik tehlike haritasını çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi.

Kayseri Valiliği'nin katkıları ile Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu'nun açılış programı gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, itfaiye ve zabıta temsilcileri, sempozyum konuşmacıları ile basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu'nun açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Afet ile ilgili bir farkındalık oluştururken, sadece depreme yönelik yapılacak bir etkinlik değil, enine boyuna afet konusunu içeren boyutların tamamını gündemde tutarak çalışmalar yapıyoruz. 6 Şubat'ta hepimiz etkilendik, o günleri hatırlayarak, neler yapabileceğimize kafa yorduk ama 1-7 Mart Deprem Haftası'nı ülke çapında değerlendirmemiz, üzerimize düşenleri yapma yönünde yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu alanda üzerimize ne düşüyorsa yapmak görevimiz, olmazsa olmazımızdır" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile ilçe belediye başkanlarına yapmış oldukları fedakar çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, 6 Şubat depremi sonrası deprem bölgelerinde ve Kayseri'de yaşananları anlattı. Büyükkılıç, "2000'li yılların öncesindeki yapılarla ilgili stokların tespitini yapıyoruz, 2000'li yıllardan sonra yeni deprem yönetmeliklerle ilgili daha duyarlı uygulamalar yapıyoruz" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında AFAD'ın ülke bazında yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür etti.

"Okullarda ve Kurumlarda Uygulamalı Farkındalık Eğitimleri Veriyoruz"

3 güne sığdırılacak mütevazı sempozyumda önemli panel, sunum gibi yapılacak çalışmalardan da bahseden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın hizmetlerini şöyle aktardı:

"Afet farkındalıklarını sadece sosyal medyadan değil, okullarımızda, kurumlarımızda uygulamalı olarak her yerde yapma yönünde irade gösteriyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında rehberlik uzmanı olmayan toplamda 40 okulda 6 bin 905 öğrenciye Afet Farkındalık ve Psikolojik Sağlamlık eğitimi verildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise şuana kadar Bünyan, İncesu, Yahyalı ilçelerinde toplamda 30 okulda 2 bin 850 öğrenciye Afet Farkındalık ve Psikolojik Sağlamlık eğitimi verildi. Eğitimlerimiz devam edecek. Ayrıca teknik personellere de teknik konularda sertifikalı eğitimler verdik, veriyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza teşekkür etmek istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde mikro bölgeleme çalışmalarını sürdürmekte. Merkezimizde tamamlanmış durumda, raporlama boyutu devam ediyor. 1856 noktada sondaj çalışması yapıldı. Kayserinin sismik tehlike ve riskini ortaya koymak için yaptığımız çalışmalar da önemli bir veridir."

Sismik risk haritası ile mevcut yapı stoğu göz önüne alınarak sismik tehlike haritasını çıkarmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Büyükkılıç, "Sismik tehlike haritası gerek parsel bazında gerekse ada bazında yapılacak dönüşümler için en güncel altlık oluşturacaktır. Tüm belediyelerimiz dirençli şehirler, ilçeler oluşturma düşüncesinde üzerine düşeni yapma yönünde çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde İlk Olacak Olan 'Engelli Bilgi Sistemi'ni Hayata Geçireceğiz"

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'de ilk olacak uygulamaları da hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Yine afet yönetiminde ülkemizde ilk olacak olan Engelli Bilgi Sistemi'ni üniversitelerimizin kıymetli akademisyenleri ve arama kurtarma üzerine çalışan STK'ların kıymetli gönüllüleri ile projelendirdik. Çok yakında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kentsel dönüşümde de büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz üzerine düşeni yapma yönünde gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Rektör Altun, Teknik Konularda Katılımcıları Bilgilendirdi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise "Türkiye'nin sahip olduğu yapısal performans kapasiteleri ile yapıların muhtemel depremlerdeki çalışma süreçleri açısından hep şunları konuşuyoruz, yapıldığı bölgenin ivme kayıtlarına göre o yapıya bir görev veriyoruz ve diyoruz ki şu güvenlikli sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla muhtemel tasarım depreminde can kaybı olmadan yapının ayakta kalması ve insanların o yapıyı tahliye etmesi bizim için ana unsur" diyerek, teknik konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Altun'dan Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür

Türkiye'de afet denilince en çok can kaybının deprem olması nedeniyle depremin, gündemlerinin ilk maddesi olduğuna değinen Altun, "Bu manada gerçekten Büyükşehir Belediyemize teşekkür etmek istiyorum ki farkındalık oluşturma anlamında gündemde kalması, özellikle ilkokuldan itibaren, kreşten itibaren çocuklarımızın bu eğitimleri almaları, deprem durumunda bir binadan nasıl tahliye edilir, nasıl davranış sergilemek durumunda kalırlar, bunları zaman zaman prova etmeleri bence yapmamız gereken en önemli başlıklardır" ifadelerinde bulundu.

Başkan Palancıoğlu, Hazırlıklı Olmanın Önemine İşaret Etti

Depremleri, 6 Şubat depremlerini unutmamak gerektiğini dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, deprem ve afetlere profesyonel şekilde hazırlıklı olmanın önemine işaret ederek, Kahramanmaraş'taki deprem sürecinde yaşadığı hatıralarını anlattı.

"İşimizi Hakkıyla Yaparsak Hiçbir Olumsuzlukla Karşılaşmayacağımızı Hatırlatıyorum"

Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu'nun başarılı bir şekilde geçmesini dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da depremin hayatın bir gerçeği olduğunu dile getirerek, "Afet dediğimiz zaman en büyük can kayıplarının ortaya çıkmış olduğu bir tabiat olayı da deprem. Bugün burada seçilen konu başlıklarının muhakkak ki hepsi kıymetli, hepsi değerli ve bunların sonucunda da dersler çıkarmamız gereken şeyler var. İşin ne tarafında olursak olalım, işimizi hakkıyla yaparsak hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayacağımızı hatırlatıyorum" diye konuştu.

3 Günü Kapsayan Sempozyumda Önemli Konular Ele Alınıyor

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından 6, 7 ve 8 Mart tarihlerini kapsayacak şekilde planlanan ve bakanlık, AFAD ile birçok arama kurtarma derneğinden yetkililerin yanı sıra alanında uzman akademisyenler tarafından önemli bilgilerin paylaşıldığı sempozyumda paneller, atölye sunumları gibi bölümler de yer alıyor.

Sempozyum, Bakanlık, Üniversiteler, Belediyeler ve Odaların Desteği ile Gerçekleşiyor

Kayseri Valiliği'nin katkıları ile Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte pek çok arama kurtarma derneğinin destek verdiği sempozyum ile 1-7 Mart Deprem Haftası verimli şekilde geçirilecek.

6 Mart Perşembe günü saat 09.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda birinci gün programı başlayan Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu'nun, ikinci gün programı 7 Mart Cuma günü saat 09.00'da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde, üçüncü gün programı ise 8 Mart Cumartesi günü ise saat 10.00'da yine Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde başlayacak. - KAYSERİ