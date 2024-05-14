Çay Üreticileri Tarım Bakanlığı\'nın Açıkladığı Fiyatı Protesto Etti

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19 TL olarak açıkladığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatına yönelik tepkiler sürüyor. CHP Rize İl Örgütü, Atatürk Meydanı'nda açıklanan fiyatı protesto etti. Çay Üreticisi Meclisleri Temsilcisi Recep Memişoğlu, "Burada özel sektör bir anlamda desteklenmiştir. Çay üreticisinin sorunları tabii ki de sadece fiyat değildir, çay bizim ekmeğimizdir, bizim okul harçlığımızdır, bizim cenaze masrafımızdır, giyim masrafımızdır, mutfak masrafımızdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19 TL olarak açıkladığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatına yönelik tepkiler devam ediyor. CHP Rize İl Örgütü "Açıklanan çay fiyatını reddediyoruz kabul etmiyoruz" çağrısıyla bugün Rize Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Çay Üreticileri Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, çay üreticileri ile meslek ve sivil toplum örgütleri destek verdi. Çay üreticileri, yanlarındaki getirdikleri çayları meydana döktü.

"TARIM VE ORMAN BAKANINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya aracılığıyla açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Çay müstahsilini açlığa ve yoksulluğa mahküm edecek bu fiyatı kabul etmiyoruz. Reddediyoruz! Bu fiyatı açıkladığı için Tarım ve Orman Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz. Çay üreticilerden yapılan kesintilerle Rize Ticaret Borsası Başkanı'nın çay müstahsilini açlığa mahküm edecek bu fiyatın açıklanması sürecindeki tavrını protesto ediyor ve istifaya davet ediyoruz. Yaş çay alım fiyatını sosyal medyadan açıklayarak çay müstahsillerine saygısızlık yapan Tarım ve Orman Bakanlığı'nı çay müstahsillerinden özür dilemeye davet ediyoruz. Açıklanan yaş çay alım fiyatına ve çay üreticilerimizin yoksulluğa mahküm edilmesine karşı sessiz kalmayacağız ve Rizemizin her yerinden yapacağımız basın açıklamalarımızla sesimizi yükselteceğiz.

"SARAYI KAPATIN, YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI EN AZ 25 TL YAPIN"

Her sezon basın toplantılarıyla yaş çay alım fiyatını açıklayan bakanlık, bu sefer açıklamış olduğu fiyattan duyduğu utanç nedeniyle çay fiyatını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Yaş çaya yüzde 54,5 zam yapılması çay üreticilerine yapılan bir saygısızlıktır. Ekonomik kriz var, paramız yok tasarruf etmek zorundayız deyip bugün tasarruf tedbirlerini açıklayanlara sesleniyoruz. Kriz niye sadece emeklilere, çalışanlara çay üreticilerine var. 3-5 kişiye büyük destekler büyük vergi indirimleri varken çay üreticisine niye destek yok. Buradan sesleniyoruz. Tasarruf istiyorsanız sarayı kapatın. Sarayı kapatın yaş çay alım fiyatını en az 25 TL yapın. Sarayı kapatın emeklilerin çalışanların hakkını verin. Kişisel itibarınızı bırakın halkın itibarını düşünün. Tasarrufu halk değil, çay üreticisi değil saray yapsın ve bir kez daha tekrar ediyoruz. Yaş çay alım fiyatını en az 25 TL olarak yeniden açıklayın. Bir kez daha söylüyoruz açıklanan yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz reddediyoruz. Sessiz kalmayacağız."

"TARIM BAKANLIĞI AÇIKLADIĞI BU FİYATLA ÖZEL SEKTÖRÜ DESTEKLEDİ"

Açıklamaya katılan çay üreticileri ise şunları söyledi:

Çay Üreticisi Meclisleri Temsilcisi Recep Memişoğlu: "Özel sektörle devlet arasında yapılan fiyat pazarlıkları sonucunda taban fiyat düşük tutulup, destekleme fiyatına devlet daha fazla katkı sunarak aslında burada özel sektör bir anlamda desteklenmiştir. Çay üreticisinin sorunları tabii ki de sadece fiyat değildir, fiyatta çok önemlidir, fiyat işin başıdır. Bizim ekmeğimizdir, bizim okul harçlığımızdır, bizim cenaze masrafımızdır, giyim masrafımızdır, mutfak masrafımızdır. Çay üreticisinin Ziraat Odası'yla sorunları vardır, Ziraat Odaları çay üreticilerinin birebir örgütü olmasına rağmen çay üreticilerini temsil etmiyor. Bugüne kadar bu fiyat açıklamasında Ziraat Odaları nerede? Biz üretici olarak sorgulamayacak mıyız?"

Ramazan Kocabey: "Biz sahip çıkıyoruz, 25 senedir Rize'yi eziyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan iletmek istiyorum; çiftçiye, işçiye, emekliye para vermedikçe Sayın Cumhurbaşkanı'nın sandalyesinin bacakları kırıldı. Kim duyarsa duysun gizlemiyorum dört bacağının ikisini kırdı. Bir kilo peynir 400 TL, sen kalkıyorsun çaya veriyorsun bir buçuk ekmek almıyor. Allah aşkına 'emekliye para vereceğim' dedi emekliyi ezdi. Kiralar pahalı. Bir kilo peynir 400, et pahalı, bunlara fırsat veren kim? Sayın Cumhurbaşkanımız, Rize'nin evladıdır, gene başımızın tacıdır ama burada yanlışı var. Burayı düzeltmesi lazım, yazık bize çay bugün 25 TL olması lazım. Bir ekmek 10 TL yazık bize."

Mehmet Papaker: "Ben bir Rizeli olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na şunları iletmek istiyorum; Rizeli olarak ben bu fiyatı kabul etmiyorum. Bence Rize'ye çok fazla bile fiyat verdi. Bu çayın fiyatı 13 TL olması lazım, bu Rize'ye az bile ediyor. 'Allah'ın verdiği nimete kota mı olur' diyordu ama kotayı uyguladı. Milletin hakkını yediler."

"YETKİYİ VER DEDİLER, SEÇMENE SÖZ VERDİLER, EMEKLİDEN SONRA ÇAYCIYIDA YEDİLER"

Oflu çay üreticisi Pınar Saral: "Çay fiyatını kabul etmiyoruz. Birkaç dörtlükle cevap vermek istiyorum. Yetkiyi ver dediler, seçmene söz verdiler, emekliden sonra çaycıyıda yediler. Rolex'li bilekliklerle ıstakoz doğradılar, masanın hesabını çaycıya kitlediler."

Oflu üretici Havva Saral: "Çay emekçisi olarak biz hakkımızı istiyoruz, emeğimizin karşılığımızı istiyoruz. Şu durumda ekmeğimize göz konuldu, biz bunu kabul etmiyoruz, tepkimizi her zaman göstereceğiz, emeğimizi alana kadar."

Emekli Mustafa Çolak: "22 senedir Rizeli diye başımızın üzerine aldık. 65 yaşındayım bir bakıyorum ki şimdi 22 senedir şu Rize'nin teşkilatlarından birisi olması gerekmiyor muydu burada? Hep AKP'liyiz, hep CHP'liyiz ama sonuçta 1975'de bu en kral zeytini alıyordu. 300 TL bir zeytin insan biraz Allah'tan korkar. Yaktınız ulan Rize'yi, kaldırın o zaman Çaykur'u kapatın. Bu tamamen terbiyesizliktir. Yok böyle bir şey ya 19 liraya akrabası çay alıyordu 10 gün önce, Şimdi 17 lira fiyat verdin, Azaklıhoca'da 15 liraya çay alıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsun? "

Abdulkadir Savaş: "Tüm halkın cumhurbaşkanı olması lazım AKP'lilerin Cumhurbaşkanı değil, bizler zor emekli olduk. 11 milyar (bin) 200 maaş alıyoruz halkımızdan ne istiyorsunuz. Yok onu alamazsın ne istiyorsunuz halktan Cumhuriyet Halk Partisi vekil çıkardı neden çıkardı vekil olmadığı için çıkardı."