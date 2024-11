Çocuk Meclisi\'nden dünyaya \'barış\' çağrısı

Yerel

Samsun'da Çocuk Meclisi'nde konuşan yedi ülkeden çocuklar, dünyaya 'barış' çağrısı yaptı.

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Çocuk Meclisi Toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Filistin, Özbekistan, KKTC'den temsilci çocukların da katıldığı mecliste Samsun'un 17 ilçesinden ve Yozgat'tan katılan çocuklar, dünya liderleri ve şehir idarecilerine çağrıda bulundu.

"Haklarımız sadece kağıtlarda yazılı kalmamalı"

Mecliste gündem maddelerinden önce söz alan çocuklar, "Dünya Çocuk Hakları Günü, her çocuğun eşit ve adil bir ortamda büyüme hakkında sahip olduğu bir gün ancak dünyada birçok çocuk hala bu temel haklardan yoksun yaşamaktadır. Eğitim alma hakkında sahip olmayan, çocuğun çalışmaya zorlandığı, savaşların ve yoksulluğun gölgesinde büyümek zorunda kalan çocuklar var. Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların hak ve özgürlüklerini büyüklere hatırlatan bir gündür. Her bir çocuğun büyüyüp, gelişmesine ve dünya üzerinde iz bırakmasına yardımcı olan bu hakları unutmamız ve unutturmamız gerekiyor. Dünyada milyonlarca çocuk haklarından mağdur bırakılıyor. Kimi savaşın ortasında kimi okula gidemiyor kimi ise bir çocuk gibi yaşama fırsatı bulamıyor. Bunları düşündüğümüzde haklarımızın sadece kağıtlarda yazılı kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz çocuklar sadece geleceğin değil, bugünün de bir parçasıyız. Sesimizin duyulması, ihtiyaçlarımızın fark edilmesi ve haklarımızın korunması daha iyi bir dünya için çok önemlidir" ifadelerini kullandılar.

Çocukların açıklamalarındaki ortak taleplerin, dünya liderlerine ve ilgili belediyelere gönderilmesi, oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlandı.

Çamaş: "Tüm taleplerinizi yerine getirmek için çalışacağız"

Çocukların taleplerinin hepsini yerine getirmek için çalışacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, "Samsun tarih boyunca hep özel işlerin başlangıç noktası olmuştur. Samsun yakın tarihte de modern Türkiye'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı kent olmuştur. 100 yıl önce Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları Tütün İskelesi'nden Samsun'a ayak bastıklarında ülkenin dört bir tarafı işgal edilmiş, tarumar edilmiş, insanımız perişan hale getirilmiş, İstanbul yabancı askerlerin işgali altındaydı. Bu bağımsızlık mücadelesinin meşalesinin yakıldığı şehrin çocukları olarak sizler, en iyisini, en güzelini ve en başarılısını yapacaksınız. Tüm taleplerinizi de eksiksiz olarak yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gümrükçü: "Barış ve adalet dolu bir dünya hepimizin ortak hedefi"

Barış ve adalet dolu bir dünya kurmak için ortak çalışmanın önemine değinen Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Bu özel gün, dünyadaki her çocuğun eşit, adil ve sevgi dolu bir yaşama sahip olması gerektiğini hatırlatıyor. Hepiniz, hayallerinizin peşinden koşabileceğiniz, güvenli bir ortamda büyüme hakkına sahipsiniz. Ancak bugün kutlama yaparken, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında yaşayan, haklarına erişemeyen çocukları da hatırlamalıyız. Özellikle Filistin'deki çocukların yaşadığı acılar, hepimizin yüreğinde bir yara. Savaşlar ve çatışmalar yüzünden sevdiklerini kaybeden, evsiz kalan ve en temel haklarına erişemeyen çocuklar var. Oysa hiçbir çocuk, savaşın gölgesinde büyümemeli; her çocuk oyun oynamalı, öğrenmeli, güvende hissetmeli ve sevgiyle sarılmalı. Bu durum hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi, her çocuğun korunma, eğitim, sağlık ve barış içinde yaşama hakkını güvence altına alıyor. Ancak bu hakların gerçekleşmesi için daha çok çalışmamız, dünyanın dört bir yanında barış için çaba göstermemiz gerekiyor. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Her birinizin hayalleri değerli. Hayallerinizin gerçekleştiği, barış ve adalet dolu bir dünya kurmak, hepimizin ortak hedefi olmalı. Sadece kendi çevremiz için değil, dünyanın neresinde olursa olsun zor durumda olan her çocuk için birlikte mücadele etmeliyiz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu.

Toplantıda konuşan MEB Milli Eğitim Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Erdoğan ise "Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nin 7'ncisini Samsun'da gerçekleştiriyoruz. 100 yılın projeleri geldi. Artık Türk dünyasında ortak alfabeye geçiyoruz. Belki ortak para birimine geçeceğiz. Teknolojik olarak da güçlü bir Türk dünyası olacak. Bu sizlerin sayesinde olacak ve bilim adamları yetişecek. Sizlerin konuşmalarınızı da dinledim. Samsun'da okullarında başarılı olan öğrencilerimize 'mucit okulu' gönüllü olarak kurabiliriz. Derslerin dışında seçilen öğrencilere üstün teknolojiler anlatılacak. 21. yy'ın teknolojileri anlatılacak ve bu öğrencilerimiz dünyadaki proje yarışmalarına katılma imkanı yakalayacaklar. Ayrıca sizleri 18 ülkenin yarıştığı Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği proje yarışmalarına da davet ediyorum" diye konuştu.

Çocuklar, meclis toplantısından ardından Tütün İskelesine kadar yürüyüş düzenledi. Burada, Dünya Çocuk Hakları Bildirgesinin özeti okundu. - SAMSUN