Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: Dayanışma Ruhunu Gerçekleştirmeye Çalışıyoruz

HABER: FATİH ÖKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Belediye başkanı olduğumuz zamandan beri aslında belediyeciliği bir kompozisyon olarak görüyoruz. Hayatın kendisi gibi, hayatın kendisinin maestro şefi gibi. Bu kentte kimin neye ihtiyacı var ve aynı zamanda birçok konuya da dokunabilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İşte o yüzden eğitim alanına dokunuyoruz. O yüzden insanların ekonomisinde bir sıkıntı varsa onları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bir şekilde dayanışma ruhunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçedeki 'Efeslim Kart' uygulamasından eğitim desteklerine, kültürel faaliyetlerden tarımsal üretime desteğe ve geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"Efeslim Kart' tüm vatandaşlara dokunuyor"

İlçede 2019 yılından bu yana uygulanan 'Efeslim Kart' projesi ile toplumun tüm kesimlerine dokunmayı amaçladıklarını ifade eden Sengel, şunları söyledi:

"Efeslim Kart ile birden fazla toplumun farklı kesimlerine dokunmayı amaçlamıştık. Sosyal yardıma ihtiyaçlı olan vatandaşların esnaftan alışveriş etmesini sağlayan bir kart. Ama bu tek başına yeterli değildi. Çünkü birçok belediyede de aynı örnekler vardı. Bunu biraz daha genişletip nasıl çoğaltabiliriz ve çevreye yararlı ve duyarlı hale nasıl getirebiliriz diye düşündük. Sonrasında Efeslim Kart'ı sosyal yardıma muhtaç olan kişilere yüklediğimiz paralarla, esnaftan alışveriş ederken aynı zamanda da evsel atıkları da toplayıp bunları bizim geri dönüşümlerimize verdikten sonra tartının sonucunda ne kadar bedel çıkıyorsa aynı şekilde onlara bonus gibi yüklemeye başladık. Bu şekilde hem evsel atıkların toplanmasını sağladık hem de bu evsel atıklardan sonrasında tekrardan esnafa dönmesini ve sosyal yardımdan yararlanmak isteyenlerin de bu döngünün içerisine girmesiyle ilgili bir esasımız vardı. Ancak bu da yetmedi bize, dördüncü bir şeyi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Efeslim Kart'ta sadece sosyal yardıma ihtiyaçları olan vatandaşlarımız değil aynı zamanda çevreye duyarlı olan vatandaşlarımız da bu evsel atıkları toplayarak bunları paraya çevirebilirler ve sonrasında da istiyorlarsa sokak hayvanları için pet shoplardan gidip mamaları alıp sokak hayvanlarını besleyebilirler. İstiyorlarsa da bunu Efes Selçuk Belediyesi tekrardan geri verebilirler. Bu vermiş oldukları parayla da biz de öğrencilerimizin okunmalarına ve onlara destek olmak için bir ayak sağlarız, dedik. Bu anlamda hem eğitime destek olan hem çevre dostu olan hem esnafına sahip çıkan hem de sosyal yardıma ihtiyacı olan bütün vatandaşlara dokunabileceğimiz bir kart ortaya çıkardık. Bu kartın ve bu projenin sonucunda da Türkiye Kent Ödüllerine layık görüldük. Hala daha Efeslim Kart'la devam ediyoruz. Halihazırda 10 milyona yakın bir bedelle bu işin döngüsünü sağlamaya devam ediyoruz. Sosyal yardımdan yararlanıyor ve bu bedel tamamen Efes Selçuk'ta esnafta kalıyor"

Köylerde yaşayan öğrencilere ulaşım desteği

İlçenin köylerinde yaşayan öğrencilere Efes Selçuk Belediyesi tarafından verilen ulaşım desteklerine ilişkin ise Filiz Ceritoğlu Sengel, şöyle konuştu:

"Efes Selçuk'ta bütün öğrencilik hayatını geçirmiş ve yetişmiş bir kadın olarak şöyle bakabiliriz aslında; okul masrafları gerçekten gittikçe ağırlaşıyor, veliler için de çok ağırlaşıyor. Köylerdeki okulların kapanmasından sonra merkeze çocukların taşınması gerekiyor. Ancak bir köydeki, artık 'mahalle' diyorlar ama biz ısrarla köy demeye devam ediyoruz, bir köyde, bir ailede eğer dört tane çocuk varsa bu dört çocuğun merkeze taşınması çok ciddi masraflar oluyor. 2019'da seçildiğimizde farkettik ki bazı aileler çocuklarının en büyük olanlarını okuldan alıyorlar. Eğitime aslında sekte vuran bir sistemin içerisinde onları ezdirmek istemedik. O yüzden bir ulaşım desteğinde bulunmamız gerekiyor. Normal şartlarda Milli Eğitim'in bu konuya ilişkin olarak bir servis aracı tutabilme ya da ihaleye çıkabilme hakkı varken bundan imtina ediyor. 'Bize yetki verin, biz ihaleye çıkalım ve çocuklarımızı taşıyalım' dedik. Ona da onay vermediler, artık burası mahalle oldu ve mücavir sınırlar içerisinde kalıyor diye. Bize bir şey yapmalıydık. Ne yaparız diye düşündüğümüzde şöyle bir sonuca vardık en sonunda. Dedik ki madem öyle o zaman çocuklarını köylerden merkeze göndermek zorunda kalan aileler bizlere müracaat etsinler. Ne olursa olsun lise sona bile gidiyor olsa eğitim hakkından hiçbir çocuk mahrum kalmasın istedik. Onların bize müracaat etmesinin sonucunda da biz de aylık olarak ne kadar yol masrafı varsa onlara, direkt ailelere teslim ediyoruz. Aileler de o ulaşım masraflarını ödüyorlar. Bu şekilde ulaşıma destek olmuş oluyoruz. Bu işin önemli bir kısmı var, çocukları rencide etmiyoruz. Bizim için en önemli esas bu. Baba kendisi veriyor çocuğuna o yol masrafını, baba kendisi ödüyor. Ama arka noktadan biz de onlara destek oluyoruz."

Kırtasiye kartla eğitime destek

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, öğrencilerin kırtasiye masraflarına ve üniversiteli öğrencilere de destek verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok yakın bir zamanda okullar açılacak ve doğal olarak kırtasiye masrafları da oldukça yüklü. Çantasından cetveline, kalem kutusuna kadar. O anlamda da bir kırtasiye kart oluşturduk, eğitime destek anlamında. Ailelerimize yine içerisine para yükleyerek onları teslim ediyoruz. Bir ailede kaç tane çocuk olduğu önemli değil. Her birisine de ayrı ayrı puanlama yaptık. Onlara teslim ediyoruz, onlar da istedikleri Efes Selçuk'taki bir kırtasiyeye gidip oradan kırtasiye masraflarını bir şekilde halledebiliyorlar. Burada çocuğu rencide etmiyoruz. Baba ya da veli gidip kendi kredi kartıymış gibi onu vererek çocuğun eğitim için ihtiyaçlı olduğu kırtasiye malzemelerini teslim alabiliyor. Bu önemsediğimiz bir şey ve çünkü gittikçe ekonomi felaket hale geliyor ve biz sosyal belediyecilik anlamında ne yapmamız gerekiyorsa bunların hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz.

Efes Selçuk'ta üniversiteyi ilk defa kazanmış olan çocuklarımız var. O çocuklarımızın yol masraflarını karşılayabilmek ve aynı zamanda onlara destek olabilmek, biraz da teşvik edebilmek, ilk defa üniversiteyi kazanmış bir öğrencinin kendi müracaat etmesinin karşılığında bir para alabilmesini sağlayabilmek adına ilk defa üniversiteyi kazanan bütün öğrencilerimizin hepsi bizlere müracaat ediyorlar. İlk cep harçlıklarını Efe Selçuk Belediyesi veriyor. Böylece onların eğitimine bir nebze katkı sağlamaya çalışıyoruz."

"Bir kültür akademisi"

İlçedeki kültürel projelere yönelik olarak da Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

"Belediye başkanı olduğumuz zamandan beri aslında belediyeciliği bir kompozisyon olarak görüyoruz. Hayatın kendisi gibi, hayatın kendisinin maestro şefi gibi. Bu kentte kimin neye ihtiyacı var ve aynı zamanda da birçok konuya da dokunabilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İşte o yüzden eğitim alanına dokunuyoruz. O yüzden insanların ekonomisinde bir sıkıntı varsa onları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bir şekilde dayanışma ruhunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da en önemli esaslardan birisi bu kadar metropole ve merkeze uzak bir kent olan Efes Selçuk aynı zamanda da tarihi geçmişine baktığınız zaman ilham veren kent dediğimiz bir yer. İlk filozof Heraklitos'tan tutun da ilk şair Kallinos'a kadar devam eden bir sürecin topraklarında yaşıyoruz aslında. Bu kentte onlardan ilham alan çocuklar çok fazlasıyla var. Biz de onları biraz daha zenginleştirelim, merkeze gitmek zorunda kalmasınlar diye çellodan kemana, resimden tiyatroya sanatın her dalına dair hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize kurslar açıyoruz. O anlamda İsmail Aka Kütüphanesi diye başlayan, ancak bizim dönemimizde tam bir kültür akademisine dönen bir alan oluşturduk. Orada Arnavutça'dan Yunanca'ya, İtalyanca'ya kadar kurslar olduğu gibi öteki taraftan müzik, edebiyat, resim ve sanatın her dalıyla ilgili bir faaliyete geçtik. Gördüğümüz o ki gerçekten ilham veren kentte ilham veren çocuklar da var. Biz geldiğimizden beri güzel sanatlar fakültesini kazananlar var, gurur duyuyoruz.

"Tam bir gençlik merkezi"

Öte taraftan yaptığımız her aktivasyonda sadece vur patlasın çal oynasın noktasındaki kutlamalardan ziyade hem markalaşmasını hem de kentin birçok dinamiğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Zeytinköy'de narımız var. Nar şenliği yapıyoruz ama işin içerisinde müzik dahil ederken öteki taraftan el sanatlarını da dahil ediyoruz. Birçok noktaya dokunmaya çalışıyoruz. Çok yakın bir zamanda da Efes Selçuk'un Kurtuluş Günleri var. Biz oraya Efes adını verdiğimiz bir markalama yaptık. Efes Festivali şeklinde gerçekleştiriyoruz. Orada da kitap sergilerinden tutun söyleşilere aynı zamanda kültür sanat etkinliklerinin hepsini sergilenebileceği gastronominin ve Efes Selçuk'un bereketli toprakların ürünlerinin de bir şekilde tanıtılabileceği bir organizasyonun içerisine giriyoruz. İsmail Aka Kütüphanesi'ndeki hali hazırdaki bütün kursların, etkinliklerin hepsi kentin bütün paydaşlarının hepsine yayılmış durumda. Öğrencilerin oraya gelip kütüphanede ders çalışırken wifi hizmetinden ücretsiz yararlanmasına, öğle yemeklerinden faydalanmasına ya da istedikleri herhangi bir kursa istedikleri ve ihtiyaç duydukları herhangi bir eğitim alanına doğru biz kurslarımızı yönlendiriyor ve açıyoruz. O anlamda çok zenginleşmiş. Gerçekten tam bir gençlik merkezi haline gelmiş. Tam bir akademi haline gelmiş bir alan oluşturduk."

"Efe Selçuk'ta tarım ülkede olmamasına rağmen bir politika dahilinde gidiyor"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçedeki tarımsal üretime yönelik destekleri şöyle anlattı:

"Efes Selçuk, Küçük Menderes'in tam denizle buluştuğu alüvyonlu topraklar ve bereketli alanların çok olduğu bir yer. Burada zeytininden incirine, ayvasından narına, öteki tarafından üzümüne, her türlü meyvenin her türlü sebzenin yetiştiği topraklardan bahsediyoruz. Gerçekten doğru düzgün bir tarım politikası olmadığı için, çiftçi çok zora sokulduğu bir dönemden geçiyor. O anlamda Efes Selçuk Belediyesi olarak daha yıllar öncesinden yapılmış olan bir Depo Efes adını verilen bir soğuk hava depomuz var ve orada üreticinin mevcut olan yetiştirdiği ürünlerin katma değerinin artmasını sağlayan soğuk havaya atıp daha sonrasında çok daha yüksek fiyatlara satabildiği alanlar oluşturuldu. Öteki taraftan döndüğümüzde Efes Tarlası Yaşam Köyü ile birlikte toprak okulumuzda ziraat mühendisleri odasıyla yaptığımız sözleşme gereği onlardan aldığımız doğru tarım tekniklerine ilişkin dersler veriyoruz. Çiftçiye ya da ilk defa çiftçilikle uğraşmak isteyenlere. Okul öncesi çocuklardan başlamak üzere toprakla bütünleştiriyoruz. Çünkü aile tarımının çok önemli olduğunu ve istihdam krizinin de ancak bu şekilde ortadan kalkabileceğini düşünüyoruz. Toprak okulunda verdiğimiz aromatik bitkilerle ilgili olan derslerin sonucunda birçok kadın artık çeşitli bitkilerin yağlarını çıkartıp bunları satarak ekonomiye dahil olmaya başladı. Öteki taraftan tohum merkezimizde ilk olarak bulduğumuz kara karpuz çekirdeğiyle başlamak üzere birçok noktada tohum üretmeye başlıyoruz. Gerçekten yerel tohumları üretmeye başlıyoruz ve bunları dağıtıyoruz. Sadece Efes Selçuk'a değil. tumturkiyeeksin.com adresinden bütün Türkiye'ye o tohumu gönderiyoruz. O tohumlardan fideler yapıyoruz. En son Hatay depreminde Hatay Defne'de kadın kooperatifine gittik. Onlar fide zamanını kaçırmışlardı. Bizler teslim ettik. Efes Selçuk'un bereketini aslında bütün Türkiye'ye yaymak gibi de bir derdimiz olduğu gibi tarımın burada ne kadar önemli olduğunu gösterebileceğimiz bir İsmail Tonguç Tarım Müzemiz de var. Plantasyonlarımız da var. Köy enstitüleri ruhunu birebir yaşatmak ve köylünün kendi gözleriyle gördüğü teknikleri de öğretebilmek istiyoruz. O anlamda tarım Efe Selçuk için çok önemli. Ama Efe Selçuk'ta tarım ülkede olmamasına rağmen bir politika dahilinde gidiyor. Ama ne yazık ki bu politikasızlık doğal olarak çiftçilere yansıyor. Biz orada her halükarda pansuman görevini görmek için mücadele etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz."

" 'Al, kısırlaştır ve tekrar yerine bırak'tan asla vazgeçmeyeceğiz"

TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in defalarca dile getirdiği, yine Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek'in de dile getirdiği gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak mevcut olan katledilmeye ilişkin yöneltilen ya da sokak hayvanlarını kendi hallerine bırakmaya doğru yöneltilen bir yasayı kabul etmemiz her şeyden önce bir hayvansever olarak değil gerçekten cana, canlıya değer veren olarak mümkün değil. O anlamda biz var olan projeyi genel itibarıyla şöyle değerlendiriyoruz; ilk geldiğimizde Haybulansı kurmuştuk. Sokak hayvanlarını alıp anında müdahale yapan 7/24 çalışan bir ambulans sistemidir bu. Halihazırda da hala da alıp kısırlaştırıp, aldığımız yere geri bırakma noktasında gidiyoruz. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki sadece belediyelere ya da hayvanseverlere bu işin yüklenmesi çok mümkün değil. Eskiden tarım ilçeleri bu işlerin içerisindeydi. Tarım Bakanlığı, il tarım, bunların içerisindeydi. Hep beraber ortaklaşarak çözüme kavuşturabileceğimiz bir sorun aslında bu. Sokak hayvanları popülasyonu çok yükseldi. Çünkü kısırlaşmanın yavaşlaması ya da mevcut olan 2007'den önceki düzenlemelerin tekrar geri gelmesi gerekiyor. Eskiden her ilçede Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bulundurulmak zorundaydı. Ancak mevzuat değişikliğinden sonra artık böyle bir müdürlük bulundurma zorunluluğu ilçelerde, beldelerde ortadan kaldırıldı. Bunun sonucu olarak da popülasyon arttı. Biz olabildiğince sık kısırlaştırmaya devam ederek bunu imece şeklinde dayanışmayla ve çoğunlukla yapmayı sağlayarak sonuca ereceğiz. İşte bu yüzden önümüzdeki günlerde Efes Selçuk'ta var olan özel sektörde bulunan bütün veterinerlerimize belediyemizde eskiden beri çalışmış olan bütün veterinerlerimizle bir araya gelerek, veterinerler odasından da bilgi alarak bilimsel altlıklarla ve dayanışmayla bu işi çözeceğiz. Ama biz 'al, kısırlaştır ve tekrar yerine bırak'tan asla vazgeçmeyeceğiz."