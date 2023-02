Enkaz altında idrarını içerek 183 saat hayatta kaldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı

MERSİN - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. Bağırmaktan sesinin kısıldığını ve boğazının şiştiğini söyleyen Berber, "Su şişesinin içine idrarımı yaptım, beklettim, soğuyunca içtim. Onla kendimi kurtardım" dedi.

Kahramanmaraş'taki depremler bir çok ili etkiledi. 11 ilde çok sayıda bina yıkılırken, binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Ekiplerin bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sağ kurtulan vatandaşlarda sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber'de Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan Berber'in sağlık durumu iyiye giderken, yaşadıkları o anları İHA muhabirine anlattı. O an çok kötü dakikalar yaşadıklarını söyleyen Berber, "Enkaz altında kaldım. Etrafım çok karanlıktı. O an sürekli bağırıp çağırdım ama kimse yoktu. Bina 15 katlı. Ben binanın giriş katında oturuyordum. Deprem olduğum zaman hemen ayağı kalktım. Çocuklarım evden çıktı ama ben çıkamadım. O an yere çöktüm, duvar yıkıldı ve ben o arada kaldım. Üstüme bir kilim aldım. Evde 5 kişiydik. Ben tabi onlara da seslendim. Onlardan ses duymayınca kurtulduklarını anladım. Yukarıda çalışma yapıldığını duyduğum zaman biraz rahatlıyordum ama bağıra bağıra boğazım şişti" diye konuştu.

"İdrarımı içtim, onla kendimi kurtardım"

Şeker hastası olduğunu kaydeden Berber, "Yattığım yerde bir şişe su ve ilaçlarım vardı. Şans eseri onların hepsi yanıma düştü. Onları içtim. Tabi suyum bir süre sonra bitti. Daha sonra şişenin içine idrarımı yaptım, beklettim, soğuyunca içtim. Onla kendimi kurtardım. Ben ekipler gelene kadar bulunduğum yerde oturdum. Kurtarma ekipleri tavana vura vura olduğum yeri deldi. Ben hemen yine bağırdım tabi o an sesim kısıldı. Kurtarma ekibi elini bana uzatmasıyla birlikte beni tuttu. Ufak bir delikten çekip çıkardılar. O delikten çıkarken korktum ama olsun" ifadelerini kullandı.

Mersin Şehir Hastanesinde görev yapan ve Hüseyin Berber'e müdahale eden anestezi uzmanı Çağlar Aksoy Çolak ise Berber'in kendilerine geldiğinde durumunun stabil olduğunu belirterek, "Burada destek tedavisi sağladık. Genel durumu gayet iyi. Şu anda da stabil bir hastamız. Bilinci açık ve bizimle konuşuyor" şeklinde konuştu.