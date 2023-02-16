Enkaz altında idrarını içerek 183 saat hayatta kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Enkaz altında idrarını içerek 183 saat hayatta kaldı

16.02.2023 10:25

Enkaz altında idrarını içerek 183 saat hayatta kaldı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62...

Enkaz altında idrarını içerek 183 saat hayatta kaldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı

MERSİN - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. Bağırmaktan sesinin kısıldığını ve boğazının şiştiğini söyleyen Berber, "Su şişesinin içine idrarımı yaptım, beklettim, soğuyunca içtim. Onla kendimi kurtardım" dedi.

Kahramanmaraş'taki depremler bir çok ili etkiledi. 11 ilde çok sayıda bina yıkılırken, binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Ekiplerin bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sağ kurtulan vatandaşlarda sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber'de Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan Berber'in sağlık durumu iyiye giderken, yaşadıkları o anları İHA muhabirine anlattı. O an çok kötü dakikalar yaşadıklarını söyleyen Berber, "Enkaz altında kaldım. Etrafım çok karanlıktı. O an sürekli bağırıp çağırdım ama kimse yoktu. Bina 15 katlı. Ben binanın giriş katında oturuyordum. Deprem olduğum zaman hemen ayağı kalktım. Çocuklarım evden çıktı ama ben çıkamadım. O an yere çöktüm, duvar yıkıldı ve ben o arada kaldım. Üstüme bir kilim aldım. Evde 5 kişiydik. Ben tabi onlara da seslendim. Onlardan ses duymayınca kurtulduklarını anladım. Yukarıda çalışma yapıldığını duyduğum zaman biraz rahatlıyordum ama bağıra bağıra boğazım şişti" diye konuştu.

"İdrarımı içtim, onla kendimi kurtardım"

Şeker hastası olduğunu kaydeden Berber, "Yattığım yerde bir şişe su ve ilaçlarım vardı. Şans eseri onların hepsi yanıma düştü. Onları içtim. Tabi suyum bir süre sonra bitti. Daha sonra şişenin içine idrarımı yaptım, beklettim, soğuyunca içtim. Onla kendimi kurtardım. Ben ekipler gelene kadar bulunduğum yerde oturdum. Kurtarma ekipleri tavana vura vura olduğum yeri deldi. Ben hemen yine bağırdım tabi o an sesim kısıldı. Kurtarma ekibi elini bana uzatmasıyla birlikte beni tuttu. Ufak bir delikten çekip çıkardılar. O delikten çıkarken korktum ama olsun" ifadelerini kullandı.

Mersin Şehir Hastanesinde görev yapan ve Hüseyin Berber'e müdahale eden anestezi uzmanı Çağlar Aksoy Çolak ise Berber'in kendilerine geldiğinde durumunun stabil olduğunu belirterek, "Burada destek tedavisi sağladık. Genel durumu gayet iyi. Şu anda da stabil bir hastamız. Bilinci açık ve bizimle konuşuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Enkaz altında idrarını içerek 183 saat hayatta kalmış Enkaz altında idrarını içerek 183 saat hayatta kalmış Bakan Soylu'nun 'İki konuttan biri yıkıldı' dediği Antakya'daki son durum havadan görüntülendi Bakan Soylu'nun 'İki konuttan biri yıkıldı' dediği Antakya'daki son durum havadan görüntülendi

Antakya, Mersin, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altında idrarını içerek 183 saat hayatta kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:26 Yıllık maaşını veren var! İşte futbol camiasından "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yapılan bağışlar
10:23 Türkiye Tek Yürek gecesinde yaşananlar! Bestemsu Özdemir ağladı, makyajsız katılan isimler alkış topladı
09:52 İspanya ordusu, İskenderun'da devriye mi atıyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüntülere ilişkin açıklama
09:48 Kendisine "Vitaminsiz Goebbels" diyen Kılıçdaroğlu'na Fahrettin Altun'dan yanıt: İlkokul çağı sokak mizahı
09:42 Enkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun dairesine ulaşıldı! Hala hiçbir haber alınamıyor
09:41 Son Dakika: Deprem sonrası yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
09:34 Enkaz yığınına dönen Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı
09:37 Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, depremzedeler için Hollanda'da 88 milyon euro topladı
09:02 Köyü ikiye bölen yarık! Tarlaları ayırdı, evleri yerle bir etti
09:03 Uyuşturucudan cezaevine girdi, kriz geçirip öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2023 10:55:11. #1.12#
SON DAKİKA: Enkaz altında idrarını içerek 183 saat hayatta kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement