Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce: "Engellemeler Belediyeye Değil Vatandaşa Zarar Veriyor"

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Belediyelere yönelik ekonomik yaptırımlar hakkında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu tür engellemeler belediyeye zarar vermiyor. Belediye bir şekilde maaşını da öder, günlük faaliyetlerini yapar, günlük icraatlarını yerine getirir. Ama olan vatandaşa yaptığımız hizmetlere olacak. Buna üzülüyorum" dedi.

31 Mart Seçimlerinde yüzde 51,3 oy alarak rakibine 71 bin 235 oy fark atan Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı olarak seçildi. Seçimlerin üzerinden geçen 8 aylık zaman dilimini değerlendiren Ünlüce, tüm projelerini 5 yıllık zaman dilimine yaydıklarını ve planları dahilinde hayata geçirmeye başladıklarını ifade etti. Ünlüce, ilk 8 ayın kendileri açısından herhangi bir olumsuzluk taşımadığını da belirtti.

31 Mart Yerel Seçimlerinin üzerinden geçen 8 aylık süreci değerlendiren Ünlüce, şunları söyledi:

"Çok hızlı bir süreç geçti. Seçimden önceki temel prensibimiz dengeli kalkınma modeliydi. Özellikle büyüme demedik. Kalkınma dedik. Çünkü kalkınmayla büyümeyi karşılaştırdığımızda çok farklı anlamları var. Biz dengeli kalkınma modeli içinde yapmak istediğimiz her şeyi 8 ana başlıkta toplamıştık. ve alt başlıklarda da 77 tane somut proje önermiştik. Biz göreve gelir gelmez ilk yaptığımız iş bu 5 yıla o projeleri yaymak oldu. Önümüze yol haritamızı çıkardık. Şu anda ay ay kendimizden emin adımlarla bu program dahilinde gidiyoruz. Mesela bas geç uygulaması yani abonman uygulaması ya da ulaşımda gece seferlerinin devam etmesi bunlar tek seferde yapabileceğimiz işlerdi. Bir seferde ilanını yaptık, hazırlığını yaptık ve bitirdik. Mesela kuşak yol çalışması. Bu çalışma uzun yıllara tabii. Önce bir güzergahını belirleyeceksiniz. Arkadan kamulaştırmalarını yapacaksınız ve arkadan da yolu yapacaksınız. Buna göre yıl yıl programları yaptık. O program dahilinde gidiyoruz. O yüzden şu ana kadar yapamadık dediğim hiçbir şey yok. Hatta açılışlar o kadar yoğun oldu ki bugünlerde onları bir iki hafta öteleyerek programlamaya çalıştık.

"Halkın mutfağına hazırlanıyoruz"

Dengeli kalkınma modelini önemseyerek yaptığımız bütün projelerde bu kalkınma modeli ile hareket ederek, yani sadece tek bir noktaya hizmet götürmek istemiyoruz. Evet ciddi bir yoksullaşma var. Sosyal yardımları artırmak durumundayız. Kent lokantalarını artırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da halkın mutfağına hazırlanıyoruz. ve yine halk etin hazırlıklarına devam ediyoruz. Ama bir taraftan da sanat sokağını açıyoruz, bir taraftan da yolları yapmaya devam ediyoruz. Bir taraftan sanayi bölgesiyle ilgili onların bu konuda yatırımlarını nasıl geliştirebiliriz diye başka modeller düşünüyoruz. Gençler ile ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kreşlerimizi özellikle ilçelerimizde başlatmayı programladık ilk başta.

"Oyun evlerimizi hemen hemen bütün esmek merkezlerimize açtık"

Neler yaptık bu süreçte? Özellikle gençlerle ilgili çalışmalara öncelik verdik. Sabah çorbasını başlattık. Yine kent lokantalarından öğrencilerimiz de çok yararlanıyor. İkincisini de açtık. Kreşlerimizi 12 ilçemizde de yaygınlaştıracağız bu dönemde. Ama oyun evlerimizi hemen hemen bütün ESMEK merkezlerimize açarak tamamlıyoruz. Kursa gelen kadınlarımız ya da resmi dairelerde işi olan kadınlarımız bizim oyun evlerine çocuklarını bırakabiliyor. Yine yol çalışmalarımız çok hızla devam etti. 30'dan fazla cadde ve bulvarı yeniledik. Yeni yeni bulvarlar açtık. En büyüklerinden bir tanesi Yaşar Kemal Bulvarı. Örme sokağı, Sırma sokağı tamamladık. Bu çalışmalar ilçelerde de hızla devam etti. Yine çok gurur duyduğumuz bir zeytinyağı markamız var. Dorlion markamızla bu sene halkın da daha kolay fiyatlarda alabileceği şekilde zeytinyağı üretimimiz devam edecek. Kırsalda hayvan dağıtımımız, tohum dağıtımımız, bütün hizmetlerimiz devam ediyor. Bunları bu yaz da gerçekleştirdik.

"Aralık ayında emekliler lokali açacağız"

Eskişehir hep gençlik şehri olarak bilinir. Ama hep söylüyorum bizim nüfusumuzun dörtte birini emekliler oluşturuyor. Bu demektir ki dörtte biri 50 yaş ve üzerinde. Onların da rahatça nefes alabileceği alanlar açıyoruz. Aralık ayı içinde emekliler lokali açacağız merkezde bir yerde. Uygun fiyatla emeklilerimiz toplantılarını yapacak, buluşma noktası olacak. Aktif yaşam parkımızı açtık. Her yaştan kuşaklar arası bir iletişimin güçlü olacağı şekilde bu güzel parkımızı şehrimize kazandırmış olduk. Sanat sokağıyla, Avlu Eskişehir'in yine Eskişehir'de sanatçının, sanatseverlerin ve sanatın buluşma noktası olarak düşündük. Orada tam bir kompleks var. Gurur duyuyoruz oradaki tesisimizle. Yine sanat kültür faaliyetlerimiz, senfoni orkestramız, tiyatrolarımız tüm hızıyla devam ediyor. ve hatta artık biletlerimiz 12 dakikada filan bitmeye başladı. Gerçekten Eskişehir halkına teşekkür ediyorum."

"Engellemeler belediyeye değil vatandaşa zarar veriyor"

"Son yıllarda artan ekonomik sıkıntıların, bundan sonraki süreçte yapılacak olan hizmetleri nasıl etkileyeceği" sorusuna cevap veren Ünlüce şunları söyledi:

"Ben çok mazeret söyleyip, engellendik, şunu yaptırmıyorlar, bunu yaptırmıyorlardan ziyade biraz yapabildiklerimize, eldeki imkanlarla neler yapabileceğimize odaklanmayı tercih ediyorum. Evet, tasarruf tedbirleri çıktı. Pek çok alıma engel oldu bu. Örneğin kent lokantaları için söyleyeyim. Belki başka alanlarda düşünebilirdik ama kiralamalar, satın almalar yasaklandığı için mecburen belediyenin kendi alanlarında bunu yapmak durumunda kaldık. Aslında kamulaştırmalar engellendi. Şu anda yol yapımıyla ya da herhangi bir bina yapacağımız zaman bunu kamulaştırmalarına da engel olunmuş oldu. Bu önümüzde ciddi bir engel olarak duruyor. Bir de Resmi Gazete'de bir konu yayınlandı. Bu da şunu öngörüyor: Belediye şirketlerinden dolayı artık belediyelerin de Hazine'den paylarında, İller Bankası'ndan gelen paylarında kesinti yapılabileceği şeklinde. Bu bizi zorda bırakmak için özellikle borçların bu kadar acımasızca ve bir anda kesimine ilişkin zorda bırakmak için yapılıyor. Sonuçta kamu kuruluşuyuz, halka hizmet ediyoruz. Bu tür engellemeler belediyeye zarar vermiyor. Belediye bir şekilde maaşını da öder, günlük faaliyetlerini yapar, günlük icraatlarını yerine getirir. Ama olan vatandaşa yaptığımız hizmetlere olacak. Buna üzülüyorum. Ama biz tabi her durumda bir çıkış noktası bulup mutlaka halkımıza en iyi şekilde halkçı belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gece gündüz bütün ekibimizle beraber 7/24 bu şehir için çalışıyoruz. Elimizdeki tüm imkanları bu şehir için kullanmaya devam edeceğiz."

"Eskişehir'de nüfusun yüzde 95'inden fazlasına hizmet götürüyoruz"

"Yerel seçimlerden sonra çıkan tasarruf tedbirlerinin CHP'li belediyelere yönelik olduğuna dair yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise Ünlüce şu cevabı verdi:

"'Bu bütün belediyeleri kapsıyor' diyorlar ama son seçimde birinci parti çıkan CHP. Eskişehir için söyleyeyim evet biz belki baktığımızda ilçelere baktığımızda 8 ilçemiz DSP ile beraber 9 ilçemiz büyükşehir ile beraber 10 tane belediyemiz var burada. Biz Eskişehir nüfusunun yüzde 95'inden fazlasını yönetiyoruz. Yani Eskişehir'deki CHP'li belediye başkanları nüfusun yüzde 95'inden fazlasına hizmet götürüyor. Dolayısıyla Türkiye genelinden de baktığımızda biz yüzde 65'ten fazlasına hizmet götürüyoruz nüfus olarak baktığımızda. Evet, belediye olarak belki 413 belediye CHP'de. Ama nüfus olarak baktığınızda çok ciddi bir çoğunluğu CHP'li belediyeler yönetiyor. O yüzden bu iddiaya katılmamak mümkün değil. Yani CHP'li belediyeleri engellemek için getirilenler. Ama ben bütün belediye başkanlarımızı görüyorum. Hiç parti ayrımı yapmaksızın söyleyeyim, herkes elinden gelen tüm gayretiyle kendi bulunduğu, kendi seçildiği bölgede en iyi hizmeti götürmeye çalışıyor. Bizler de bunun gayreti içindeyiz. Bu engellemek için yaptığı şeyler bize engel olmayacak uzun vadede göreceğiz. Biz illa ki bir çözüm bulup halkımıza bütün hizmetimizi götüreceğiz."