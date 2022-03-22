Eskişehir'de belediye başkanıydı, şimdi ise çaycılık yapıyor! - Son Dakika
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Eskişehir'de belediye başkanıydı, şimdi ise çaycılık yapıyor!

22.03.2022 10:47
Eskişehir'de belediye başkanıydı, şimdi ise çaycılık yapıyor!

Eskişehir'de rekor oyla seçilerek 2009-2014 yılları arasında Mihalıççık Belediye Başkanlığı yapan Ümit Güven, şimdi ise çaycılık yapıyor. 2 bin 900 lira maaşla geçinemediği için çaycılık yaptığını aktardı.

Mihalıççık Belediyesi'nde işçi olarak çalıştıktan sonra 29 Mart 2009 seçimlerinde rekor oy ile belediye başkanı seçilen Ümit Güven, 5 yıl boyunca görevini sürdürdü. Bir sonraki seçimlerde partisi tarafından tekrar aday gösterilen Güven, yeterli oyu alamayınca koltuğunu devretti.

EMEKLİ MAAŞINI VE TAZMİNATINI ALAMADI

Sonraki süreçte 2008 yılında çıkarılan torba yasadan dolayı hak ettiği emekli maaşını ve tazminatını alamadığını söyleyen Güven, belediyeden ayrıldıktan sonra çeşitli işlerle uğraştığını dile getirdi. Ümit Güven, SSK üzerinden emekli olduğunu fakat aldığı maaşın geçinmesi için yeterli olmadığı için başkanlık yaptığı ilçede 62 yaşında çaycılık yapmak zorunda kaldığını anlattı.

8 yıl önce belediye başkanıydı, şimdi çaycılık yapıyor: Geçinemediğim için çalışmak zorundayım

"ÇAY OCAĞINDA ÇALIŞARAK ANCA GEÇİNİYORUM"

Zorlu bir belediye başkanlık görevi geçirdiğini belirten Ümit Güven, daha sonrasında büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Başkanlık görevi bittikten sonra geçinemediğini, en son çaycılık yapmaya başladığını anlatan Güven, "İlçede 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptım. Aday oldum, kazandım ve 5 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptım. Görevim bittikten sonra da yine aynı ilçede ikamet etmeye devam ettim. Fakat SSK'dan emekli olduğum için aldığım maaş yetmiyordu. Bu yüzden görevim bittikten sonra iki yıl kömür satıcısının yanında hem kömür yükleme yaptım, hem de kamyonu kullandım. Ondan sonra çay ocağında günlük 60 liraya çalışmaya başladım. Son zamlardan sonra emekli maaşım 2 bin 900 lira oldu, ama yine de geçinemiyorum. Böyle çay ocağında falan çalışarak anca geçiniyorum. Çay ocağında çalışmayı ya da kahvecileri hakir gördüğümden değil, ama benim ihtiyacımdan dolayı çalışmam gerekiyor" dedi.

8 yıl önce belediye başkanıydı, şimdi çaycılık yapıyor: Geçinemediğim için çalışmak zorundayım

"7 GÜN 24 SAAT BU BELEDİYEYE HİZMET ETTİM"

Düzenlenen yasalardan dolayı belediye başkanları arasında eşitsizlik olduğunu dile getiren Güven, kendisi gibi birçok eski başkanın mağdur durumda olduğundan bahsetti. Ümit Güven, yıllarca belediye için çalıştığını, fakat emeklerinin karşılığını alamadığının altını çizerek yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı; "2008 yılında torba yasada belediye başkanlığı yapmış olanların aldıkları 'Makam, görev ve temsil' tazminatları bir gecede anayasadan çıkartılmış. 2008 yılından önce belediye başkanlığı yapanlar şu anda en az 7 bin lira maaş alıyor. Ama biz o haktan faydalanamıyoruz. Eskişehir'de benim gibi en az 7-8 tane belediye başkanı mağdur. Türkiye'de genelinde bin 500'ü geçkin belediye başkanı çok mağdur durumda. Ben 62 yaşında dükkan dükkan çay dağıtıyorum. Ben 5 yıl boyunca 7 gün 24 saat bu belediyeye hizmet ettim, ama onun karşısında hiçbir şey alamıyorum.

8 yıl önce belediye başkanıydı, şimdi çaycılık yapıyor: Geçinemediğim için çalışmak zorundayım

"BENİM GİBİ BİNLERCE MAĞDUR VAR"

Belediyede başkanlık yaptığım zaman bir kere yanlış imza atsam, adli makamlarda yargılanırım, içeri girebilirim. Her türlü mesuliyeti bir imza ile üzerimize alıyoruz. Biz de 2008 yılından önce emekli olanlar gibi haklarımızdan faydalanmak istiyoruz. Kırıkkale'nin bir ilçesinde eski belediye başkanı benzinlikte pompacılık yapıyor. Bir tane belediye başkanı arkadaşımız araba yıkama işinde çalışıyor. Nallıhan'ın eski belediye başkanı otobüslerde şoförlük yapıyor. Yani benim gibi binlerce belediye başkanlığı yapmış mağdur var"

"İNSANLAR 'BAŞKANIM HAYIRDIR' DİYORDU"

Çay ocağında çalışmaya başladığı ilk zamanlarda insanlardan tuhaf tepkiler aldığından bahseden Güven, mağduriyetinin giderilmesi için sesini duyurmaya çalıştığını söyledi. Güven, "Bir an önce bunların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. İlk zamanlar tepkiler oluyordu. Ben çalışırken çoğu insanlar 'Başkanım hayırdır' diyordu. Onlar bilmiyor ki durumu. Belediye başkanlığından sonra 8 bin lira maaş alıyoruz sanıyorlar. Ben de 'yetmiyor' diye anlatıyordum" dedi.

Eskişehir'de belediye başkanıydı, şimdi ise çaycılık yapıyor!
Eskişehir'de belediye başkanıydı, şimdi ise çaycılık yapıyor!
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Belediye Başkanlığı, Mihalıççık, Ümit Güven, Eskişehir, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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