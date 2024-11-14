Galatasaray Sevdalısı minik Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Galatasaray Sevdalısı minik Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Galatasaray yöneticileri ve çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarın yanı sıra Fenerbahçe efsanesi olan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel de katıldı.

14.11.2024 15:01  Güncelleme: 15:47
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray sevdalısı Yiğit Kurt, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ve Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel de katıldı.

Galatasaray Sevdalısı minik Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı

MİNİK YİĞİT TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Galatasaray- Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Serkan Kurt ve Galatasaray Spor Okulu futbolcusu olan 9 yaşındaki oğlu Yiğit Kurt, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aracın tır ile çarpışması sonucu yaralanmış ve Yiğit'in kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Yiğit için Bodrum ilçesindeki Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Serkan ve anne Pınar Kurt, Galatasaray bayrağına sarılı tabutun başında ayakta durmakta güçlük çekerken gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında helallik alınması sonrası Yiğit, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Galatasaray Sevdalısı minik Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı

VOLKAN DEMİREL DE CENAZEYE KATILDI

Cenaze törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalincı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK oyuncuları Celal Dumanlı, Erkan Değişmez ve Taylan Antalyalı, Kurt ailesinin yakınları, sevenleri ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.

Galatasaray Sevdalısı 9 Yaşındaki Yiğit Kurt, Son Yolculuğuna Uğurlandı

ORGANLARI 4 ÇOCUĞA UMUT OLDU

9 yaşındaki Yiğit Kurt'un organları, toplamda 4 çocuğa umut oldu. Ailesi, organ bağışı yaparak başka hayatlara dokunma kararı aldı. Ailesinin verdiği organ bağışı kararının ardından Yiğit'in kalbi Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kendisiyle aynı yaşta olan doğuştan kalp hastası çocuğa, karaciğeri ve böbrekleri ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 3 çocuğa nakledilmek üzere çalışma başlatıldı.

Galatasaray Sevdalısı minik Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı

KUMBARASINDAKİ TÜM PARASINI SMA HASTASI BİR ÇOCUĞA BAĞIŞLAMIŞ

Baba Serkan Kurt, organ bağışının, başka insanları hayata bağlamanın çok farklı bir duygu olduğunu vurguladı. Başka ailelerin hayata tutunmalarına vesile olacaklarını dile getiren Kurt, "Bizim cenazemiz var. Oğlumuz gitti, canımızdan can gitti. Yaşarken ölmek diye bir şey yaşadık biz ama diğer ailelerin bugün yarın düğünü olacak. Sevinecekler, en doğal hakları. Oğlum da isterdi bunu, yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Galatasaraylı futbolculardan oğlumun cenazesinde bir kişi bile olsa, çocuğum hissedecek biliyorum, cenazeye gelmelerini istiyorum." diye konuşmuştu.

Anne Pınar Kurt ise oğlu Yiğit'in bir hafta önce SMA hastası bir çocuğun kumbarasına bütün parasını verdiğini, çok merhametli olduğunu anlatmıştı.

Galatasaray Sevdalısı minik Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Galatasaray Sevdalısı minik Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic:
    allah rahmet eylesin mekanin cennet melekler yoldaain olsun. bir fenerbahceli olarak hem kendi klup uyelerimize hem gs milli takimda olmayip da bu cenazeye katilmayanlari kiniyorum 12 0 Yanıtla
  • Tamer Yaşar:
    Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin.Allah hepimizin evlatlarını korusun inşallah 2 0 Yanıtla
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