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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Minikler Futbol Şenliği Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Minikler Futbol Şenliği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Minikler Futbol Şenliği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Minikler Futbol Şenliği'nin ödül töreni gerçekleşti. Şenlikte 11 ilden katılan çocuklar ödüllendirildi ve motivasyonları artırıldı.

31.01.2024 10:59  Güncelleme: 11:50
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve deprem bölgesindeki 11 ilden katılan çocukların motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen Minikler Futbol Şenliği'nin ödülleri sahiplerini buldu.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, ve Şanlıurfa illerinden toplamda 120 genç sporcunun katılımıyla gerçekleşen ve üç gün süren etkinliğin ödül töreni Panorama 25 Aralık Müzesi'nde gerçekleşti. Törene TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve eski milli futbolcularda katıldı.

Törene ayrıca Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ödül törenine videolu mesajını gönderdi. Mesajda organizasyonun deprem bölgesi için önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

"Şenliğin kaybedeni olmadı"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nın organize ettiği etkinlikte, şenliğe katılan genç sporcuların tamamı ödüllendirildi. Katılan bütün sporculara katılım belgelerinin yanı sıra spor malzemeleri hediye edildi.

Depremzede çocuklara yönelik düzenlenen futbol şenliğinde çocukların motivasyonunu artırılması, sosyal ilişkilerini güçlendirilmesi ve geleceğe daha olumlu bir açısıyla bakmaları amaçlandı.

"Bu başarılar tesadüf değil"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, ödül töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep'in sadece gastronomi şehri değil yıllardan beri eğitim, spor şehri de olduğunu belirterek, "Çok güzel bir tablo. Başkan Fatma Şahin, en önemli özneye çocuklarımızı koydu. Futbol çocuklarımıza sadece spor gelişi değil, futbol çocuklarımıza güzel ahlak, disiplin, yükümlülüğü de yükleme eğitimi de vermektedir. Futbol bu anlamda bizim için çok önemli. Bu anlamda Başkan Fatma Şahin göreve geldiği günden beri sporda aldığımız başarıların sayısını duydunuz. Emek verirsek önem verirsek demek ki oluyormuş. Yeni sahalar yapmaya devam ediyoruz. Bu başarılar tesadüf değil. Kısa sürede bu kadar madalyayı aldıysak bu başarı hepimizin emekleriyle oluyor. Buna katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Bizim öznemizde çocuklar var"

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ise programda yaptığı konuşmada, futbolda altyapıların önemi kapsamında profesyonel kulüplerde bir uyanışın yaşandığını, bu konuda çok daha yüksek başarıların gelebileceğini vurgulayarak, "Özellikle çocuklarımız için buradayız. Futbol, çocuklarla daha güzel. TFF olarak UEFA ile yaptığımız çalışmalar tamamen çocuk futboluna yönelik. Ülke sathında, futbola ve çocuklara önem verme adına Futbol Gelişim Direktörlüğü çok önemli çalışmalar yapıyor, stratejik hedefler belirliyor. Burada da çok ciddi destek alıyoruz. Gaziantep'in potansiyelinin farkındayız. Temel amacımız öncelikle çocuklarımızın toplumda iyi birey olmaları, futbol kültürü ve sevgisini çocuklarımıza aşılamak adına ilkokuldan başlayarak onları kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları, temel hareket eğitimini almaları, koordinasyonlarını geliştirmeleri, sevgi, saygı, paylaşım duygularını yaşamaları adına çok ciddi çalışmalarımız var. Bugün burada da yapılan şenlik için hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hem de tüm yetkililer ile organizasyona destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim öznemizde çocuklar var" ifadelerini kullandı.

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, genç sporculara teşekkür ederek, "Acılarımızı kalbimize gömeceğiz, oradan ders alarak daha mükemmel işler yapacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu organizasyona katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

TÜFAD Gaziantep İl Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep sloganıyla düzenli şehir, turizm, kültür, gastronomiyle herkesi Gaziantep'e davet ettiklerini belirterek "Spor kenti Gaziantep. Bu organizasyonu düşündüğümüzde Başkan Fatma Şahin ne isterseniz dedi. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TÜFAD'dan katılım sağlayanlara plaket verilirken, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Gaziantep İl Başkanı İsmet Savcılıoğlu'na hediyeleri takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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