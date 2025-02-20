GKRY\'nin Anlaşması Bölgesel İstikrarı Tehdit Ediyor

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "GKRY, bir oldubitti oluşturup KKTC'nin haklarını gasp etme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkez Komutanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Türkiye'nin NATO'ya katılışının 73. Yıl dönümünü kutlayan Tuğamiral Aktürk, "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olarak İttifakın merkezinde yer alan ve İttifaka dahil olduğu günden bu yana üstlendiği her türlü görevi başarıyla yerine getiren ülkemizin; NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi sıfatıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğini vurguluyoruz. Ayrıca, dost ve kardeş ülke Kosova'nın bağımsızlığının 17'nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

Son bir haftada 31 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirdiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 31, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 408 (Irak 163/ Suriye: 245) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tuğamiral Aktürk, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin daha hudut karakollarına teslim olduğunu duyurdu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubudur. Bin 573 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 720, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 9 bin 754 olmuştur."

Tuğamiral Aktürk öte yandan Türkiye- Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsü Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ve heyetinin katılımıyla bugün Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail'in özellikle Gazze'de ve Ortadoğu'da yaptığı saldırılara ilişkin konuşa Tuğamiral Aktürk, "İsrail'in, hem Lübnan'da hem Gazze'de varılan ateşkese titizlikle uyması; ateşkesin kalıcılığını ve bölgenin istikrarını bozmaması gerektiğini vurguluyoruz. Daha fazla kayıp yaşanmadan, tarafları ateşkesin kalıcı olması için sorumluluğa, uluslararası toplumu da insan haklarını ve insani yardımları gözeterek her iki tarafın da haklarının tanındığı, eşitlik ve adalet temelleri üzerine inşa edilecek barışa katkı sağlamaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki caydırıcılığını arttırdığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "10-21 Şubat tarihleri arasında Pakistan'da Türkiye ve Pakistan Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile Atatürk Tatbikatı, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla 10-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'na NATO Daimi Deniz Görev Gruplarından 3 gemimiz ile katılım sağlanmakta, Bu tatbikatla ilişkilendirilmiş olarak 22- 28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilecek Dacia 2025 Tatbikatı'na 1 Keşif Bölüğümüz ile iştirak edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Harita Genel Müdürlüğümüz ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6 Şubat-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen "Dokuzuncu Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılım sağlanmaktadır"

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Silahlı Kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlendiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" şeklinde konuştu.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci temini kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat tarihinde aday belirleme sınavı yapılacaktır" diye konuştu.

Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın aykırı talepleri

Bakanlık kaynakları, NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye, Steadfast Dart Tatbikatına Romanya'ya intikal ettirdiğimiz 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Keşif Bölüğümüz ve komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Gruplarındaki su üstü unsurlarımız ile iştirak etmeyi planlamıştı. Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Girişimlerimiz neticesinde; Tatbikat Planlama Dokümanı NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasasının 31'inci ve 80'inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan'ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir.

Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatından çekildiği, Romanya'nın milli DACİA Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir. Deniz unsurlarımızın katıldığı tatbikat 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir."

Yeni Suriye yönetimi ve terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin görüşmeleri

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Suriye'de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye'yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir. Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye'de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

GKRY ile Mısır arasında imzalanan anlaşma

Bakanlık kaynakları, GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkin de şunları kaydetti:

"GKRY, bir oldubitti oluşturarak KKTC'nin haklarını gasp etme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir. KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir. Türkiye olarak GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz."

Hırvatistan Savunma Bakanı'nın ziyareti

Bakanlık kaynakları, Hırvatistan Savunma Bakanı'nın Ankara ziyareti sırasında görüşülen konulara ve Hırvatistan'ın savunma sanayii alanında Türkiye'den bir ürün talebi olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Bakanımız, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler icra etmiştir. Görüşmelerde; ikili ve askeri ilişkilerin yanı sıra devam eden ve potansiyel savunma sanayii iş birliği konuları, NATO kapsamındaki iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır."

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın emekliliğini istemesi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı."

Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir teğmen hakkındaki kararı

Bakanlık kaynakları, Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği "iptal kararı"na ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat'ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu'ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi "Türk toplum yapısına aykırı" sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir." - ANKARA