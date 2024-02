Hermes Sahaf İle Hermes Arasındaki İsim Benzerliği Davası Devam Ediyor

Yerel

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir'de 'Hermes Sahaf' sahibi Ümit Nar, ticari isim ihlali iddiasıyla Fransız moda devi Hermes ile karşı karşıya geldi. Fransız moda devi Hermes, ticari isim ihlali iddiası ile İzmir Küçükyalı'da ikinci el kitaplar satan Hermes Sahaf sahibi Ümit Nar'a patent davası açtı. 15 yıldır sahaflık yapan Nar, 2021 yılı Aralık ayında markasını tescil ettirmek için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Nar'ın başvurusunun ardından Hermes'in Türkiye ofisi Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemelere dilekçe verdi. İtiraz dilekçesinin verilmesinin ardından Nar ve Fransız firması arasında başlayan yasal süreç iki yılı aşkın süredir devam ediyor. Hermes Sahaf sahibi Nar, "Ben sadece markamı tescil ettirmek istiyorum ve bu yöndeki anlamsız engelin de kaldırılmasını istiyorum" dedi.

İzmir'de sahaflık yapan Hermes Sahaf'ın sahibi Ümit Nar ile Fransız Hermes firması isim benzerliği nedeniyle karşı karşıya geldi. Ümit Nar, dükkanının marka tescili için Türk Patent Kurumu'na başvurunca, Hermes firmasının Türkiye ofisi itiraz etti. Hermes Sahaf ile moda devi Hermes arasında 2021 yılında başlayan yasal süreç devam ediyor. 2008 yılından bu yana Hermes Sahaf ismini kullandığını söyleyen işletme sahibi Nar, ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben Hermes Sahaf ismini on beş yıldır kullanıyorum. İstanbul'daydım, dört sene önce İzmir'e taşındım ve on beş yıldır Hermes ismi altında sahaflık mesleğini icra etmeye çalışıyorum. Yakın zamanda da artık markayı tescil ettirmem gerektiğini düşünerek Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdum oradaki süreçte de Hermes Paris'in Türkiye'deki avukatları buna itiraz etti. Yani Hermes, Paris'in Türkiye'deki bütün bu tescilleri aldığını, benim bu markayı kullanamayacağımı bir karıştırma benzerlik olduğunu ve benim art niyetli olduğumu belirterek dört ayrı başlık altında itiraz ettiler. Patent Kurumu bu durumda inceleme yaptı. Benim markamı tescil etmedi, askıya aldı ve itiraz edilen dört konudan üçünde beni haklı buldu. Bir maddede ise onları haklı buldu. Bu haklı bulduğu konu da benim Hermes adı altında herhangi bir etkinlik yapabilmemi engelliyor. Bir organizasyon ya da dergi, kitap basımı gibi benim mesleğimin özünü de teşkil eden işleri yapabilmemi engelliyor.

"İKİNCİ DURUŞMA 27 MART'TA"

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde hukuki yolları tükettikten sonra başka bir çaremiz kalmayınca Avukat Hilmi Güllü vasıtasıyla Ankara'da hem Türk Patent ve Marka Kurumu'na hem de Hermes Paris'in Türkiye'deki temsilcilerine bir dava açtık ve durumun düzeltilmesini talep ettik. 10 Ocak'ta ilk dava görüldü. Mahkeme heyeti marka uzmanlarından oluşan üç bilirkişi atadı. 27 Mart'ta ise ikinci dava görülecek. O arada bilirkişiler eğer hazırlarsa rapor ortaya çıkacak ve logosu, yazım şekli ve faaliyet kolu benzemeyen iki firma arasında avukatlık bürosunun iddia ettiği gibi bir karıştırma ya da benzerlik ihtimalinin olup olmadığını bilirkişiler tespit etmeye çalışacak."

"BU ANLAMSIZ ENGELİN ORTADAN KALDIRILMASINI İSTİYORUM"

Markasının tescil edilmesini istediğini ifade eden Hermes Sahaf sahibi Nar, "Ben on beş yıldır bu mesleği yapıyorum. Sahaflar Derneği Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Pek çok etkinlikte ismimin bilineninden kaynaklı insanların bana güven duyması sebebiyle bazı kampanyalara önayak olmuşluğum var. Dolayısıyla ben sadece markamı tescil ettirmek istiyorum ve bu yöndeki anlamsız engelin de kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"KÜLTÜREL UNSURLAR FİRMALARIN TEKELİNE GİRMEMELİ"

Bu tip kültürel unsurların herhangi bir şirketin tekeline girmemesi gerektiğinin de altını çizen Nar, şu sözlerle devam etti:

"Benim dükkanım için Hermes Sahaf olarak kullandığım isim zaten insanlığın ortak mirası olan bir kültürel ait. Dolayısıyla bunun geçmişi yüz yüz elli yıl bile olsa, iki yüz yıl bile olsa herhangi bir çok uluslu şirketin sahiplenmesi çok mantıklı değil. Defalarca ben bunu da belirttim. İfadelerimizde de belirttik. İş konumuz benzer olsa ben tekstil deri işi ile uğraşsam ve itiraz etseler bunu anlayabilirim. Ama tamamen ayrı alanlarda, ayrı kulvarlarda ve tamamen ayrı müşteri grubuna hitap ediyoruz. Yani onlar kendi tabirleriyle milyar dolarlık ciroları olan bir şirket. Ben ise küçük çaplı tek dükkanı tek şubesi olan bir ikinci el kitapçıyım. Yani yeni kitap bile değil ikinci el kitap satıyorum. Dolayısıyla alanlarımız çok farklı. Benim buradaki isteğim mahkemenin en nihayetinde bu işi bir benim lehime olumlu bir şekilde sonuçlandırması, hakkı teslim etmesi. ve umuyorum eğer olursa da bu tip kültürel unsurların yani Hermes, Zeus, Dede Korkut ya da Noel Baba, Santa Claus gibi bu tip kültürel varlıkların herhangi bir şekilde, herhangi bir firmanın tekeline girmemesini sağlamak. Bir anlamda da böyle bir dert de ortaya çıktı. Yani bu bir mesele değildi benim açımdan başta ama geldiğimiz noktada bu da önem kazanmaya başladı."