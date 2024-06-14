Hopa'da besiciler satış yapamıyor - Son Dakika
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Yerel

Hopa'da besiciler satış yapamıyor

Artvin'in Hopa ilçesindeki hayvan pazarında kurban satışları durgunluk yaşıyor. Besiciler, yüksek fiyatlar ve düşük alım gücü nedeniyle satış yapamadıklarını belirtiyor. Besiciler, ekonomik zorluklar ve ödemelerin gecikmesiyle mücadele ederken, geleceğin tehlikede olduğunu ifade ediyor.

14.06.2024 15:48
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Hopa ilçesinde besiciler satış yapamadıklarını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Besici Tünay Güler, "Ben 20 yıldır Hopa'ya kurban satmaya geliyorum ve inanabilir misiniz bu seneye kadar kötü bir sene görmedim. Her geçen sene daha kötüye gidiyor ve her geçen sene bir sene öncesi seneyi aratıyor" dedi. Başka bir besici ise, "Satışlar iyi gitmiyor. Girdiler çok pahalı üretici de haklı vatandaş da haklı. Vatandaşın alım gücü yok, üreticinin de girdiler pahalı olması nedeniyle yüksek satmak zorunda ne olacak bilmiyorum" dedi.

Kurban Bayramına sayılı günler kalmasına rağmen Artvin'in Hopa ilçesindeki en büyük hayvan pazarında durgunluk hakim. Hayvan üreticileri satış yapamadıklarını belirtirken vatandaş ise fiyatların yüksek olduğunu ve alım güçlerinin olmadğını belirtti.

"Bu seneye kadar kötü bir sene görmedim"

Besicilik yapan bir vatandaş, " Miami'de kahvaltı yapmıyorum, gemilerle gidip Yunanistan'da tur yapmıyorum, vatandaşın kanını emerek o Miami'ye gidip te kahvaltı yapmıyorum, anlatabildim mi? Peynir, zeytin, soğan ekmekle kahvaltı yapıyorum ve gerçek üretici budur. Bize sahip çıkmazsalar hiçbir şey yapamazlar. Bizim ekmeğimiz ve her şeyimiz bu ülke toprakları içindir ve gelecek bu çocuklar içindir ve biz bunlar için uğraşıyoruz. Bize sahip çıkmadıkları müddetçe her gün kaybedecekler ve yıkılacaklar" diye konuştu.

Besici Tünay Güler, "Ben 21 yıldır Hopa'ya kurban satmaya geliyorum ve inanabilir misiniz bu seneye kadar kötü bir sene görmedim. Her geçen sene daha kötüye gidiyor ve her geçen sene bir sene öncesi seneyi aratıyor. Artık son noktaya geldik artık biz de bu işi bitiriyoruz. Bakın Hopa'da çay üreticisine paraları ödememişler ve Hopalılar, 'çay parasını alamadık ayın 27'sinde alacağız' diyorlar. Ayın 27'sinde yatacak para neye yarar? Ödeselerdi bizler de yararlanırdık Hopalılar da kurban alabilirdi" dedi.

"Biz halimizden memnun değiliz"

Bir başka besici, "Biz halimizden memnun değiliz, Erzurum'dan Hopa'ya getirdim ve şu an bir tane sattım ve geri nasıl gideceğimi düşünüyorum, masrafımızı halan kurtaramadık. Çiftçilik ve hayvancılık bu gidişle bitecek ve borcumuz var tabi ki. Vatandaşı buralara dökmeyin, bizler geliyoruz yol parası, yemek parası bilmem yer parası ve eğer Müslüman ülkesiysek bunların hepsi bedava olması lazım ya da bu kurbanı kaldırsın ve hiç kimse de buraya kurban satmaya gelmesin" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş alamıyor ve vatandaş da haklı"

Besici Aslan Aydın ise, "Her yıl yaptığımız gibi kurbancılık yapıyoruz. Biz hayvanlara torbasına 600 lira yemin torbasına verdik. Allah aşkına dünyanın neresinde bir tane hisse 4 bin 700 liraya mal oluyor ve var mı böyle ülke? Burada bulunan bu hayvan sahipleri var ya ve bunların hepsinin hayvanları var ve biri eşini biri çocuğunu bırakmış hayvanın yanına ve başkada imkanımız yok. Hepimizin borcu var yemci bekliyor, çobanımız yok" dedi.

Ardahanlı besici Sait Aydın, "200 kilometreden geldik. Ardahan'da satamayınca buraya geldik ve burada da satamadık hayvanlarımız kaldı elimizde, yetkililerden yardım bekliyoruz. Fiyatlar düştü ve maliyetleri kurtaramıyoruz. Vatandaş alamıyor ve vatandaş da haklı biz de" diye konuştu.

"3-5 kuruş paraya satalım ki biz de borçlarımızı ödeyelim"

Besici Tuncer Çangır, "Kurban satışları çok kötü gidiyor, emeklinin ve çay üreticisinin parasını vermediler ve koyunlar düştü 8 bin liraya ve ben almışım 12 bin liraya ve getirdim. Buraya ve borcum da var ve parayı da ödeyemeyeceğim. İşimiz hiç iyi değil ve birçok insanın kurbanı satılmadı bile. Biz de veresiye aldık kurbanı ne yapacağım denize mi atayım kendimi" dedi.

Bir başka besici ise, "Satışlar iyi gitmiyor ve girdiler çok pahalı üretici de haklı vatandaş da haklı. Vatandaşın alım gücü yok, üreticinin de girdiler pahalı olması nedeniyle yüksek satmak zorunda ne olacak bilmiyorum. Bakın gelen giden de yok ne yapalım oturuyoruz. 3-5 kuruş paraya satalım ki biz de borçlarımızı ödeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa'da besiciler satış yapamıyor - Son Dakika

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