İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam: "Kendi güvenlik teşkilatımızı kuracağız"

İzmir'de Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nın iş birliğiyle 'Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Türkiye güvende olmazsa, Azerbaycan güvende olmaz. Kazakistan güvenli değilse, Türkiye'ye güvenli olmaz. Türkmenistan güvenli değilse olmaz, Ankara güvenli olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvende değilse biz kendimizi güvende hissetmeyiz. Dolayısıyla bizim bizden başka kimsemiz yok. Biz kendi güvenlik teşkilatımızı kuracağız" dedi.

İzmir Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan heyetler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sempozyum başladı. Sempozyumda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, sözlerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını ileterek başladı. Sağlam, "Polis Akademimizin polislikte güncel gelişmeler, eğitim, strateji ve iş birliği temasıyla düzenlediği bu sempozyum, aynı tarihi hafızayı paylaşan ortak değerlere sahip kardeş milletlerin geleceğe dair güvenlik vizyonunu birlikte şekillendirmek üzere ortaya koyduğu samimi ve stratejik bir iradenin tezahürüdür. Bununla birlikte teorik meseleleri değerlendirmekten öte kökleri uzun bir tarihe dayanan vizyon ve strateji temelli bir iş birliği anlayışının da somut bir adımıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz her fırsatta Türk dünyasıyla olan bağlarımızı kuvvetlendirmeyi ve bu bağları kalıcı kurumsal iş birliği iş birliklerine dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Ortak kültürü inşa ediyoruz"

Birçok ülkeden polis adaylarının Türkiye'ye gelerek eğitim gördüğünü belirten Sağlam, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türk Polis Akademisi bugün sadece Türkiye'de değil, kardeş ülkelerin de istifade ettiği uluslararası standartlarda eğitim ve araştırmalar yürüten bölgesel bir güvenlik merkezi haline gelmiştir. 2024-25 yılı itibariyle şu anda Türkiye'de Türk Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim öğretim gören öğrencilerimizin sayısı 12 bin 13'tür. Bunlardan 11 bin 753'ü ülkemiz öğrenciler olup 29 ülkeden 260 öğrenci eğitim almaktadır. Yani 29 sene ülkeden misafir öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bilhassa son yıllarda Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere pek çok kardeş ülkeden polis adayları Türkiye'de eğitim görmekte, karşılıklı tecrübe aktarımı gerçekleştirilmektedir. Bu işbirlikleri sadece bilgi değil aynı zamanda ortak güvenlik kültürünü de inşa etmeye yöneliktir" diye konuştu.

"Kendi güvenlik teşkilatımızı kuracağız"

Eğitim görmek isteyen polis adayları için kontenjan artırımı yapabileceklerinin altını çizen Sağlam, "Türkiye güvende olmazsa, Azerbaycan güvende olmaz. Kazakistan güvenli değilse, Türkiye'ye güvenli olmaz. Türkmenistan güvenli değilse olmaz, Ankara güvenli olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvende değilse biz kendimizi güvende hissetmeyiz. Dolayısıyla bizim bizden başka kimsemiz yok. Biz kendi güvenlik teşkilatımızı kuracağız. Tecrübe aktarımlarımızı yapacağız. Dostça kardeşçe birbirimize sarılacağız. Başka da şansımız yok. Biz Türkiye olarak bu anlamda yapmamız gereken ne varsa yapmaya da hazırız. Biz yine ülkelerimizden Türkiye'ye eğitim görmek isteyen polis kardeşlerimiz, adaylarımız varsa onlara da kapılarımızı açıp kontenjanlarımızı artırmamız gerekirse de artırırız. O sözü de ben buradan vermiş olayım" dedi.

"Öncelikli hedefimiz polis eğitiminde kaliteyi artırmak"

Sempozyumda konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, katılımcılarla bir araya gelmekten ötürü çok mutlu olduklarını belirtti. Balcı, "Bugün burada yalnızca bir sempozyum değil, kadim bir kardeşliğin, ortak bir geleceğin ve köklü bir medeniyetin yeniden teyit edildiği bir zirvenin parçası olduğumuzu vurgulamak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece kolluk kuvvetlerinin değil tüm kamu görevlilerinin bilgi, ahlak ve adalet temelinde yetişmesini esas alan bir anlayışı benimsemektedir. Bu vizyon doğrultusunda polis akademimizin eğitim müfredatları güncellenmiş, teknolojik altyapılar güçlendirilmiş, uluslararası işbirlikleri genişletilmiştir. Bu çerçevede polis akademisi olarak öncelikli hedefimiz polis eğitiminde kaliteyi artırmak, meslek içi gelişimi ise sürdürülebilir ve kurumsal bir kültüre dönüştürmek olmuştur. Bu vizyonla akademimizin tüm birimlerinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye ve emniyet teşkilatımıza bilimsel temeller üzerinde katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Lider kadrolar ortak vizyonla yetiştirilecek"

Türk dünyasının ortak bir vizyonla hareket eden uyumlu ve güçlü bir yapıya ulaşması için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Balcı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen politikalarla Türk Devletleri Teşkilatı yeniden dirilişimizin kurumsal adı haline gelmiştir. Daha adil bir dünya mümkün diyerek küresel sisteme yaptığı çağrı aslında Türk milletinin tarihi misyonunu ve evrensel değerler temelinde yükselen duruşunu ifade etmektedir. Bu vizyon doğrultusunda Türk dünyasının birlik ve beraberliği yalnızca kültürel bir ideal değil, aynı zamanda güvenlikten eğitime, ekonomiden siyasete kadar her alanda somut iş birlikleriyle kurumsallaşmaktadır. Bu platform, Türk devletlerinin polis akademileri arasında akademik, teknik ve stratejik düzeyde sürülebilir bir iş birliği mekanizması kurulmasını hedeflemektedir. Bu platform sayesinde ortak eğitim müfredatları geliştirilerek akademisyen değişim programları uygulanacak, güvenlik konularında ortak akademik araştırmalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra ortak tatbikatlar ve saha eğitimleri düzenlenecek kriz yönetimi, terörle mücadele, siber güvenlik, organize suçlar gibi alanlarda ortak stratejiler belirlenecektir. Böylece Türk dünyası güvenlik alanında da ortak bir vizyonla hareket eden uyumlu ve güçlü bir yapıya kavuşacaktır" diye konuştu.

"Kardeşliğimiz geleceğin teminatıdır"

Polis Akademisi olarak tecrübelerini kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Balcı, "Türk Polis Akademisi olarak biz geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa etmeye kararlıyız. Eğitim programlarımızı uluslararası normlara uygun biçimde sürekli güncelliyor. Teknolojik gelişmeleri takip ederek dijital güvenlik eğitimlerine ağırlık veriyor. Öğrencilerimize sadece mesleki donanım değil, aynı zamanda etik, adalet ve insan hakları temelli bir perspektif kazandırıyoruz. Gelin hep birlikte Türk devletlerinin güvenlik alanında daha da bütünleştiği, birlikte öğrendiği, birlikte başardığı bir gelecek inşa edelim. Bugün burada attığımız bu adımların tarihin sayfalarında yalnızca bir sempozyum değil, bir dirilişin, bir kenetlenişin ve bir medeniyet inşasının dönüm noktası olarak anılmasını temenni ediyorum. Çünkü biz biliyoruz ki birliğimiz gücümüzdür, gücümüz kardeşliğimizdir, kardeşliğimiz geleceğimizin teminatıdır. Sadece tarihimiz ortak değil, vizyonumuz da ortak, mücadelemiz de ortak, yüreğimiz de birdir. Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi olarak bu büyük yürüyüşün bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Elimizdeki tüm bilgi, tecrübe ve kaynakları kardeş ülkelerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, katılımcılara katılım sertifika takdim etti. - İZMİR