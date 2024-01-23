İzmir Akdeniz Bienali Açıldı: Aynı Suya Bakmak Temasıyla 17 Ülkeden 32 Sanatçı Sergileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle bu yıl ilk kez "Aynı Suya Bakmak" temasıyla düzenlediği İzmir Akdeniz Bienali açıldı. 17 ülkeden 32 katılımcının yer aldığı bienalde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Akdeniz Bienal'i, dünyaya ses getiren bir barış mesajının yayılması için bir platform rolü üstleniyor. Bu, Filistin halkının ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığı bu zor dönemde özellikle önemli. Gençlere, barışın gelişmesi için, uyum ve demokrasi için her türlü çabayı göstereceğime söz veriyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Aynı Suya Bakmak" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Akdeniz'e kıyısı olan 17 ülkeden 32 katılımcının eserlerinin sergilendiği İzmir Akdeniz Bienali'nin kapılarını sanatseverlere açtı. Ayşegül Kurtel'in sanat direktörlüğünde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda yapılan bienalin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 23 Ocak'tan 11 Mart'a kadar açık olacak bienalde resim, fotoğraf, video, multimedya yerleştirme, seramik, üç boyutlu görsel-işitsel yerleştirme gibi birçok farklı disiplinde üretilmiş eserler yer alıyor.

"İZMİR GENÇLERİN ÖNEMLİ ROLÜNÜN BİLİNCİNDEDİR"

Bienal açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eylül-Ekim aylarında genç sanatçıların İzmir'de resim, fotoğraf, multimedya enstalasyonları, seramik, kinetik heykeller ve üç boyutlu görsel-işitsel enstalasyonlar gibi çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi. 8 bin 500 yıllık tarihiyle sürekli bir yerleşim yeri olan İzmir'in demokratik değerleri besleyen bir Akdeniz liman kenti olduğunu belirten Başkan Soyer, "Resim, tiyatro, mimari ve müziğin yanı sıra tarımın temel uygulamalarını kapsayan sanatın kökenleri, bu yaratıcı ve temel unsurların ilk kez kök saldığı ve dünyaya yayıldığı Anadolu'ya kadar uzanıyor. Zengin tarihiyle Akdeniz sadece coğrafi bir konum değil; tüm insanlık için uyum ilkelerini bünyesinde barındıran yaşayan bir mirastır. Bu kültürel mirastan ilham alan İzmir gençliği, Türkiye gençliğini ortak demokratik mirasımızı koruyan bir geleceğe yönlendirmeyi arzulayarak değişimin öncüsü olmaya kararlıdır. Bir milyonu genç olmak üzere 4,5 milyon nüfusuyla Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, ortak mirasımızın temelinde yer alan demokrasiyi koruyarak şehrin bugününü ve geleceğini şekillendirmede gençlerin önemli rolünün bilincindedir" dedi.

"İZMİR'İN DEMOKRASİYE BAĞLILIĞI YALNIZCA YEREL DEĞİL, KÜRESEL AŞAMAYA DA UZANMAKTA"

İklim acil durumları, ekonomik eşitsizlikler, sosyal eşitsizlikler ve demokrasiye yönelik tehditler gibi 21. yüzyılda karşılaşılan zorlukların, yenilikçi ve birbiriyle bağlantılı çözümleri gerektirdiğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Döngüsel Kültür kavramı da bu bağlamda yönetişime dönüştürücü bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor. 2021 yılında İzmir'de düzenlediğimiz Kültür Zirvesi'nde tanıttığımız Döngüsel Kültür kavramı, şehirleri sakinlik ve uyumu besleyen ekosistemler olarak tanımlıyor. Kavram dört sütun üzerinde yükseliyor: Doğayla uyum, birbirimizle uyum, geçmişimizle uyum ve değişimle uyum. Yönetim alanında Döngüsel Kültür bizim için yol gösterici bir metodoloji haline geliyor ve demokrasiyi uyum merceğinden güçlendiriyor. Şeffaf, adil ve kapsayıcı yönetim, tüm vatandaşlar için yüksek yaşam kalitesine ulaşmanın anahtarıdır. İzmir'in demokrasinin yeniden formüle edilmesine olan bağlılığı yalnızca yerel değil, küresel düzeye de uzanıyor" diye konuştu.

"GENÇLERE SÖZ VERİYORUM"

İzmir Akdeniz Bienali'nin Akdenizli genç sanatçıların deneyimlerini vurgulayarak Akdeniz kültürleri arasındaki diyaloğu geliştirmeyi amaçladığının altını önemle çizen Başkan Soyer, "Bu Bienal, Akdeniz'den dünyaya ses getiren bir barış mesajının yayılması için bir platform rolü görüyor. Bu, Filistin halkının ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığı bu zor dönemde özellikle önemli. Bu etkinlik aracılığıyla aynı zamanda İzmir'in uzun sanat tarihini ve sanatsal ifadesini dünyanın geri kalanına tanıtacağız. Bu bienal, ortak Akdeniz kimliğimizi güçlendirirken aynı zamanda Akdeniz'in tüm kentleri arasındaki uyum ve ittifakı da derinleştirecek. Hem şimdiki hem de gelecekteki gençlere, barışın gelişmesi için, uyum ve demokrasi için her türlü çabayı göstereceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"SANAT İNSANIN DAHA İYİ YAŞAMASI İÇİNDİR"

Akdeniz Bienali Sanat Direktörü Ayşegül Kurtel ise, "Öncelikle bu bienali yapmak için bizi davet eden başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bir proje oldu. Buralara gelmek, bu etkinliği gerçekleştirmek K2 Proje Merkezi için çok önemli. Akdeniz ile ilgili sanat bağlamında bir şeyler yapmak çok önemli. Sanat insanın daha iyi yaşaması içindir. Sığ politikalardan uzaktır sanat. Akdenizli sanatçıların birlikte üretecekleri bir projenin temeli barışı paylaşmak demekti. Bunu proje içinde birebir yaşadık. Çok keyifli buluşmalar oldu" dedi.

17 ÜLKEDEN 32 SANATÇI

İzmir Akdeniz Bienali, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in Akdeniz'deki öncü rolünü güçlendirme ve İzmir'i bir sanat kentine dönüştürme vizyonu çerçevesinde ilk kez düzenleniyor. Bienal, çoğulculuğu, çeşitliliği ve özgürlüğü sürdürmek için Akdeniz kültürleri ve toplumları arasındaki diyaloğu sanat aracılığıyla pekiştirirken, bölgenin kültürel ve sanatsal kapasitesini de görünür kılıyor.

Farklı deneyimlere sahip sanatçıların perspektiflerini buluşturan Bienal, ortak paydalar ve farklılıklarla bir arada olmanın önemini vurguluyor. Katılımcılarının 35 yaş altındaki sanatçılar olduğu İzmir Akdeniz Bienali'nin yaş kriteri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üyesi olduğu Avrupa ve Akdeniz'den Genç Yaratıcılar Bienali ağının (BJCEM) standartları referans alınarak belirlendi. Böylece yeni ifade biçimlerine alan açılırken, Akdeniz'den genç sanatçılar için bir platform oluşturulması hedeflendi.

Bienal'de eserleri yer alan sanatçılar ise şöyle; Alex Brajkovic, Ana Aleksic, Bawer Doğanay, Berfin Ataman, Berna Dolmacı, Can Büyükberber, Claudio Zorzi, Dalea Kovacec, Erdem Çolak, Fredj Moussa, Garance Alves, Greta Pllana, Laura Besançon, Levi Viller, Mahdi Baraghithi, Malak Elghuel, Marko Damiš, Mehdi Hachid, Merkezkaç Sanat Kolektifi, Nelly El Sharkawy, Nermin Sena Özger, Nesligül Cebesoy, Nour Abou Saada, Öznur Yıldırım, Revan Yaşar, Smirna Kulenovic, Soufian Chemcham, Stratis Tavlaridis, Talha Demiral, Vladimir Novak, Yağmur Kevser Barutçu ve Yassine Sellame.