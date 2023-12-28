Eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için çalışmalarına devam ediyor. Atila, kenti ortak akılla yönetmek istediğini belirterek projelerinden birinin de belediye meclis toplantılarını her ay başka bir ilçede yapmak olduğunu söyledi. Atila, "5 milyonluk kentte, 15-20 bin insanımızla değil, daha fazla, 1-1,5 milyon insanın sürece katıldığı ve kenti, kentlilerin yönetmesine imkan sağlayan bir orkestra şefi olmaya çalışacağız. Çünkü biz sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda kente bir önder, lider ve orkestra şefi seçmiş olacağız" dedi.

Saha çalışmaları ve projeleri hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Olgun Atila, başkan seçildiğinde İzmir'in ulaşım sorunu Deniz Taksi projesi ile çözeceklerini belirterek kent için birçok proje hazıladıklarına dikkat çekti.

"KENTİ, KENTLİLERİN YÖNETMESİNE İMKAN SAĞLAYAN ORKESTRA ŞEFİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Belediye Başkanı seçildiği takdirde İzmir'i ortak akılla yöneteceklerini belirten Atila, bunun için meclis toplantılarını her ay başka bir ilçede yapmak istediğini ve bu yöntem sayesinde sorunları yerinde dinlemenin ve birlikte çözüm odaklı projelerin oluşacağını söyledi. Atila, şunları dile getiri:

"Ortak akıl diyoruz, bütün belediye başkanlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla en az bir defa bir ilçemize giderek hem devletimizi, büyükşehir belediyemizi, büyükşehir belediye meclis üyelerimizi, ilçe belediye başkanlarımızı ve değerli bürokrat arkadaşlarımıza o ilçeye giderek orada bir meclis toplantısı yapmayı planlıyoruz. Kınık'ından, Beydağı'na, Bergama'sından, Ödemiş'ine, hep birlikte bütün İzmir'i, İzmirlilerle yöneteceğiz. 5 milyonluk kentte, 15-20 bin insanımızla değil, daha fazla, 1-1,5 milyon insanın sürece katıldığı ve kenti, kentlilerin yönetmesine imkan sağlayan bir orkestra şefi olmaya çalışacağız. Çünkü biz sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda kente bir önder, lider ve orkestra şefi seçmiş olacağız. Dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu esasında en büyük sorunlarımızın ortak aklı çalıştıramamamız olduğunu, bununla birlikte sivil toplum örgütlerimize, üniversitedeki öğretim üyelerimize, öğrencilerimize, muhtarlarımıza, kadınlarımıza kısacası bütün İzmirlilerle birlikte otuz ilçede hep birlikte yönetim vadediyorum. Bunu da sokakta ve caddede daha çok görüşerek, konuşarak bilgi alışverişinde bulunarak sorunların başında çözüm üreterek geçen bir görev süreci olsun istiyorum.

"ANKETLERDE VE EĞİLİM YOKLAMASINDA İDDİALIYIZ"

Esnaflıkta gün bitmeden para nasıl sayılmazsa bizde bugüne kadar ne kadar, nerede gezdik diye hiç bakmadık. Bizde de siyaset süreci devam ediyor. Belediye Başkanlığı dönemimde de sürekli sokaktaydım. İzmir'imizin sokaklarında ve caddelerinde otuz ilçemizde olmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz daha önce görevdeyken de sokakta ve caddede görev yapan bir belediye başkanı olarak görev yaptığımız için sokakta da çok ciddi bir ilgi görüyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. ve sorunların paylaşımında ortak akla önem verdiğimiz için bu yöntemin en doğru yöntem olduğunu düşünüyorum. İzmir bizim evimiz diyoruz. İzmir'in bütün sokakların da ve bütün caddelerinde olmaya devam edeceğiz. Saha çalışmalarından da bize gelen raporlar çok çok iyi, biz açık ara önde gidiyoruz. Çünkü uzun zamandır sahadayız, çalışıyoruz ve İzmirli hemşehrilerimiz özellikle bizi bağırlarına basıyor. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii süreç devam ediyor. Biz bunun daha da artarak devam etmesini istiyoruz. Türkiye'deki siyasetin, değişimin bu anlamda partimizdeki bu değişimin, Türkiye'de de olmasını gönülden arzu ediyorum. Bunun için insanlarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın daha fazla siyasete katılması gerekiyor. Biz de buna bir anlamda öncülük ediyoruz. Biz yola çıkarken de hem anketlerde hem eğilim yoklamasında hem de yapılırsa ön seçimde iddialı olduğumuzu ifade etmiştik. Bu iddiamızı da hala devam ettiriyoruz."

SAĞ ELİN VERDİĞİNİ, SOL EL GÖRMEDEN

Bornova Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği sosyal projleri artırarak İzmir Büyükşehir Belediyesi büyünyesinde de devam ettireceklerini söyleyen Atila, şöyle devam etti:

"Geçmişte yapmış olduğumuz örnek projeleri İzmir'imizin otuz ilçesinde yapmayı hedefliyoruz. Dost Market projesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz projelerden, paranın geçmediği tek market. Bunu projeyi, göreve geldiğimiz takdirde üç ay içinde otuz ilçemize de yapmayı hedefliyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmeden hiçbir din, dil, ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza rencide etmeden otuz ilçemizde paydaşlarımızla beraber iyilikleri ulaştırmaya çalışacağız. Yine artı bir Down Kafe gibi, Çölyak Cafe gibi, Engelsiz Kafe gibi konsept kafelerimizle de hem vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı grup diye düşündüğünüz vatandaşların bu kafelerden faydalanmasını sağlamak. Hem de vatandaşlarımıza temiz, kaliteli hizmetleri vermeyi önemsiyoruz. Sosyal projeler bizim en önem verdiğimiz projeler. Ama onun dışında İzmir'in ulaşım, trafik gibi kentsel dönüşüm gibi çok önemli problemleri var. Bunların da çözümünde hem mesleki kariyerimiz, hem de geçmişteki belediye tecrübemiz hem de üniversitedeki hocalarımızla ve ekibimizle birlikte projelerimiz hepsini birer birer açıklayıp İzmirimizin bu önemli sorunlarını çözmek istiyoruz. ve Türk belediyecilik tarihinde de bir ortak akılla genç, yeni bir siyaset modelini ortaya koyarak, Türkiye'deki bütün başarılı örnekleri ve geçmişteki bütün belediye başkanlarımızın örnek projelerini devam ettirerek niteliğini ve niceliğini arttırarak Türkiye'de arzu edilen genç, çağdaş, ilerici bir belediye anlayışını ortaya koyup büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu muasır medeniyet seviyesine yaklaşabilmek için bir Türk genci olarak ve bir mimar, yüksek mimar olarak da en ideal belediyecilik anlayışını ortaya koymak istiyoruz."

"KARŞIYAKA STADYUMUNU ÇİZMEK İSTİYORUM

İzmir'in daha büyük bir stadyuma ihtiyacı olduğunu söyleyen Atila, yüksek mimar olarak Karşıyaka stadyumunu hem çizmek hem de yapmak istediğini de vurgulayarak "Bornova'ya çok güzel bir stadyum kazandırdık. Yine spor kompleksleri, pek çok spor sahası, yüz seksen bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Şimdi bunların daha iyisini ve daha fazlasını Karşıyaka Stadyumu başta olmak üzere bir çok ilçe de yapmak istiyorum. İzmir'in daha da büyük bir stadyuma ihtiyacı var milli müsabakaların yapılacağı. Bu önemli aktivitelerin gerçekleşeceği bir stadyuma ihtiyacımız var. Onun dışında sadece futbol değil, jimnastikte dünya şampiyonu çıkarmıştık. Şimdi diğer ilçelerimizde de İzmirimizin diğer güzel yerlerinde de şampiyonlar çıkarmak. Daha çok insanın spor yapmasını sağlamak çok önemli. Bu zor dönemde gençlerimizin kötü alışkanlıklarla bu kadar yakın olduğu dönemlerde gençlerimizi sporla, kültür sanatla birleştirerek onları bu yönde çalışmalar sağlamasına, imkanlar sağlayarak esasında geleceğimizin en büyük yatırımı olan çocuklarımıza yatırım yapmış oluyoruz. Bunları çok önemsiyorum" diye konuştu.

"ULAŞIM AĞINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ"

İzmir'in ulaşım sorununa da dikkat çeken Atila, "Bunun yanı sıra tabii ki ifade ettiğiniz gibi ulaşım sorununun çözümlerinden biri de vapurlarımız. Denizi daha çok kullanmamız lazım. Deniz taksisi gibi sekiz, on kişilik taksilerle yine Karşıyaka'dan Konak'a, Konak'tan Karşıyaka'ya deniz'i çok kullanmalıyız. Kısacası İzmir'in ulaşım ağını tekrar gözden geçirmeliyiz. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızdan gördüğümüz en büyük taleplerden biri de doksan dakika uygulama geçmişte uygulanıyordu. Bunun tekrar hayata geçmesini önemsiyorlar. Tabii bu da bir sosyal destek projesi. Bu zor zamanda ekonomik koşullarda insanlarımızın ulaşım faaliyetlerine biz de katkı sunmak istiyoruz" dedi.