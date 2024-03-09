CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Yerel

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Konuşmasında ülkenin mücadele ettiği sorunlara dikkat çeken Tugay, "Ancak yaşanan tüm sorunlara rağmen mücadele ediyoruz. Bu şehirde bir yerel yönetim geleneği var. Bu geleneği bugüne kadar CHP'li belediye başkanları sürdürdü. Kim olursa olsun hepsi İzmirlilere eşit gözle baktı, ayrımcılık yapmadı. Ben bu geleneğin temsilcisi olmaktan da gurur duyuyorum. Kendimi adaylığa çok iyi hazırladım" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri, düzenlenen programda buluştu. Programa, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dernek Başkanı Yüksel Bakış ve dernek üyeleri katıldı.

Konuşmasında ülkede derin bir yoksulluk ve haksızlığın yaşadığını vurgulayan Cemil Tugay, "Ancak yaşanan tüm sorunlara rağmen mücadele ediyoruz. Bu şehirde bir yerel yönetim geleneği var. Bu geleneği bugüne kadar CHP'li belediye başkanları sürdürdü. Kim olursa olsun hepsi İzmirlilere eşit gözle baktı, ayrımcılık yapmadı. Bu geleneğin devam edeceğine inanıyorum. CHP'den adayım. Ben bu geleneğin temsilcisi olmaktan da gurur duyuyorum. Kendimi adaylığa çok iyi hazırladım. Sırça köşklerde değil, hayatın zorluklarıyla büyüdüm" dedi.

BABASINI ANLATTI

Babasının çok zor şartlarda kendisini okuttuğunu anlatan Başkan Adayı Tugay, şunları söyledi:

"Babam öğretmen. Çok ağır yoksulluk, adaletsizlik içinde büyüdü. Hayatı boyunca doğru bildiğinden vazgeçmedi. Evde elektrik olmadığından sokak lambaları altında ders çalışıp okuduğunu anlatırdı bize. Ailesinin parası olmadığı için tıp fakültesine gidebilecekken gidemediğini anlatırdı. Burslu eğitim alıp, öğretmen oldu. 'Oğlum ben bu şartlarda öğretmen olduysam sizin cumhurbaşkanı olmanız lazım' derdi. Bu mücadeleci insanı birkaç sene önce kaybettik. Toprağı bol olsun. Her zaman sevgiyle ve saygıyla andım."

"BANA GÜVENMENİZİ İSTİYORUM"

Çok çalıştığını ve bu nedenle aday gösterildiğini anlatan Başkan Adayı Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm yurttaşlarımızın hakkını gözü gibi koruyacağım. Kimseye hakkınızı yedirmeden çalışacağım. Aylardır İzmir'in sorunlarını, bu sorunların çözümü için yapılacakları çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok değerli birikimlere sahip güçlü ve büyük bir kurum. Sadece biraz mali disipline ihtiyaç var. Halkın sesine kulak vermek, insanların problemlerini duymak, yerine getirmek lazım. Böyle bir belediye başkanlığı yapmak zorundayım. Şehri sevmek insanı sevmek, edepli olmak yeter. Hayatım boyunca bin tane zorluğun altından nasıl kalktıysam bunun da altından kalkarım. O nedenle bana güvenmenizi istiyorum."

"İZMİR'İ KAZANAMAYACAKLAR"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, doğruluktan uzak haber ve iddialara ilişkin sitemini şu sözlerle dile getirdi:

"Kendi siyasi iktidarı için kişisel çıkarı için yalan söyleyen, insanların kafasını karıştıran, yıllardır yalanla dolanla iktidar olan grup var. Bunlar 10 binlerce trolle, yalan ve yanlış haberlerle, yandaş medyasıyla, insanların kafasını karıştırmak için aynı basmakalıp cümleleri söylüyorlar. Doğruluğuna emin olduğumuz bazı kardeşlerimiz de etkileniyor. Allah aşkına yapmayın. Bu zalim iktidarın hiçbir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamayacağını biliyorum. Ama bizim öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bu adamları erken genel seçime götürelim. Bugün bu ülkede yarattıkları yolsuzlukların, haksızlık ve adaletsizliklerin bitmesini sağlayacağım. Bunu alacağımız sonuçlarla yapalım."

"DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR"

Başkan adayı Tugay, konuşmasını Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle sürdürerek, şunları söyledi:

"İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa'da Uşak'ta, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Amasya'da Türkiye'nin çok yerinde kazanıyoruz. Ama bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdalın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor. Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar bu haldeyken, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."

"GÖKYÜZÜ DAİMA DAHA YÜKSEKTİR"

Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği Yüksel Bakış ise yoksulluğun ve adaletsizliğin derinleştiğini vurgulayarak, "Adaletsizlik ve vicdansızlık zirve yaptı. Emekçiler açlıkla sınandı, cehalet normalleşti. Beyin göçü giderek hızlandı, insanlar kökenlerine ve inançlarından dolayı ötekileştirildi. Bazen çok şey söylemek istersin ama meramını anlatmaya cümleler yetmez. Yetmediği yerde acılar dile gelir. Geldiğimiz coğrafya böyledir. Duvar ne kadar yüksek olursa olsun gökyüzü daima daha yüksektir. Karanlığı sonlandırmak için örgütlerimize sahip çıkalım. Bir olalım diri olalım" dedi.