İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay:  "Burası İzmir, Başka Hiçbir Yere Benzemez"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Burası İzmir. Burası başka hiçbir yere benzemez. Burası Cumhuriyet'in de demokrasinin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de kalesidir. Bizim derdimiz adaletsizliğe uğrayan insanlar. Bizim derdimiz elinde üç diplomayla asgari ücret alacak iş bulamayan gençler dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından "Kardeşlik Sofrası" temasıyla yapılan iftar programına katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen buluşmaya; CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı'nın yanı sıra gençlik kolları üyeleri katıldı. Duaların okunmasının ardından oruçlar açıldı.

İftar programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ramazan ayının dayanışma ayı olduğunu anımsattı. Konuşmasında, gençlerin ülkenin çıkarlarını koruyacak yönde siyaset yapmasını da isteyen Tugay, "Siyaset gerçekten deneyimle ilgili bir şey. Belki mayınlı bir tarla gibi. Dikkatli olursanız o zaman çok değerli bir ufka doğru adım adım yürüyorsunuz. Bu ufuk birisinin kariyer yapması, birisinin bir mevkiye ulaşması konusu değil. Öyle düşünen zaten başarılı olamıyor. Bu ülke ne durumda, insanlar ne hissediyor? Gerçekten kime ne haksızlık yapılıyor diye düşündüğünüz zaman, o duyguyu içinizde hissettiğiniz zaman ancak bir yerlere gelebiliyorsunuz" dedi.

Gençlerin kendisinin yoldaşı olduğunu vurgulayan Tugay, "Sizinle biz aynı davanın, aynı kavganın parçasıyız. Gençlerin iyiliğine, iyi yüreğine her zaman inandım. Dileğim odur ki bu yaşlarda her şeyi doğru görün, ona göre o mayınlı tarladan yürüyün. Varacağınız hedef kutsal, güzel, başarılı olsun" ifadelerini kullandı.

"Haksızlık, adaletsizlik, yanlış görüyorum"

İzmir'in 30 ilçesini ve tüm köylerini fırsat buldukça ziyaret ettiğini belirten Başkan Tugay, "Gezdiğim yerlerde baştan aşağı haksızlık, adaletsizlik, yanlış görüyorum. Bunlar çok uzun yıllardır bu ülkede var. Durup düşünmemiz gerekiyor. Bunun suçlusu kim? Ben size söyleyeyim; bunun suçlusu içinde bulunduğumuz düzendir" diye konuştu.

Ulaşımın ücretsiz olmasına dair görüşlerini bir kez daha paylaşan Tugay, "Ben kendimi bildim bileli bunu söylüyorum. Ne zamandan beri söylüyorum biliyor musunuz? Üniversite öğrencisiyim. Abonman kartım var. Ayda bir kez babamın verdiği harçlıkla alıyorum. Buca'dan Bornova'ya gidip geliyorum. Kartı aldığımın ikinci günü kaybettim. Ağladım. Benim ağlamam sorun değil. Sorun bu memleketin evlatlarının bugün 'bilet ücreti bulamıyorum' diye ağlamasıdır. Siz bunu sorun ediyorsanız o zaman doğru insansınız ve doğru taraftasınız" dedi.

"Daima doğrunun yanında yer alın"

Gençlerin daima doğrunun yanında yer almasını isteyen Tugay, "Doğrunun tarafında olmaktan asla vazgeçmeyin. Bu ülkenin doğru insanlara, iyi siyasetçilere ihtiyacı var. Yüreğinizden asla merhameti, iyiliği, doğruluğu eksik etmeyin. Haksızlığa maruz kalan insanların neler hissettiğini bilin" ifadelerini kullandı.

Çok büyük haksızlıkların olduğunu kaydeden Tugay, "Demokrasi bu ülkedeki her bir vatandaşa aittir. Nasıl demokrasiden korktuklarını hepiniz görüyorsunuz. Bir partinin çatısı altında örgütlü bir biçimde, yan yana durarak o demokrasiye sahip çıktığınız zaman bir şeyleri iyileştirebilirsiniz. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında cesurca siyaset yapan siz genç arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. ve diyorum ki birbirinizden güç alın" dedi.

"Haksızlıklara karşı demokrasinin yanına yer alacağız"

Cemil Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimseyi ne dinine ne mezhebine göre ayırırız. O nedenle bu iftar sofralarında da buluşuyoruz. O nedenle cem evlerinde de varız. O nedenle diğer inançların bulunduğu yerlerde de varız. Çünkü insana saygısı olanın, insanın düşüncesine de inancına da saygısı olacak. Ama elimizden cumhuriyeti almalarına, elimizden demokrasimizi almalarına, elimizden özgürlükleri almalarına izin vermeyeceğiz. İşte bunlara karşı demokrasinin yanına yer alacağız. Bunu birbirimize destek olarak gerçekleştireceğiz. Çok korktuğunuz zamanlarda ne olur o direnci gösterin. Zaman zaman umutsuzluğa kapılacaksınız. O günlerde iyi bir şey için mücadele ettiğinizi asla unutmayın. Partimiz doğru bir partidir. İnançlarımız doğru inançlardır. Hedeflerimiz doğru hedeflerdir. Ben Genel Başkanımız Özgür Özel'e inanarak bu yola çıktım. ve o günden bugüne ne kadar üzerimize gelirlerse gelsinler, korkmadan yoluma devam ediyorum. Biliyorum ki başıma bir şey gelse benden sonra başka bir arkadaşım bu mücadeleye devam edecek. ve şunu da hatırlatırım herkese. Burası İzmir. Burası başka hiçbir yere benzemez. Burası Cumhuriyet'in de demokrasinin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de kendi kalesidir. Bazı insanlara olur olmaz cevap vermiyorsak, terbiyemizdendir. Ramazan ayında olduğumuzdandır. Yüzümüzü halka döndüğümüzdendir. Bizim derdimiz o insanlar. Bizim derdimiz adaletsizliğe uğrayan insanlar. Bizim derdimiz elinde üç tane diplomayla asgari ücret alacak bir iş bulamayan gençler. Bunu unutmadan mücadele edin.!"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de bu akşam aynı sofrada buluşmanın kıymetli olduğunu söyledi. Ramazan ayının sadece paylaşmak olmadığını, herkesin kendisini muhasebeye çekme ayı olduğunu vurgulayan Güç, şunları söyledi:

"Bizim siyasetimiz yukarıdan aşağıya değil, halkın içinden yükselen bir siyasettir. İzmir'de gençlik örgütümüzün çok daha güçlü, çok daha sistemli, çok daha etkili olması gerekiyor. Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Biz iktidara yürüyen bir partiyiz. Bugün Türkiye'de gençler barınma sorunu yaşıyor. Gençler işsizlik korkusu yaşıyor. Gençler gelecek kaygısı yaşıyor. Ama aynı zamanda şunu da görüyorum; gençler değişim istiyor. Gençler adalet, umut arıyor. ve o umudu yine CHP'de buluyor."

"Adil, eşit, umutlu, mutlu Türkiye'ye kavuşmak için çalışıyoruz"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, bu sofranın birliğin, dayanışmanın ve umudun sofrası olduğunu söyledi. Ülkenin zor zamanlardan geçtiğine değinen Cem Aydın, "Aynı niyetlerde, aynı dualarda buluştuk. Dayanışmamızı ve umudumuzu daha da çok arttıracağımıza yürekten inanıyorum. Gençler olarak bizim duamız hep halktan yana, adaletten yana. Hayallerimiz büyük, hedeflerimiz yüksek. Niyetimiz, duamız, mücadelemizle ortak. Adil, eşit, umutlu, mutlu Türkiye'ye kavuşmak ve yine böyle kardeşlik sofralarında büyük bir umutla yan yana oturabilmek" diye konuştu.

"İyi ki aynı yolda yürüyoruz"

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı ise daha güzel yarınlara duyduğu umutla gençlerle kol kola, sokaklarda, meydanlarda yürüdüğünü belirterek, "Bu sofrada gece geç saatlere kadar çalışanlar var. İşinden, okulundan çıkıp sabahlara kadar afiş asan arkadaşlarım var. Sokak sokak güzel yarınlar için dolaşanlar, yeri geldiğinde yorulan ama vazgeçmeyen bir gençlik var. İyi ki varsınız. İyi ki aynı yolda yürüyoruz. İyi ki aynı sofra etrafında her zaman olduğu gibi yan yana, omuz omuza ekmeğimizi paylaşıyoruz. Soframız bereketli, dayanışmamız ebedi olsun" dedi.