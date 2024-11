İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Türkiye'nin Her Yerinde Birilerine Bir Şeyleri Peşkeş Çekmekten Öte Hiçbir Şey Yapmıyorlar.

Yerel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, orman yangınları ile ilgili iktidara eleştirilerde bulunarak, "Görevlerini yapmıyorlar. Bu ülkede o kadar çok konuda görevlerini yapmıyorlar ki birisi de bu. Bu acı tabloyu gördüğümde, bunların sorumlularını gördüğümde 'Siz suçlusunuz, gereğini yerine getirmediniz. Bu ormanların yanmasına neden oldunuz, üzerine bir de utanmadan imara açma kararı aldınız' diye İzmir adına birinin bunu söylemesi lazım. Hem Ege Bölgesi'nde hem İzmir'de hem de birçok yerde bu hataların yapıldığını söylememiz lazım. Şu an Kazdağları'nda beşli çeteden birine o alanı verdiler, binlerce ağacın kesilmesine sebep oldular. Türkiye'nin her yerinde birilerine bir şeyleri peşkeş çekmekten öte hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu söylemek zorundayız. Vatandaşlarımız bunu duymak, anlamak zorunda. Yoksa yakında ülke kalmayacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen ağustos ayında Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında küle dönen ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bayraklı Doğançay'daki Kovankayası Ağaçlandırma Sahası'nı bal ormanına dönüştürdü.

Bölgede arıcılık faaliyeti yürüten vatandaşların talebi doğrultusunda başlayan çalışmalar kapsamında 54 dönümlük sahada 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Ağaçlandırma Şenliği" düzenledi. Şenliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

"İtfaiye eri ve araç talebimize tenezzül edip cevap bile vermediler"

Şenlikte konuşan Başkan Tugay, arıcılığın Doğançaylı üreticiler için önemine değindi. Bunu korumak için çalışacaklarını söyleyen Başkan Tugay, "Gelirken gördüğümüz yanan orman alanlarının her biri bizim için büyük bir acı. Ağustos ayında yaşadığımız yangından kalan kötü hatıralar. Bir felaketi yaşadık. Havadan müdahalenin yetersiz olduğunu söylediğimizde siyaset yaptığımızı söylüyorlar. Siyaset falan yapmıyorduk. Gözümüzün önünde binlerce ağacımız yandı, yerleşim yerlerimiz zarar gördü. Daha büyük problemler de olabilirdi. İtfaiyemiz cansiperane görev yapmasaydı İzmir bir felaketi yaşayacaktı. Bunu herkes bilsin. Orman yangınını söndürmek itfaiyenin görevi değil, Orman Bölge Müdürlüğü'nün görevi. Biz yerleşim yerlerini korumakla sorumluyuz ve o bölgede itfaiyemiz insanların yangından etkilenmesine engel oldular. Yangına müdahaledeki bu yetersizliği görünce bundan sonraki dönem için daha fazla itfaiye personeli ile müdahale etme kararı aldık. Bakanlıktan 300 yeni itfaiye eri istedik, yeni itfaiye araçları için talepte bulunduk tenezzül edip cevap vermediler" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ve vatandaşlar ağaçlandırma sahasına fidan dikti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından alanda 500'ü yüksek boylu olmak üzere bin ağaç, 3 bin çalı türünün dikimi tamamlanacak. 54 bin metrekarelik alanda akasya, dut, gülibrişim, erguvan, kızılçam ve badem gibi ağaç türlerinin yanı sıra lavanta, lavantin, adaçayı, biberiye, kekik, adi kartopu, akçakesme gibi çalı türleri yer alacak. Bal ormanında dört mevsim çiçek veren bitkiler yeşertilerek arıcılık faaliyetinin yıl boyunca sürdürülmesi sağlanacak.

"Havadan müdahale edilmemesinin nedeni paranın ödenmemesiymiş"

Burada konuşan Tugay, Yamanlar Dağı yangınında yaşananları aktararak, "Sayın Bakan Seyirtepesi'nde her şeyin iyi gittiğini söyledi. 'Biz söndürüyoruz' dedi. Bunun üzerine yüz binlerce ağaç yandı. Az daha Karşıyaka'daki TOKİ evleri yanıyordu. Havadan müdahalenin yetersiz olduğunu söyledik; o zaman çok bozuldular. Sonradan öğrendik ki Bakanlığın anlaşmalı olduğu pilotlara, özel firmaya ödeme yapılmadığı için çalışmıyorlarmış. Meğer Türkiye'nin pek çok yerinde yangınlara müdahale edememelerinin nedeni ücretlerin ödenmemesiymiş. Böylesine kötü yönetiliyoruz. Böylesine acı olaylar yaşıyoruz. Sonra elimizde yanmış, yakılmış alanlar kalıyor. Buralar bizim akciğerimiz. İzmir'in hak etmediği bir durum bu" dedi.

"Türkiye'nin her yerinde peşkeş çekmekten öte hiçbir şey yapmıyorlar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangından zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için ağaçlandırma çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüğünü belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Bu yanan alanlarda yanan ağaçlar yerine yeni ağaçlar yeşermesini kim nasıl sağlayacak belli değil. Bu böyle gerçekten bütün ulusça sahip çıkmamız gereken bir konu. Görevlerini doğru yerine getirsinler diye birilerine bunu hatırlatmamız gerekiyor. Görevlerini yapmıyorlar. Bu ülkede o kadar çok konuda görevlerini yapmıyorlar ki birisi de bu. Bu acı tabloyu gördüğümde bunların sorumlularını gördüğümde 'Siz suçlusunuz, gereğini yerine getirmediniz. Bu ormanların yanmasına neden oldunuz, üzerine bir de utanmadan imara açma kararı aldınız' diye İzmir adına birinin bunu söylemesi lazım. Hem Ege Bölgesi'nde hem İzmir'de hem de birçok yerde bu hataların yapıldığını söylememiz lazım. Şu an Kazdağları'nda beşli çeteden birine o alanı verdiler, binlerce ağacın kesilmesine sebep oldular. Türkiye'nin her yerinde birilerine bir şeyleri peşkeş çekmekten öte hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu söylemek zorundayız. Vatandaşlarımız bunu duymak, anlamak zorunda. Yoksa yakında ülke kalmayacak."

"Vatanı sevenler bu ülkeyi yönetseydi, çok daha ileride olurduk"

Yamanlar Dağı yangınında ve sonrasında yaptıkları çalışmaları anlatan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalıştık, elimizden geleni yaptık. Yangın sırasında da sonrasında da maddi ve manevi yardımlar yapıldı. Sulamadan hayvancılığa ne ihtiyaç varsa sağladık. Biz İzmir'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz İzmir'de umudu da aynen bu ağaçlarda olduğu gibi yeşertmeye, yaşatmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum bir gün bu ülkeyi, bu ülkeye sevgiyle saygıyla bağlı, kendi çıkarlarından çok ülkenin çıkarlarını önde tutan insanlar yönetecek. O günleri beklerken biz de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ne inandı, büyük millete inandı. Bizlere çok güzel bir miras bıraktı. Pırıl pırıl bir Cumhuriyet bıraktı. Çağdaşlık yolunda hamlelerini yapmış, dünyanın en önemli güçlerinden biri olmaya aday bir miras bıraktı. Yalan söyleyenler yerine, layıkıyla yönetenler eğer bu ülkeyi yönetseydi, vatanı sevenler, milletini sevenler bu ülkeyi yönetseydi, çok daha ileride olurduk. Bize düşen bu yarım kalan hikayeyi tamamlamaktır. Bu ülkede hiçbir çocuğun aç kalmasına, eğitimsiz kalmasına gerek yok. Bu ülkede kimse işsiz kalmak zorunda değil. Hiç kimse haksızlığa uğramak zorunda değil. Bu ülkede tüm ulusa yetecek kadar kaynak var. Sadece ve sadece iyi yönetilmeye ihtiyaç var. İyi yönetmeyenleri göndermek, yerine liyakatle, sadakatle, vatanına ve milletine sevgi duyarak hizmet edecek insanları getirmek hepimizin boynunun borcu olsun."

"Geldiğimizden beri konser düzenlemedik"

Sosyal medyada Körfez temizliği, konserlerle ilgili iddialara değinen Tugay, şöyle konuştu:

"Çok çalışmamız gerekiyor. Her birimizin bulunduğu noktada gününü, saatini boş geçirmeden görevini yerine getirmesi, başka insanlara doğruları anlatması lazım. İftiralara, yalanlara, karalama kampanyalarına karşı doğruları anlatması gerekiyor. Biz doğruları konuşurken, birileri sosyal medya hesaplarından saçma sapan yalanlarla bizi karalamaya çalışıyor. Bana sık sık diyorlar ki 'Konser düzenleyeceğinize körfezi temizleyin.' Biz geldiğimizden beri konser düzenlemedik, siz konser düzenlediniz. Cumhuriyet Meydanı'ndaki havai fişek gösterilerini de hükümet yaptı. Orada dört beş gün üst üste bilmediğim ama dünya kadar para harcanan konserleri de hükümet yaptı, Kültür Bakanlığı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmadı. Biz nerede, ne zaman, ne harcayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Siz öncelikle belediyelerin sırtından inin de önce bir görevinizi yapın. Ben arkadaşlarımla bu şehre bir söz verdim. İşimizi düzgün yapacağız. Bir kuruş bile israf etmeden her şeyi layıkıyla yapacağız. Mağdur olan tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Her gün bunun için mücadele ediyoruz. Bize iftira atmayı, yalan söylemeyi bırakın, kendi görevinizi yapın. İzmir hiçbir zaman kimsenin önünde diz çökmedi, bundan sonra da çökmeyecektir. Gölge etmeyin başka ihsan istemez"

"Gözümüzün önünde bütün ormanlarımızın yok olmasını hep birlikte izledik"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da "Doğançay'ımıza ilk yangın geldiğinde muhtarımız yangından kıl payı kurtuldu. Ne acıdır ki bölge orman bölgesi olmasına rağmen yeterince itfaiye yoktu. Yangının büyüme anına tanıklık ederken Büyükşehir Belediye Başkanımızla o çırpınışı hatırlıyorum. Havadan destek gelmedikçe bu yangının büyüyebileceğini her birimiz görüyorduk. Gözümüzün önünde bütün ormanlarımızın yok olmasını hep birlikte izledik. Maalesef belediyenin bütün imkanlarıyla, ilçe belediyelerimizden gelen tanker Büyükşehirimizin itfaiye araçları sorumluluk alanlarının dışında yine belediye imkanlarını zorlayarak bu yangının önüne geçmeye çalıştılar. Maalesef önüne geçemediğimiz yangın hava desteği gelmediğinden binlerce hektar alanımızı, yeşilimizi, doğamızı yok etti. Yangının ilk anından en sonuna kadar yanımızda dayanışmayla duran bByükşehir Belediye Başkanımızdı" dedi.

"Yeşertmek için var gücümüzle çaba içerisindeyiz"

Meydana gelen orman yangınında 23 evin yanarak kullanılmaz hale geldiğini ve insanların yanmaktan son anda kurtulduğunu anlatan Önal, şunları kaydetti:

"Birçok canlımızı maalesef yangında yitirdik. Daha sonrasında yine Büyükşehrimizin dayanışmasıyla imkanlarımız doğrultusunda gıdadan temizliğe, evdeki ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok yönüyle de vatandaşlarımızla dayanışma içerisindeydik. Hemen sonrasında yine dediğim gibi kendi ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın imkanlarımız ölçüsünde yanlarında bulunurken bir kere de yok olmuş, küle dönmüş bu ormanlarımızı tekrar yaşatmak için, yeşertmek için var gücümüzle çaba içerisindeyiz.

"Daha yeşil bir İzmir, daha yeşil bir Türkiye için"

Kovan Kayası'nda, Doğaçay'ımızda bal üretimiyle ilgili geçmiş yıllardan gelen çok büyük bir üretim vardı. Son yıllarda üretim gittikçe düşmüş, hem ekolojinin hem iklim değişikliğinin hem de beraberinde oluşan kuraklığın etkisiyle bunları yitirmeye en azından son süreçte üretimi düşmüş alanlarda Büyükşehrimizin desteğiyle tekrardan bunları yeşerteceğiz, bal ormanımızı büyütmek ve balcılık hizmetini artırmak için bizler de var gücümüzle Büyükşehrimizin yanında olacağız. Ormanı yok olmuş, doğası tahrip olmuş bir alanda sorumlusu olmadığımız ama yüreği herkesten çok yanan biz Cumhuriyet sevdalıları kendi yeşilimizi, bütün dar imkanlarımıza rağmen tekrardan yeşertmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Büyükşehrimizin de bu yönüyle burada başlatmış olduğu çalışma adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'e teşekkürlerimi sunuyorum. Daha yeşil bir İzmir, daha yeşil bir Türkiye için hep birlikte bu mücadeleyi büyüteceğiz."