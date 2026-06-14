İzmir'de TOKİ Konutları Hala Teslim Edilmedi

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(İZMİR) – İzmir'de 2020 yılında kurası çekilen Aliağa TOKİ 2. etap konutlarında hak sahibi olan yurttaşlar, evlerin hala teslim edilmediğini belirtti. Hak sahibi Nigar Gülsün Yılmaz, "Kiracısı olduğumuz evden çıkarılıyoruz, eşyalarımızı bir depoya koyuyoruz. Sığınmacı gibi bavulumuzla hısım akrabada yaşıyoruz" dedi.

TOKİ tarafından Aliağa'nın Samurlu Mahallesi'nde 2020'de kurası çekilen ve 759 konuttan oluşan 2. etap konutlarında hak sahipleri evlerinin hala teslim edilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Hak sahipliği kuralarının 2020'de çekildiğini, teslim tarihinin üzerinden aylar geçtiğini, buna rağmen evlerine kavuşamadıklarını söyleyen hak sahipleri, yetkililerden net bir takvim açıklanmasını istedi. Hak sahipleri, teslim sürecindeki belirsizlik nedeniyle kira, kredi ve taşınma gibi konularda mağduriyet yaşadıklarını anlattı.

YILMAZ: "SIĞINMACI GİBİ YAŞIYORUZ"

Hak sahipleri adına ortak açıklamayı yapan Nigar Gülsün Yılmaz, "Bizler, 2023 yılı başında temelleri atılan projemizin telsim tarihi olan 2025 yılı Nisan ayında evlerimizin teslim edilmesini beklerken yıl 2026 Haziran ayı ve hala teslimatı bekliyoruz. Bugün yarın beklentisiyle daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. İnşaatı bitmiş olan projede neyi bekliyoruz, neden bekletiliyoruz? Bekletildikçe çocuğumuzun okul planlamasında bocalıyoruz, kiracısı olduğumuz evden çıkarılıyoruz, eşyalarımızı bir depoya koyuyoruz. Sığınmacı gibi bavulumuzla hısım akrabada yaşıyoruz. Kısa sürede tamamlanıp telsim dileceği vaadinde bulunulan evlerimizin teslimini talep ediyoruz" dedi.

ALEV: "GECİKEN SADECE BİNALAR DEĞİL, İNSANLARIN HAYATLARIDIR"

Hak sahiplerinden Zehra Gül Alev, belirsizlikle yaşadıklarını belirterek, evlerin telsim tarihinin 2025 Ekim-Kasım olduğunun söylendiğini aktardı. Alev, şunları söyledi:

"Konutların büyük ölçüde tamamlandığı, yalnızca çevre düzenlemesi gibi son işlerin kaldığı ifade ediliyordu. Bu ifadeye dayanarak ev sahibimle mahkeme huzurunda bir protokol imzalayıp kira süremi 2026'ya kadar uzattım. 6 ay içinde evlerimizin telsim edileceğini düşündüm ama telsim gerçekleşmedi. Evden çıkmak zorunda kaldım, eşyalarımı bir depoya koydum. Kendi evimde, kendi düzenimde değilim. Hayatımı geçici çözümlerle birkaç bavulun içine sığdırdım. Nerede yaşayacağımı, ev kiralayıp kiralamayacağımı bilmiyorum. Aylardır sürekli yeni tarihler duyduk, tarihler sürekli ertelendi. Bugün hala yetkililer tarafından paylaşılmış net bir teslim tarihi bulunmamakta. Bu belirsizlik sadece maddi yük oluşturmuyor, aynı zamanda insanları psikolojik olarak da yıpratıyor. Çocuklarımızın eğitimini ve geleceğini planlamıyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Şeffaflık, doğru bilgi ve gerçekçi bir takvim bekliyoruz. Geciken sadece binalar değil, insanların hayatlarıdır."

ÖLMEZ: "ÖLMEDEN ÖNCE ÇOCUKLARIMIN BİR EVE YERLEŞTİĞİNİ GÖREYİM"

Kirada yaşadığını, dört yıldır onkolojik tedavi gördüğünü söyleyen Özgül Ölmez, "Ben 4. evredeyim, tedavim çok olumlu gitmiyor. Çocuklarla beraber rutubetli evde kalmaktan bıktık, yorulduk. Çocuklar çok küçük. Tek talebim bir an önce anahtarlarımızı vermeleri. Evi de alamayınca kafaya takar oldum ve daha da etkilendim. Ben kirada yaşıyorum, eşim emekli. O bana bakıyor. Üç çocuğum var okuyan. Yeni bir ilaca başvurduk, devlet ödemezse bir ilaç 44 bin lira. Çocuklarımın en doğal hakkı kendi evlerinde olmak. 4. evredeyim ve doktorlar tedavinin olumlu gitmediğini söylüyorlar. Çocuklarımın hakkıdır kendi evlerinde yataklarında uyumak. Hiç olmadı ölmeden önce çocuklarımın bir eve yerleştiğini göreyim" ifadelerini kullandı.

Kurada konuta hak kazanan Alp Sarıca, "2020 yılında bu projeye dahil olduğumuzda hepimizin ortak umutları vardı. Bu projede ortalama 2 bin 277 kişinin hayal kırıklığı, umutları var. Çeşitli sebepler, mazeretler ve mücbir sebepler nedeniyle 2020 yılından beri bekliyoruz. Yeter artık. Amasız, keşkesiz, çünküsüz bir an evvel evlerin bize teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

DUMAN: "KAYGILANARAK YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Hak sahibi Nuray Duman da "Her yıl kira sözleşme tarihi geldiğinde ev sahibimi nasıl ikna edeceğim, ne söyleyeceğim de bir yıl daha evimde oturabileceğim diye kaygılanarak yaşamak istemiyorum. İnsanların gözünde yalancı durumuna düşmek istemiyoruz. Yetkililer bunca insanın mağduriyetini göz ardı etmesinler. Anahtarlarımızı bir an önce teslim etsinler" dedi.

AKTAŞ: YAŞIM 65 VE EV İŞLERİNE GİTMEK ZORUNDAYIM

Gülbahar Aktaş isimli hak sahibi, teslim yapılmaması nedeniyle maddi sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Anahtarlarımız hala teslim edilmedi. Bu süreçte kiralar arttı, hayat şartları ağırlaştı ve ailelerimiz mağdur oldu. Biz sabrettik, bekledik, verilen sözlerin tutulmasını umut ettik. Biz artık beklemek değil çözüm istiyoruz. Söz değil, teslim tarihi istiyoruz. Evlerimiz hazırsa anahtarlarımız nerede? Evlerimiz, bizim hakkımız, hakkımızı istiyoruz. Ben şu an kiradayım, 20 bin lira kira ödüyorum, TOKİ için de kredi çektim. 13 bin lira da kredi ödüyorum. Hemen hemen 35-40 bin masrafım oluyor. Aldığım 20 bin lira emekli maaşı, çalıştığım ofisten de bana bir şey kalmıyor. Yaşım 65 ve ev işlerine gitmek zorundayım."

KAYADAĞ: "MAHKEME KARARIYLA EVDEN ÇIKARILDIM"

Hak sahiplerinden Hacer Kayadağ, ev sahipleriyle sorun yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2025 Ekim ayında sözleşmemiz yapıldı, 100 gün sonunda anahtar teslim tarihleri açıklanacak dendi. Ama ses seda yok. 100 gün oldu 200 gün oldu. Hiçbir yerden sağlıklı bilgi alamıyoruz. İki çocuğumda 7 sene önce girdiğim TOKİ'den dört kez ev değiştirdim. Çünkü her seferinde 1-2 yıl sonra teslim denildiği için ev sahibiyle anlaşma yapıyorum. Fakat sözümde duramadığım için mahkeme kararıyla çıkarıldım. İki yıldır başka bir evde oturuyorum ve orasıyla da sözleme yaptım. Gerçekten zor durumdayım. Geçen sene yapılan sözleşmede ben dahil birçoğumuz peşinat için kredi çektik. Ben şu an 25 bin lira kredi 25 bin lira kira ödüyorum. Ayrıca iki çocuğumun masrafı var. Bir an evvel net, şeffaf, sağlam ve güvenilir bir tarih almak istiyoruz."

ATAŞ: "BU KÖRDÜĞÜMÜN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Hak sahibi Şükran Ataş, "Hak sahibi olduğumda oğlum 11 yaşındaydı, şimdi 18 yaşında. 7 yıldır bu mağduriyeti yaşıyoruz. İhale tarihine göre 2025 Nisan ayında evlerimizin teslim edilmesi gerekiyordu ama 2026 oldu ama hala evlerimiz telsim edilmedi. Kördüğüm olmuş, bir türlü çözülmüyor. Halen evlerimiz teslim edilmedi. Gecikme için bize bir gerekçe sunulmuyor ama biz bu kördüğümün çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yasemin Sezgin isimli hak sahibi, yaşadıkları mağduriyete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Eşim engelli ve evimiz kira. Şu an ev sahibimiz evden çıkmamızı istiyor. Ben burada sözleşme imzaladım ve ödememe başladım. Hem kira hem ev ödemem var. Ayrıca ihtiyaçlarımız derken zorlanıyoruz. Evlerimizin teslimi henüz belli olmadığı için ev sahibine ne zaman çıkacağımı söyleyemiyorum. Bu bizim için problem olmaya başladı. İnsanlar ne zaman gideceğini bilmedikleri için hiçbir plan yapamıyorlar. İş bulmak istiyorum ama evim başka yerde taşınacağım yer başka yerde. Bu nedenle iş bulmakta da zorlanıyorum. Teslim tarihinin bir an önce belli olmasını ve evimize geçmeyi istiyoruz."

KIY: "HER AKŞAM KORKULU RÜYA GÖRMEKTEN KURTULALIM"

Hak sahiplerinden Osman Kıy, teslim için yetkililere çağrıda bulunarak, "Bugün yarın derken bekar olan evlatlarımız evlenip çoluk çocuğa karıştır. Bizler kendi evlerimize geçmeyi bunca zamandır beklerken bir de kiracısı olduğumuz ev sahipleriyle karşı karşıya kaldık. Bu sene son diye kendilerine söz verdik ve evi boşaltmamızı söylediler. Bize evlerimizi ne zaman telsim etmeyi düşünüyorsunuz? Bizler nasıl bir yol çizelim ki her akşam korkulu rüya görmekten kurtulalım" diye konuştu.