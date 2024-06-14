Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Yerel

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

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Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak ile birlikte ceviz büyüklüğünde yağan dolu, otomobillere, binaların camlarına ve çatılara zarar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok araçta meydana gelen hasar kameralara da yansıdı.

14.06.2024 19:04  Güncelleme: 21:24
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Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak ile birlikte dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanların tentelerinde korundu. Cadde ve sokaklar ise beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşandı. Dolu yağışı nedeniyle otomobiller, camlar ve çatılar hasar gördü.

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları endişelendirirken, araçlar ve tarım alanları ciddi zarar görürdü.

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Dolu yağışından bazı evlerin çatıları ve camlarında da hasar meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede dolu yağışı riskine karşı vatandaşları uyararak, önlem almaları gerektiğini belirtti.

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yağışın ardından Kırklareli genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bu tür doğa olaylarının nadiren yaşandığı bölgede, vatandaşlar yaşanan dolu yağışını hayretle karşıladı ve sosyal medyada dolu tanelerinin fotoğraflarını paylaştı.

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

İşte kentten gelen dolu yağışı manzaraları:

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli\'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ahmet demir: uyanın uyanın kıyamet ahır zaman alametii bir günde sıfırlanırız uyanınn 14 11 Yanıtla
  • B-R-B .: Dünya var olduğundan bu yana dolu , yağmur , fırtına yada aşırı soğuk - sıcak oluyor ve sen bu normal doğa olayını kıyamet alameti olarak yorumluyorsun 10 11 Yanıtla
    Gökmen Karaçay: yok yanlisin var 30 yıl önce bile böyle ne sıcak nede ani hava değişimi vardı artık dünyanın düzeni değişiyor normal değil bu aşırı ısınmanın sonuclari tabi belada musibette var nasıl anlamak istersen anlayabilirsin yoruma açık bı durum bu 2 2

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