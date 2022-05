Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur: "Belediye Gelirleri Yasası Bir An Evvel Gündeme Gelmeli" - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başkanlığında toplanan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisi, encümen ve komisyonlarını belirleyerek 2021 mali yılı kesin hesap cetvelleri ile faaliyet raporunu onayladı. Başkan Batur, ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin ek bütçe yapmak zorunda kaldıklarını, maaşları zamanında ödeyebilmek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Belediyelerin mali yapılarının gözden geçirilmesi ve özellikle belediye gelirleri yasasının bir an evvel gündeme gelmesi gerekiyor" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği mayıs olağan toplantısı Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konak Belediye ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur'un yönetiminde yapılan meclis oturumuna Afyon Kılıçarslan Belediye Başkanı Halil Çelebi, Afyon İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Bitlis Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Çanakkale Kepez Belediye Başkanı Birol Arsalan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Balıkesir Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Muğla Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, İzmir Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Vekili Hasan Metin ve üye belediyelerin meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda, bir yıl süre ile görev yapacak olan encümen ve komisyonlar belirlendi. Yapılan seçimde, yedi belediye başkanı yeninden seçildi. Plan ve Bütçe, Mahalli İdareler, Çevre, Kültür ve Turizm, İmar, Kadın Fırsat Eşitliği, Hukuk, Sağlık ve Organik Tarım komisyonlarının beşer kişilik üyeleri de sırayla oylanarak belirlendi. Birliğin 2021 mali yılı kesin hesap ve ekli hesap cetvelleri ile faaliyet raporu da onaylandı.

BATUR: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplantıda yaptığı konuşmada pandemi, doğal afetler ve ekonomik krizin yaşandığı zor bir dönemde belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak her zaman üye belediyelerin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Batur, yeni seçilen komisyonlara başarı diledi. Batur, şöyle konuştu:

"Özellikle bu dönem görev yapan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri şanssız bir dönem yaşadılar. Pandemi, deprem, yangın, sel felaketleri, ekonomik kriz derken en sonunda savaş da çıktı. Bütün belediyeler ek bütçe yapıyor. Maaşları zamanında ödeyebilmek için gayret içerisindeyiz. Belediyelerin mali yapılarının gözden geçirilmesi ve özellikle belediye gelirleri yasasının bir an evvel gündeme gelmesi gerekiyor. Ama maalesef ülkemiz ekonomik kriz yaşıyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak bu süreç hepimiz için zor oldu. Belediye bütçelerini çok etkileyen bir süreçti. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak güveninize layık olmaya çalışıyoruz. Her türlü hukuki problemde ve diğer konularda hem hukuk departmanımız hem de belediye mevzuatındaki bilgi paylaşımında Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak her zaman yanınızdayız. Herkese adaletli günler diliyorum."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin encümen ve komisyonları ise şu isimlerden oluştu;

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri: Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan.

Plan Bütçe Komisyonu: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çiğli Belediye Başkanı S. Utku Gümrükçü, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı.

Mahalli İdareler Komisyonu: Afyon İsceşehir Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Bitlis Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Bülent Başaran, Gaziemir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özkara, Bayramiç Belediye Meclis üyesi Yılmaz Göksu.

Kültür ve Turizm Komisyonu: Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Leyla Liman Oruç, Foça Belediye Meclis Üyesi Mukaddes Yarbağ, Kartal Belediye Meclis Üyesi Bayram Özdemir Balçova Belediye Meclis Üyesi Sinem Aksema, Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Bülent Emre.

İmar Komisyonu: Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Hasan Metin, Kepez Belediye Meclis Üyesi Burçin Soysal, Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Zühtü Şahin, Buca Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Duyan, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Yeşim Tekoğlu,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Balçova Belediye Meclis Üyesi Sinem Aksema, Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Leyla Liman Oruç, Foça Belediye Meclis Üyesi Mukaddes Yarbağ, Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Nilgün Alpaslan.

Hukuk Komisyonu: Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Zühtü Şahin, Kartal Belediye Meclis Üyesi İlker Bakıoğlu, Torbalı Belediye Meclis Üyesi Yavuz Selim Özgan, Çiğli Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çetin, Balçova Belediye Meclis Üyesi Sinem Aksema

Sağlık Komisyonu: Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Sema Özbaş, Balçova Belediye Meclis Üyesi Serdar Dayanç, Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Leyla Liman Oruç, Bayramiç Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Göksu, Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Murat Serin.

Organik Tarım Komisyonu: Balıkesir Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Nilgün Alpaslan, Gaziemir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özkara, Torbalı Belediye Meclis Üyesi Yavuz Selim Özgan.

Çevre Komisyonu: Afyon Kılıçarslan Belediye Başkanı Halil Çelebi, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil, Balçova Belediye Meclis Üyesi Serdar Dayanç, Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Murat Serin, Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Leyla Liman Oruç