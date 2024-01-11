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Marmaris Belediyesi'ne ait spor tesisleri 5 yıl boyunca binlerce sporcuyu ağırladı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'ne ait spor tesisleri 5 yıl boyunca binlerce sporcuyu ağırladı

Marmaris Belediyesi'ne ait spor tesisleri 5 yıl boyunca 14 bin 498 sporcu ve vatandaşa hizmet verdi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'in sporda öncü bir kent olması için spora yatırım yapıldığını ve sporculara destek sağlandığını belirtti. Tesislerde futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok branşta spor eğitimi verilirken, pandemi döneminde kapalı olmalarına rağmen binlerce kişi faydalandı. Marmaris Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha konforlu ortamlarda spor yapabilmeleri için tesisleşmeyi öne çıkartarak marka kent olma hedefiyle hareket ediyor.

Marmaris Belediyesi\'ne ait spor tesisleri 5 yıl boyunca binlerce sporcuyu ağırladı
11.01.2024 - 11:56,
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Marmaris Belediyesi'ne ait spor tesisleri 5 yıl boyunca binlerce sporcuyu ağırladı. Pandemi döneminde kapalı olan tesislerden 5 yıl boyunca 14 bin 498 sporcu ve vatandaş yararlandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'in sporda da öncü bir kent olması için spora yatırım yapıyor, sporculara destek oluyoruz" dedi.

Marmaris'i sporda da marka kent yapma hedefiyle hareket eden Marmaris Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha konforlu ortamlarda spor yapabilmeleri için tesisleşmeyi öne çıkartırken, 5 yıl boyunca spora ve binlerce sporcuya da destek verdi. Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında yer alan Yüzme Eğitim Merkezi, Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu ve İçmeler Gölenye Stadı 5 yıl boyunca binlerce sporcuya ev sahipliği yaptı.

PANDEMİ DÖNEMİ ETKİLEDİ

Tesislerde futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok branşta ve çeşitli yaz spor okullarında çocuklara yönelik pek çok kategoride spor eğitimi verilirken, tesisler spor yapmak isteyen vatandaşların da kullanımına sunuldu. Tesislerden pandemi döneminde kapalı olmasına rağmen 2019-2023 yılları arasında 14.498 sporcu ve vatandaş faydalandı. 2020 yılında İçmeler Gölenye Stadı ve Amiral Orhan Aydın Spor Salonu bahçesindeki ek salon da hizmete alınırken, yıllar içindeki sporcu sayısındaki artış da dikkat çekti. 2019 yılında 913 olan tesislerden faydalanan kişi sayısı 2023 yılında 3506'ya yükseldi.

HER ŞEY DAHA SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN

Tesisleşme yolunda verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hedeflerinin daha sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Oktay, "Marmaris'in sporda da öncü bir kent olması için 5 yıldan bu yana spora yatırım yapıyor, sporculara destek oluyoruz. Bunun için tesislerimizi yeniledik, birçok organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptık, özellikle çocukları ve gençlerimizi sporsa teşvik etmek için bundan sonra da her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi'ne ait spor tesisleri 5 yıl boyunca binlerce sporcuyu ağırladı - Son Dakika
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