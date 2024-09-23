Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu

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İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı ve Arolat, Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

23.09.2024 14:34  Güncelleme: 14:46
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İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül akşamı sahne alan ve aniden fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN VE KUŞUM AYDIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sevenlerini yasa boğan Metin Arolat için dün İstanbul Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Arolat'ın cenazesi bugün de memleketi İzmir'e getirildi. Arolat Ailesi ve ünlü sanatçının dostları, sevenleri Karşıyaka ilçesi Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde son görevlerini yapmak üzere bir araya geldi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, şarkıcı Işın Karaca, 'Kuşum Aydın' lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, Gökhan Keser, Özgür Çevik, oyuncu Alp Kırşan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti. Metin Arolat'ın yakın arkadaşı yapımcı Armağan Çağlayan cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı.

Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi

ABLA: ÇOK İYİ BİR KARDEŞTİ, KALP RAHATSIZLIĞI DA YOKTU

Cenaze töreninde konuşan Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, "Kimse için kötülük düşünmeyen, herkese elini uzatan bir insandı. Onun için de çok seviliyordu. Çok iyi bir kardeşti. Kalp rahatsızlığı da yoktu. Babası kalpten öldü dediler ama babam beyin kanserinden öldü. Ailede kalp rahatsızlığı olan yoktu. Sevilen bir insan olması çok önemli. Gerçekten kalben çok iyi bir insandı. Sadece insanlara değil hayvanlara, canlıların hepsine iyi davranırdı. Kimse için kötü düşünmez ve davranmazdı. Çok kişiye el uzattığına eminim. Allah rahmet eylesin" dedi.

Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi

"SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE SERUM ALMADI"

Metin Arolat'ın yaklaşık 4 ay önce bir hastaneye Check-up yaptırmaya gittiğini ve oradaki sonuçlara göre hiçbir rahatsızlığının olmadığını söylediklerini belirten abla Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman diyet yapıyordu. Sabah 3 tane yumurta yemiş, öğle yemeğinde tavuğunu yemiş. Tuzu ve yağı azaltmıştı. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu. Sahneye çıkmadan önce serum almadı. Ara ara kendini kötü hissettiği zaman serum alıyordu ama son zamanlarda serum almadı, bana söylüyordu."

Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi

GÖKHAN KESER: ÇOK GÜZELLER KLİPLER ÇEKTİK, ÇOK ÜZGÜNÜM

Törende duygusal anlar yaşayan Kuşum Aydın ise Metin Arolat ile 35 yıldır tanıştıklarını, çok üzgün olduğunu, bu sebeple de söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti. Cenaze töreninde konuşan şarkıcı Gökhan Keser de "Birlikte çok güzel projelere imza attık. Çok güzel klipler çektik. Oradaki hallerini tanıyınca kendisine daha da hayran oluyorsunuz. Çok üzgünüm. Allah yakınlarına sabır versin" diye konuştu.

Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: BİRLİKTE ÇOK EĞLENİP GÜLDÜK, EKİM AYI İÇİN TATİL BİLETİ ALMIŞTIK

Metin Arolat'ın bilindik bir rahatsızlığı olmadığına değinen televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, "Ölen öldü, arkasından polemiklere gerek yok. Bizim can arkadaşımız öldü. Metin, Türkiye müzik sektörünün kıymet taşı. Ama hiç kimse bunu fark etmiyor. Türk Pop Müziği, Metin'in çektiği kliplerle Türk Pop Müziği oldu. Eğer Metin olmasaydı, bugün bir Türk Pop Müziği endüstrisi bence olmazdı. Metin, içinde kötülük olmayan tek insan. Hiç kötülük bilmezdi. O yüzden bu piyasada hak ettiği yerde olmadı. Bizim piyasada hak ettiğiniz yerde olmak kötülük gerektirir. Son programda çok neşeliydi. Bana tişört hediye etti. Çok güldük, eğlendik. Birlikte tatile gidecektik, Ekim ayı için bilet almıştık" açıklamalarında bulundu.

Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi

IŞIN KARACA: HEPİMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP

Metin Arolat'ın 90'lı yıllardan bu tarafa herkesin yanında olduğunu söyleyen şarkıcı Işın Karaca, "Müzikal görüntü, ne ararsan bir şey hazırlayacağım zaman Metin'i arayıp 'ne düşünüyorsun Meto?' derdim. Onun görüşü çok önemli. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Çok sevilmenin bedeli bu. Yattığı yer hiçbir zaman incinmesin. Bu kadar değer verilmesi çok kıymetli. İnşallah hepimizin arkasından bu kadar iyi konuşan insan olsun. Başımız sağ olsun" diye belirtti.

Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi

KARŞIYAKA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Törenin ardından alkışlarla uğurlanan Arolat'ın naaşı, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Şarkıcı Metin Arolat İçin İzmir'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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