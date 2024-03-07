Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörü kaynağında yok etme stratejisine kesintisiz olarak devam edildiğini hatırlatarak, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 204'ü Irak'ın, 315'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatı ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalar devam ediyor

Tuğamiral Aktürk, Suriye'de istikrarın tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılığın verildiğine dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

"Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır"

Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş, fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Bin 571 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 609'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31 bin 586 olmuştur."

"(Gazze) Tüm dünya, yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir"

İsrail'in Nabulsi meydanında yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef aldığı saldırıya dikkati çeken Tuğamiral Zeki Aktürk, "İsrail, masum Filistin halkına yönelik insanlıktan ve vicdandan yoksun bu saldırılara derhal son vermelidir. Tüm dünya yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir. Gazze'de artarak yaşanan bu trajedilerin bir an önce son bulması için bir kez daha uluslararası toplumu, yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz. Gazze'de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır. Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak 4 Mart'ta bir A400M uçağımız ile 8,3 ton tıbbi malzeme daha bölgeye ulaştırılmıştır. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 19 uçakla 250 tona yakın insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı

Aktürk ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile modernizasyon faaliyeti tamamlanan M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandığını duyurdu.

"Uzman erbaş başvuruları 17 Mart'a kadar devam edecektir"

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Aktürk, "1 Mart'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 yılı teknik sınıflarda uzman erbaş başvuruları 17 Mart'a kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise İzmir'de acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterle ilgili olarak, "Yapılan ön incelemede helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım inceleme ekibi tarafından ön inceleme yapılmış olup, nihai teknik rapor, tahkikat sonrası açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, MSÜ'nın sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da girebildiği iddialarına ilişkin, "Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alabilmek için mevzuatımıza göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bunları tartışmak yersizdir" cevabını verdi.

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı terörle mücadele vurgularına yönelik sorulara da cevap verdi. Bakan Yaşar Güler'in söylediği "Önümüzdeki süreçte şu ana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hakimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir" sözlerini hatırlatan kaynaklar, "Amacımız bölgenin terörden arındırılması, hudut güvenliğinin sınır ötesinden sağlanması ve ülkemizin huzurunun muhafaza edilmesidir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve ve Sayın Bakanımızın ifade ettiği perspektifte mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek" yanıtını verdi.

Gazze'ye yönelik yardımlar

Bakanlık kaynakları, Gazze için yola çıkan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların daha önce Mısır'a giderken, son olarak Ürdün'e gitmesine ilişkin sorulara da, "İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Uygun yer ve zaman planlamasına göre yardımları ulaştırıyoruz" cevabını verdi.

Bakan Güler'in IKBY Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile görüşmesi

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in IKBY Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde nelerin ele alındığına dair sorulara şu cevabı verdi:

"Her iki görüşmede de terör örgütü ile ortak mücadele ve hudut güvenliği konuları ele alınmıştır. Irak ile terörle mücadele konusu başta olmak üzere halihazırda devam eden iş birliği faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde terörle mücadelemize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz."

CENTCOM'un terör örgütü PKK/YPG elebaşı ile görüşmesi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Suriye'de PKK/YPG terör örgütü elebaşı ile görüşmesine yönelik da kaynaklar şunları söyledi:

"ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."

Somali'ye giden heyet

Bakanlık kaynakları, Somali'ye giden Türk heyeti ile ilgili soru üzerine, "Somali ile yapılan anlaşma bir çerçeve anlaşmasıdır. Bu kapsamda daha önce ifade ettiğimiz gibi Somali'ye destek olmak üzere en elverişli harekat tarzlarının belirlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde keşif ve teknik çalışmalar yapılarak ortak harekat tarzı belirlenecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA