OEDAŞ\'tan Can Dostlar Projesine Ödül

Yerel

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen 17. Gönülden Ödüller'de Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi ile ödüle layık görüldü. Çalışan gönüllülüğü alanındaki tek ödülde başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Saha çalışanlarımızın önerisiyle başlayan ve tamamen gönüllülük esasıyla gelişen projemiz hem şirketimiz içerisinde hem de yerel yönetimler, STK'lar ve bölge halkı tarafından kısa zamanda sahiplenilerek büyütüldü. Bu ödül de gönüllülük ruhunun ne kadar büyük bir etki oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi." dedi. Öte yandan OEDAŞ bu ödülle birlikte 2024 yılı içerisinde dört farklı proje ile toplam beş ödül kazanmış oldu.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve göçmen kuşların elektrik direklerine konduklarında çarpılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Can Dostlar ile aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. Şirket, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen 17. Gönülden Ödüller'de 'Can Dostlar' kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul'da düzenlenen törende OEDAŞ adına ödülü Kurumsal İletişim Yöneticisi Sevi Yüzbaşıoğlu aldı.

Muzaffer Yalçın: "Gönüllü çalışanlarımız ve paydaşlarımızla projemizi genişleteceğiz"

Ödülle ilgili açıklama yapan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Can Dostlar projesi, 2021 yılında pandemi dolayısıyla yapılan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarının yaşam şartlarının güçleştiğini fark eden saha çalışanlarımızın önerisiyle başladı ve tamamen gönüllülük esasıyla gelişti. Projemiz hem şirketimizdeki farklı departmanlarda çalışan arkadaşlarımız hem de yerel yönetimler, STK'lar ve bölge halkı tarafından kısa zamanda sahiplenildi. Şu ana kadar binlerce kedi ve köpeğin kısırlaştırma operasyonları, tedavileri yapıldı. Öte yandan göç yolları üzerinde olan bölgemizde göçmen kuşların elektrik direklerine konduklarında çarpılmalarını önlemek için de çeşitli çalışmalar yürüyoruz. Bundan sonra da gönüllü çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte projemizi genişletmeye devam edeceğiz. Bu ödül aynı zamanda gönüllülük ruhunun ne kadar büyük bir etki oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Can Dostlar projemizin Can Dostlar kategorisinde ödüle layık görülmesi ise bizim hiç hoş bir tesadüf oldu." diye konuştu

2024'te 4 projeye 3'ü uluslararası 5 ödül

Elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini yürütürken toplumun, bölgenin ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermeye odaklanan OEDAŞ'ın Can Dostlar projesi ile aldığı bu ödül, 2024 yılı içerisinde alınan beşinci ödül oldu. Şirket bu yıl Radyo Frekans ile Kısmı Deşarj Tespiti Projesi ile 9. İstanbul Karbon Zirvesi'nde Düşük Karbon Kahramanı seçildi. Aynı proje, uluslararası bir ödül programı olan Best Business Ödülleri'nde de ödüle layık görüldü. OEDAŞ, Enerjimiz Eşit projesiyle de Best Business Ödülleri'nden ödülle dönerken bir başka uluslararası program olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında da Müşteri Memnuniyetinde Başarı ödülünün sahibi oldu. - ESKİŞEHİR