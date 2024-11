Osmaniye'de Kiralık Ev Fiyatları Vatandaşları Zorluyor

Yerel

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartman görevlisi Ercan Yeşilyurt, kiralık ev arayanların fiyatı duyunca eve bile bakmadan geri döndüklerini belirterek "Geldiklerinde önceden evi gezerlerdi içine bakarlardı ona göre tutarlardı. Ben 14- 15 bin dediğimde bakmadan geri gidiyorlar, 'Biz asgari ücretle çalışıyoruz ya da emekliyiz nasıl vereceğiz bu parayı' diyorlar" ifadelerini kullandı. Vatandaş Mustafa Kafalı ise "Ben de depremden sonra kirayı veremediğim için babamın yanında misafir kalıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartman görevlisi Ercan Yeşilyurt, sitelerinde kiralık ev arayan vatandaşların kiraları pahalı buldukları için bakmadan döndüklerini ifade etti. Vatandaşlar ise kirayı ödedikten sonra 3-4 bin lira kaldığını bu şekilde geçinmenin mümkün olmadığını belirtti.

"Önce kirayı soruyorlar"

Ercan Yeşilyurt şöyle konuştu:

"Kadirli'de yaklaşık on yıldır site görevlisiyim. Burada önceki yıllar 7-8 bin lira gibi kiralara giderken evler bu sene yüzde 62 zamla 13- 15 bin civarlarında bir paraya gidiyor. Ev sahipleri, biz site görevlisi olduğumuz için anahtarları bize bırakıyor. Gelen kişiler emlakçıları es geçip bizleri buluyor. Bunu bulmalarının sebebi de emlakçıların ayrıyeten bir komisyon alması. İnsanlar zaten asgari ücretle çalışıyor, emekliler. Bundan dolayı da alım gücü, tutacak güçleri olmadığından bu şekilde bizleri buluyor site görevlerini buluyorlar. Geldiklerinde önceden evi gezerlerdi içine bakarlardı ona göre tutarlardı. Şu an evi gezmeden direk kirayı soruyorlar. Ben 14- 15 bin ev sahiplerinin dediği şekilde söylediğimde bakmadan geri gidiyorlar, 'Biz asgari ücretle çalışıyoruz ya da emekliyiz nasıl vereceğiz bu parayı' diyorlar. Herkes kendince haklı eyvallah ama kira konusunda sıkıntı çekiyorlar. Asgari ücretle çalışan bir insan nasıl 15 bin lira verebilir zaten 17 bin liraya çalışıyor. Emekli en düşük 12 bin 500 lira maaşla nasıl verecek? Üzerine para koyup tutması gerekiyor. Burada çok büyük sıkıntı var.

"Enflasyon durmadan artıyor"

Ev sahipleri de haklı, neden haklı çünkü para değersizleşiyor. Enflasyon oluyor durmadan. Şu an benim sitemde iki tane daire var kiralık, yaklaşık bir aydır tutulmuyor çünkü alım gücü yok, tutacak güçleri yok. Yaklaşık on yıldır buradayım, on yıldır ilk defa ben böyle bir şeye rast geliyorum. Yani bu şekilde alım gücü düşmüş insanlar zaten şu an ne yapacağını bilmez halde, sadece kafalarını sokacak bir yer arıyorlar. Daha ucuz yerleri arıyorlar, soruyorlar 'nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz, kimden tutabiliriz' diye. Ama bugün iki göz oda 7- 8 bin lira olmuş. Bir insanın yaşayabileceği oturabileceği bir ev 2+1, 3+1 gibi bir ev, o da en düşüğü 13 bin liradan başlıyor."

"Ben 12 bin lira ev kirası nasıl ödeyeyim?"

Vatandaş Mustafa Kafalı, "Ev kiraları 12- 13 bin lira olmuş. Ben de depremden sonra kirayı veremediğim için babamın yanında misafir kalıyorum. Mağazaya koyduk eşyalarımızı babamızın evindeyiz. Biz nasıl geçinelim? Eşyaları mağazaya koyduk onları da Allah'a şükür fare yedi, hanımla şu an aramız açık. Yani biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben 12 bin lira ev kirası nasıl ödeyeyim? Vatandaşa da yazık, ekonomi bu şekilde çok iyi gitmiyor. Vatandaş burada da 13 bin lira verip de bir evde oturamaz. Mecburen babamızın evinde misafiriz" dedi.

Murat Balcılar ise "Asgari ücret 17 bin lira. Ev kiraları 13- 15 bin lira. Ev kirasını verdikten sonra geriye 3- 4 bin lira kalıyor. Nasıl geçineceğim ben? Bütçeme uygun ev bulamıyorum. En düşük kira 12- 13- 15 bin lira, yetiştiremiyorum" diye konuştu.