TESKİ'den su tarifelerinde yüzde 50 indirim

15.05.2026 09:20  Güncelleme: 10:10
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), su tarifelerinde yüzde 50 indirim yaparken, engelli, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ek indirimler getirdi. İndirimler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yüceer, su tarifelerinde yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu.

Yapılan düzenleme ile birlikte 1-10 metreküp su tüketimine yüzde 50, engelli vatandaşlara yüzde 75, şehit ve gazi ailelerine yüzde 90, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere ise yüzde 75 indirim uygulanacak. İndirimler 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen TESKİ Genel Kurulu, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, gerçekleştirdiği sunumda; 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmaların yer aldığı faaliyet raporu, TESKİ'nin genel yapısı, yatırım faaliyetleri ve planlanan projeler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Özgül, şöyle konuştu:

"TESKİ olarak amacımız, su kaynaklarını tek merkezli ve kırılgan bir yapıdan çıkararak, destekleyici kaynaklarla güçlendirilmiş, analizlere dayalı ve sürekliliği esas alan bir sisteme dönüştürmektir. Her yeni kuyu, her yeni analiz, her yeni depolama imkanı bu hedefin bir parçasıdır. Kurumsal kapasitemizi güçlendirirken sahadaki ekiplerimizin emeğini, teknik personelimizin bilgisini, planlama birimlerimizin analizlerini ve tüm çalışanlarımızın özverisini esas alıyoruz. TESKİ'nin başarısı, masa başında yapılan planlama ile sahada gösterilen emeğin birlikte ürettiği bir sonuçtur."

SU TARİFELERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Özkaynakları güçlendirerek bugün su fiyatında yüzde 50 indirim yapabilecek bir güce kavuştuklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de şunları kaydetti:

"Kaynakların doğru kullanımı, israfın önlenmesi ve doğru zamanda doğru projelerle su kaynaklarımızı sürdürülebilir ve kesintisiz hale getirme gayretindeyiz. Bugün dev yatırımların arka arkaya temelini atabilecek özkaynağa, mali güce sahip bir TESKİ var. Bu güçle birlikte halkımıza da önemli bir müjde veriyoruz. Seçim öncesi halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz ve su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidiyoruz."

Yaptığımız düzenleme ile birlikte 1-10 metreküp arası su tüketimine yüzde 50, engelli vatandaşlarımıza yüzde 75, şehit ve gazi ailelerine yüzde 90, 65 yaş üstü muhtaç ailelerimize de yüzde 75 indirim uygulanacak. İndirimler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak."

SARILAR İÇME SUYU İSALE HATTI İÇİN 1 MİLYAR 35 MİLYON TL'LİK KREDİ ONAYI

Su konusunun siyaset üstü bir konu olduğuna dikkat çeken Başkan Yüceer, göreve geldiklerinde su kaynaklarının tükenme noktasına geldiğini belirterek yeni kaynaklar oluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece tek bir kurumu değil, bütün kurumları ilgilendiren bir konu. Bizim çabamız tek bir kaynağa bağlı olmadan yeni kaynaklar ortaya çıkarmak için. Daha yürüyeceğimiz çok yol var. Su kaynaklarımızı güçlendirmek için üstün bir çaba sarf ediyoruz. Sık arıza yapan hatları yeniliyoruz. Sarılar İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi için İller Bankası'ndan talep ettiğimiz 1 milyar 35 milyon TL'lik kredimiz onaylandı. Bu tutar kurum tarihinde bir ilk. Şehrimize hayırlı olsun."

"ÖZKAYNAKLARIMIZI GÜÇLENDİREREK SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPABİLECEK BİR GÜCE KAVUŞTUK"

Yaptıkları yatırımların ve mali disiplinin karşılığını bugün aldıklarını ifade eden Başkan Yüceer, "Verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi suya indirim konusu. Ama bunu söylerken geldiğimiz gibi hemen yapacağız demedik. Gerekli altyapıyı sağladıktan, yatırımlarımızı yaptıktan ve her anlamda özkaynaklarımızı yeterli seviyeye getirdikten sonra bu indirimi yapabileceğimizi söylemiştik. Çok şükür bugün o güce ulaştık. Suya yaptığımız yüzde 50 indirim tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Suyun bize maliyeti 110 TL ama biz şu an 69,71 TL'ye veriyoruz. Vatandaşlarımıza halihazırda maliyetinin yüzde 38 altında veriyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada yüzde 50 indirim yapabilecek güçte bir mali yapıya sahip bir TESKİ var" diye konuştu.

"GES PROJELERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Konuşmasında enerji yatırımlarına da değinen Başkan Yüceer, GES projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bulduğumuz her yere GES yapmaya çalışıyoruz. Bunun son ve en büyük örneği Karacakılavuz 3 MW GES santral projemiz. Karacakılavuz Mahallesi'nde 46 bin 500 metrekarelik alanda kurulması planlanan 3 MW kapasiteli GES, yaklaşık 7 futbol sahası büyüklüğünde olacak."

Mevcut durumda yaklaşık 650 kW olan TESKİ'nin kurulu GES gücü, yeni yatırımların devreye girmesiyle birlikte yaklaşık 6 kat artacak. Hayata geçirilecek projelerle birlikte yıllık 6 milyon kWh'nin üzerinde elektrik üretimi hedefleniyor. Bu üretim kapasitesi yaklaşık 2 bin 287 konutun yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. Yılda 15 bin 185 ton karbon salınımını engelliyor ve 294 bin ağacın kesilmesinin önüne geçiyor."

"YENİÇİFTLİK ATIK SU ARITMA TESİSİNİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPACAĞIZ"

Marmaraereğlisi'nde yıllardır devam eden foseptik sorununu tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Yüceer, "Marmaraereğlisi'nde yılların sorunu foseptik. Bunu tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ama çok zor, çok meşakkatli yatırımlar bunlar. Yeniçiftlik Atık Su Arıtma Tesisi için kredi talebimiz olmuştu ama maalesef kabul edilmedi. Biz de TESKİ olarak tamamen kendi öz kaynaklarımızla bu tesisi yapacağız" dedi.

"30-40 YILLIK PROJEKSİYONLA PROJELERİMİZİ HAZIRLIYORUZ"

Tekirdağ'ın hızla büyüyen bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Yüceer, altyapı yatırımlarını uzun vadeli planlamalar doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Abone sayımız sürekli artıyor. Türkiye genelinde en çok göç alan ikinci il durumundayız. SCADA sisteminde önemli yol aldık. Su yönetimi konusunda teknolojik imkanlardan faydalanıyoruz. Su tasarrufu konusunda önemli bir işlev gören perlatör dağıtımına devam ediyoruz. 21 bin adet perlatörü vatandaşlarımızla buluşturduk."

"NEŞE ALTEN ANAOKULUNDA ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

Başkan Yüceer, Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'nda gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin de şu bilgileri verdi:

"30-40 yıllık projeksiyonla projelerimizi hazırlıyoruz. Tekirdağ'ın altyapısını güçlendirirken her damla suyunu korumak için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'nda önemli bir çalışmaya imza attık. Okulun altından çıkan ve sürekli okula rahatsızlık veren kaynak suyunu 25 tonluk depoda toplayıp iletim hatları ile vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."

Burada yaptığımız çalışma ile hem okulumuzun yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırdık hem de boşa akan kaynak suyunu değerlendirerek Karadeniz Mahallesi'nin yarısının su ihtiyacını karşılayacak bir kaynak elde etmiş olduk."

Başkan Yüceer, aldıkları kararın altına imza atan ve destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Tekirdağ için ortak akılla hareket etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yararına olan her konuda birlik içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

TESKİ 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu'nda ayrıca 2 yıllık süre ile görev yapacak 2 asil ve 2 yedek denetçi seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Taner İmamoğlu ve Fatma Süerden Köse asil, Burak Boğaç Baykal ve Oral Çelikkol ise yedek denetçi olarak seçildi. Genel kurulda ayrıca Denetçi Raporları okundu, TESKİ 2025 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı da görüşülerek kabul edildi.

Kaynak: ANKA

