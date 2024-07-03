Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı. Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batı Gazi Bulvarı'ndan 1632 Sokak'a dönüş yapmak isteyen 09 ADT 668 plakalı otomobil, o esnada bulvar yönünde seyir halinde olan E.A. idaresindeki 09 ACL 307 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yol ortasında kalan otomobil çekici marifetiyle kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntüde motosikletin dönüş yapan otomobile çarpması ve sürücünün yere düşmesi yer alıyor.

03.07.2024 17:04
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Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

-Otomobil sürücüsü kaçarken, kaza anı araç kamerasına yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batı Gazi Bulvarı'ndan 1632 Sokak'a dönüş yapmak isteyen 09 ADT 668 plakalı otomobil, o esnada bulvar yönünde seyir halinde olan E.A. idaresindeki 09 ACL 307 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yol ortasında kalan otomobil çekici marifetiyle kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntüde motosikletin dönüş yapan otomobile çarpması ve sürücünün yere düşmesi yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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