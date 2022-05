Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 123 bin 460'a yükseldi - Son Dakika

TÜİK 2022 Mart dönemi İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum'da Mart ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 460 olduğu bildirildi. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3'üncü sırada yer aldı

Erzurum Her Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Mart ayı kaydında Erzurum'da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 163,3; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 81.84, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36,12 her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.21 olarak hesaplandı.

Mart 2022 Erzurum Araç Varlığı

TÜİK 2022 Mart ayı verilerinde Erzurum'da 61 bin 874 otomobil, 2 bin 543 minibüs, bin 173 otobüs, 27 bin 313 kamyonet, 5 bin 899 kamyon, 3 bin 369 motosiklet, 722 özel amaçlı taşıt, 20 bin 567 traktör olmak üzere toplam 123 bin 460 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Bölgesel Kayıtlar ve Erzurum

2022 Mart ayı kaydında Erzurum'da 123 bin 460 KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 203 bin 199, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 327 bin 302, Doğu Anadolu Bölgesinde 815 bin 948 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum'un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.13'lük pay edindi.

2022 Mart Ayı Bölgesel Otomobil Varlığı ve Erzurum

Mart ayı itibariyle Erzurum'da 61 bin 874, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 99 bin 316, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 130 bin 624, Doğu Anadolu Bölgesinde 368 bin 489 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı. Erzurum'un trafiği kayıtlı otomobil sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 16,79 oldu.

Mart Ayı Bölgesel Traktör Varlığı ve Erzurum

TÜİK Mart ayı verilerinde; Erzurum'da 20 bin 567, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 451, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 373, Doğu Anadolu Bölgesinde 142 bin 725 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum traktör sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.41'lik pay edindi.

Bölge İlleri Motorlu Kara Taşıtı Varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı'da 30 bin 644, Bingöl'de 18 bin 87, Bitlis'te 22 bin 791, Elazığ'da 138 bin 399, Erzincan'da 63 bin 499, Erzurum'da 123 bin 460, Hakkari'de 8 bin 929, Kars'ta 45 bin 821, Malatya'da 195 bin 627, Muş'ta 34 bin 330, Tunceli'de 10 bin 158, Van'da 76 bin 565, Ardahan'da 18 bin 847, Iğdır'da 28 bin 791 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Mart Ayında 97 Bin 974 Adet Taşıtın Trafiğe Kaydı Yapıldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 47,2 arttı. Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı mart ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu otomobil, yüzde 25,7'sini motosiklet, yüzde 13,5'ini kamyonet, yüzde 5,5'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 47,2 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 74,1, otobüste yüzde 57,9, otomobilde yüzde 44,9, traktörde yüzde 37,0, kamyonda yüzde 32,3, minibüste yüzde 27,8, kamyonette yüzde 26,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 41,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azaldı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 25 ve otobüste yüzde 17,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 74,5, otomobilde yüzde 37,7, traktörde yüzde 27,4, kamyonette yüzde 26,8, minibüste yüzde 16,1 ve kamyonda yüzde 5,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 25 milyon 478 bin 989 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 762 bin 321 adet taşıtın devri yapıldı

Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,0'ını otomobil, yüzde 16,9'unu kamyonet, yüzde 7,6'sını motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde 240 bin 370 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 240 bin 370 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 14,1 azalarak 10 bin 164 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 230 bin 206 adet artış gerçekleşti.

Mart ayında 49 bin 861 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,8'i Renault, yüzde 10,0'ı Volkswagen, yüzde 9,5'i Fiat, olurken yüzde 60'ı diğer markalardan oluştu.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,4'ü benzin yakıtlı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 adet otomobilin yüzde 70,4'ü benzin, yüzde 16,6'sı dizel, yüzde 10,6'sı elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,4'ü LPG yakıtlı oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 831 bin 96 adet otomobilin ise yüzde 37,4'ü dizel, yüzde 35,7'si LPG, yüzde 25,8'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Ocak-Mart döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 adet otomobilin yüzde 33,5'i 1300 ve altı, yüzde 27,0'ı 1401-1500, yüzde 24,4'ü 1301-1400, yüzde 7,1'i 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Mart döneminde kaydı yapılan otomobillerin 50 bin 377'si beyaz renkli

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 adet otomobilin yüzde 39,9'u beyaz, yüzde 28,2'si gri, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7,2'si siyah, yüzde 2,9'u turuncu, yüzde 1,4'ü yeşil, yüzde 0,8'i kahverengi ve yüzde 0,7'si sarı renkli.

Taşıt Sayısı Arttı, Kilometre Azaldı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2020'de katedilen yol, 300 milyar 615 milyon kilometre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2020'de 300 milyar 615 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrekarenin yüzde 54,4'ü otomobiller, yüzde 21,1'i kamyonetler, yüzde 13,6'sı kamyonlar, yüzde 4,3'ü motosikletler, yüzde 3,7'si minibüsler ve yüzde 2,9'u otobüsler tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarken toplam taşıt-kilometre yüzde 0,3 azaldı. Taşıt sayısı motosikletlerde yüzde 5,4, otomobillerde yüzde 4,8, kamyonetlerde yüzde 3,7 ve kamyonlarda yüzde 1,8 arttı, otobüslerde ise yüzde 0,4 azaldı. Minibüslerde değişim yaşanmadı.

Taşıt-kilometre ise kamyonlarda yüzde 8,8, kamyonetlerde yüzde 1, motosikletlerde yüzde 0,7 artarken otobüslerde yüzde 8,9, minibüslerde yüzde 7,7 ve otomobillerde yüzde 1,9 geriledi.

Söz konusu dönemde kamyonların 47 bin 400, otobüslerin 41 bin 272, minibüslerin 22 bin 747, kamyonetlerin 16 bin 132, otomobillerin 12 bin 474 ve motosikletlerin 3 bin 682 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından 2020'de katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 49,3'ü dizel, yüzde 32,5'i LPG ve yüzde 18,2'si benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

"En fazla mesafe 12 yaş ve üzeri taşıtlar tarafından katedildi"

En fazla yol yüzde 36'lık oranla taşıt filosunun yüzde 47,8'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından alındı. Bunu, yüzde 25,4 ile 4-7 yaş, yüzde 23,5 ile 0-3 yaş ve yüzde 15,1 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde, 12 yaş ve üstü olanlar için yüzde 35,4, 0-3 yaş için yüzde 27, 4-7 yaş için yüzde 24,4 ve 8-11 yaş için yüzde 13,2 olarak kayıtlara geçti. - ERZURUM