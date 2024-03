Tunç Soyer: "Bu Alkışlar Aldığım En Büyük Ödül"

Yerel

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, esnafın sevgi gösterileri ile karşılandı. Başkan Soyer'e esnaf Kemeraltı'nda başlattığı devrim niteliğindeki altyapı ve üstyapı yenileme projesi için alkışlarla teşekkür etti. Bu alkışların en büyük ödül olduğunu söyleyen Başkan Soyer, 4 etaplı proje tamamlandığında Kemeraltı'nın şehrin değişiminin lokomotifi olacağını ifade etti.

Kemeraltı esnafı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tarihi çarşıda altyapıdan üstyapıya yürütülen çalışmalar için teşekkür etti. Kemeraltı'nın ve çevresinin de içinde yer aldığı İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Daimi Listesi'ne dahil etme hedefiyle başlatılan tarihi restorasyon projesinin ikinci etap çalışmaları hızla devam ederken Başkan Soyer, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım eşliğinde çarşıyı ziyaret etti. Çarşı esnafı geçtiği sokaklarda Başkan Soyer'i ayakta alkışlayarak uğurladı. Çarşıdaki turun ardından Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği yönetimi Saat Kulesi önünde Başkan Soyer'e teşekkür ederek bir basın açıklaması yaptı.

"2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM"

Basın açıklamasında Kemeraltı'nda yapılan çalışmaların öneminden söz eden Başkan Soyer, "2019'un Ekimi'nden bu yana tırnaklarımızla kazıya kazıya sürdürdüğümüz bir yolculuktu bu. Kemeraltı dünyanın en eski, en büyük açık hava alışveriş merkezi ve bu şehrin aslında kalbi. 15 bin esnaf, 600 bin metrekare alan, her gün yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği bir yer. Dolayısıyla da İzmir'in nabzı burada atar, İzmir'in kalbi burasıdır. Fakat onlarca yıldır sorunlar hep halının altına süpürülmüş. Altyapı sorunları, aydınlatma sorunları, hukuki ve teknik sorunlar gibi çok büyük sıkıntılar vardı. 4 etaplı bir çalışma planladık. Sadece 1'inci etap için 770 milyon liralık bir kaynak aktardık. Tüm etaplar tamamlandığında Kemeraltı'nda 20 kilometre kanalizasyon hattı, 10 kilometre yağmur suyu hattı, 27 kilometre içme suyu hattı, 200 kilometre aydınlatma, iletişim, elektrik hattı, 150 bin metrekare zemin betonu, 150 bin metrekare granit kaplama ve peyzaj düzenlenmeleri tamamlanmış olacak. Bugünün fiyatlarıyla 4 etapta 2 milyar liranın üzerine çıkacak devasa bir çalışma bu" ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN DEĞİŞİMİNDE LOKOMOTİF OLACAK

Projenin önünde hiçbir engelin olmadığını ifade eden Başkan Soyer, "Hepsinden kıymetlisi önemli bir aşamayı geçtik; çıtayı aştık. Bundan sonra arkamızdan gelecek olanlar için söylüyorum, hiçbir engel yok. Hukuki bir engel yok, sit kurullarında engel yok, bütçe, proje engeli yok. Her şey hazır. Sadece 'devam edelim demeleri' yeterli. Devamı gelirse, bu hikaye sona ererse, Kemeraltı hep hayalini kurduğumuz 24 saat yaşayan, cıvıl cıvıl bir hale gelecek. Bu şehrin kalbi nefes alacak. Bizim yaptığımız adeta bir kalp masajı. 70 senedir yorulmuş bir hikayeyi canlandırıyoruz. Bundan sonra da şehrin değişiminde çok büyük bir lokomotif olacak" diye konuştu.

"BİZİM ALABİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK ÖDÜLÜ VERDİLER"

Konuşmasında Kemeraltı esnafına gösterdiği özveriden dolayı teşekkür eden Başkan Soyer, "Bugün sağ olsunlar yol boyunca alkışlarla yürüdük, güler yüzlerini gördük, teşekkürlerini duyduk. Bizim alabileceğimiz en büyük ödülü verdiler. Her birinden Allah razı olsun. Gösterdikleri anlayış için çok teşekkür ederim. Çok sıkıntılar çektiler ama büyük bir anlayışla karşıladılar. İyi ki bu desteği bize verdiler. Bu büyük bir hamleydi umuyorum ki devam edecek. Elimizi asla Kemeraltı'ndan çekmeyeceğiz. Bugüne kadar verdiğimiz emeğin takipçisi olacağız. Bundan sonra bu işe girecek olanlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

BAŞKAN SOYER'E TEŞEKKÜR

Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "2019 yılı Ekim ayının sonunda Kemeraltı Esnaf Derneği'nin başına geçtik. 60 kişilik bir ekiple Tunç başkanımızı ziyaret ettiğimiz günden bu yana bize aynı sıcaklığı gösterdi. Kendisi bize İzmir'e olan aşkını ve projelerini anlattı. Biz de bu aşkın gerdanlığının Kemeraltı olduğunu belirtmiştik. Başkanımız Kemeraltı esnafını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İngilizce'den koro çalışmalarına kadar esnafın gelişimi için her eğitimi beraber verdik. UNESCO sürecine çok iyi çalıştık. UNESCO dosyası hiçbir zaman bu denli toplanmamıştı. Tunç başkanımız İzmir'in bileşenlerini bir masaya toplayıp bununla ilgili her türlü atılımı yaptı" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM ETMELİ

Girgin, Başkan Soyer'e teşekkür etmek ve onu uğurlamak için bu programı düzenlediklerini belirterek, "Kemeraltı esnafı başkanını alkışlarla uğurlamak istedi. Duygularını birebir başkana dokunarak sözlerle göndermek istediler. Kemeraltı tarihinde neredeyse 60 yıl sokakların altyapısına bu kadar girilmemişti. Başkanım 'altyapıya giriyorum' dediğinde, bunun siyasi bir risk olduğunu söyleyenlerden biriyim. Bu risk ne olursa olsun bunun geri adımını atmayıp, esnafımızın mağduriyeti olduğu anda, büyük bir nezaketle esnafın ayağına kadar gidip hem özrünü hem de haklarını helal etmelerini diledi. Esnafımız bunun her zaman karşılığını gördü. Kemeraltı'nın altyapısını, su hattını, elektrik hattını her şeyi yeniledi. İzmir'in en kötü internetine sahiptik, altyapımız değişiyor. İnsanların Kemeraltı'ndan ayrılma saatleri en az bir saat uzadı. Kim olursa olsun esnaf devletçidir, aldığının karşılığını vermek ister. Umarım gelecek olanlar Kemeraltı sevgisiyle gelir. Biz gelecek olanların Tunç Başkanımızın yaktığı kıvılcımın devamının esas olduğunu, Kemeraltı kurallarının, yönetmeliğinin tekrar gündemde kalmasını ve bu çalışmanın Tunç Başkanın nezdinde her zaman onu onurlandırarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kemeraltı'nın kapsını kendisine her zaman sevgiyle açık. Biz bu alkışları gönülden gönderiyoruz" dedi.

"İZMİR TARİHİ DE HER ZAMAN BU İMZAYI HATIRLAYACAK"

Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım ise, "İzmir tarihine tanıklık etmiş tarihi Kemeraltı çarşımızın çok büyük, aşılamaz sorunları vardı. Bu dönemde Tunç Soyer başkanımız elini taşın altına koyarak, risk alarak köklü çözümler üreterek bu çalışmaları başlattı. Dünyanın en eski açık hava çarşısının ileriye dönük, geleceğini kazanacak bütün adımları attı. Bunlar daha önce görülmemiş, yapılmamış uygulamalardı. Bizler de hep hizmetin talepçisi, takipçisi olduk; bundan sonra da devam edeceğiz. Bu tarz çalışmalar gelecek için önemli çalışmalar. Bizlerin gelecek nesillere teslim etmemiz gereken tarihi bir doku var burada. Bize hiçbir zaman hayır demedi. Makyaj değil de gerçek sorunlara çözüm üreterek bu çalışmaları başlattı ve değişim devrimine imza attı. İzmir tarihi de her zaman bu imzayı hatırlayacak. Hiçbir zaman kendisini popülist bir yaklaşım göstermeden Kemeraltı'nın geleceğini kazanmak adına çalışma yaptı. Onu çok seviyoruz ve her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

2'İNCİ ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı Çarşısı'nda başlattığı tarihi yenileme projesinin ikinci etabı başladı. Tarihi çarşıyı altyapısı ve üstyapısıyla baştan sona yenilemek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar Caddesi ve Milli Kütüphane Caddesi'ni kapsayan ilk etap çalışmaları kapsamında yağmur suyu kanallarından, restorasyon çalışmalarına, kesintisiz internet ağından aydınlatma sistemlerine kadar Kemeraltı'nı yeni bir çehreye büründürdü. 4 etaptan oluşan dev restorasyon projesinin ikinci etabında ise Tarihi Kızlarağası Hanı çevresi ve ayrıca Anafartalar Caddesi'nin Kestelli Caddesi kesişiminden itibaren kalan kısmında çalışılacak.

TARİHİ ÇARŞIDA SU BASKINLARINA SON

Yaklaşık 15 bin esnafın bulunduğu, 600 bin metrekarelik Kemeraltı Çarşısı'nda 2. Etap çalışmalarının ardından, 3. Etapta İkiçeşmelik Bölgesinde özellikle Cici Park mevkii gibi yüksek kesimlerden Kemeraltı'na gelen yağmur sularının disiplin altına alınarak sağlıklı şekilde denize drenajının sağlanması sağlanacak. Bu kapsamda Damlacık Mahallesi sınırları içerisinde kalan kısmında altyapı çalışmaları iki koldan yürütülecek. 4. Etapta ise yine yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının kontrol edilebilmesi için Kestelli Caddesi ile İkiçeşmelik mevkii arasında kalan bölgede altyapı çalışmaları yapılacak.

İLK ETAP ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NELER YAPILDI?

Anafartalar Caddesi ve Milli Kütüphane Caddesi'ni kapsayan ilk etap çalışmaları kapsamında altyapı yenilendi, havai hatlar yer altına alındı, tarihi dokuya uygun aydınlatma sağlandı. Birleşik sistemle çalışan yağmursuyu ve kanalizasyon sistemi, yeraltına kurulan dev kanallarla ayrıştırıldı. Böylelikle körfezde yaşanan kirlenmenin ve kokunun da önüne geçilmesine katkı sağlandı.

SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yağmur suyu çalışmalarıyla, Kadifekale bölgesinden İkiçeşmelik ve Kemeraltı'na devam eden havzada yağan yağmur sularının denize deşarj edilerek su taşkınlarının önüne geçildi. Bu kapsamda saniyede 7 ton su basma kapasitesine sahip, 7 pompadan oluşan terfi istasyonu yapımı tamamlandı. Ardından, Halit Ziya Bulvarı - Fevzipaşa Bulvarı - Atatürk Caddesi aksı ve İktisat Kongresi binası önünden geçen 860 Sokak aksında bakslarla yapılan yağmur suyu hatları Merkez Bankası'nın önündeki otopark alanında kurulan terfi istasyonu ile denize deşarj edilerek su baskınları ve taşkınların önüne geçildi.

ÖDÜLLÜ AYDINLATMA PROJESİYLE IŞIL IŞIL

Altyapı yatırımlarının ardından üst yapı yatırımlarıyla Kemeraltı, tarihi dokusuna uygun yeni görünümüne kavuştu. Çalışmaların bittiği sokaklarda yollar beton ile kaplandı ve granit döşendi. Çarşıda ticaretin aksamaması için inşaat faaliyetleri geceleri yürütüldü. Yenilenen sokaklarda tarihe uygun yapılan aydınlatma projesi de Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği (LUCI) ödülüne layık görüldü.

YEŞİL CADDELERDE YENİ OTURMA ALANLARI

İlk etapta yer alan Milli Kütüphane Caddesi baştan sona yenilendi ayrıca peyzaj çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuşturuldu. Yoğun bir geçiş alanı olarak kullanılan cadde yeniden tasarlanarak daha geniş ve ferah bir görünüme kavuştu. Caddenin yeşil alanları yeniden düzenlendi. Alanın daha verimli kullanılması için karşılıklı geçişlere yer verildi. Yeşil alanlardaki bitki seçiminde renk etkisi göz önünde bulundurulurken, dikilen limon, mandalina ve erguvan ağaçları alana ferah bir hava kattı. Yeni prekast oturma birimleriyle oturma alanları arttırılarak caddenin tamamına yayıldı. İZBETON Kent Mobilyaları Fabrikası'nda üretilen 32 adet bank caddeye takıldı. Beton ve ahşap malzeme seçimleri uzun süre kullanılabilmesi sebebiyle tercih edildi.

KEMERALTI WİZMİRNET TARİHİ ÇARŞININ SOKAKLARINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 22,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde kesintisiz olarak verdiği WizmirNET, Konak Katlı Otopark'tan başlayıp, Kızlarağası Hanı'na kadarki 16 noktada da hizmete başladı.

YANGIN DOLAPLARI VE ZABITAYLA KEMERALTI DAHA GÜVENLİ

Çarşının daha güvenli bir yapıya kavuşması için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından esnafa, olası yangınlara müdahale eğitimi verildi. İtfaiye araçlarının girmekte zorlandığı dar sokaklara, yangın riski göz önünde bulundurularak yangın söndürme dolapları yerleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Konak ve Kemeraltı Zabıta Amirlikleri ile güvenliği için 60 zabıta memurunun dönüşümlü olarak sahada görevlendirdi. Ekipler bölgelerinde bulunan izinsiz işgaller, çığırtkanlar, yurttaşların vicdani ve dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini sağladı. İzinsiz olarak iş yerleri cephe ve üstlerine konumlandırılarak görüntü kirliliğine ve estetik yapının bozulmasına sebep olan reklam tabelaları, bez, branda ve tente gibi eklentilere yönelik denetimler de yürütüldü.

TARİHİ YAPILAR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

TARKEM, Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı'ndaki kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması amacıyla toplam 19 gayrimenkul projesi kapsamında 22 yapı ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Proje çalışmalarını ise İzmir Tarihi Kent Merkezi'nde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Basmane Bölgesi, Kestelli Bölgesi ve Havralar Bölgesi olmak üzere 3 bölge üzerinde yoğunlaştırdı. 2023 yılı Ekim ayı itibari ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Sakin Mekan AGORA, Şehit Yakınları ve Gaziler Konuk Evi ile Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi yapılarının açılışları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer tarafından yapıldı.

TURİZMİN KALBİ

Konak Turizm Bilgilendirme Ofisi'nin ön bölgesi, tur otobüslerinin yolcularını indirip bindirebileceği alan olarak tasarlandı. 6 tur otobüsü kapasitesine sahip alan, turist kafilelerinin Kemeraltı bölgesine rahatlıkla erişebilmelerine olanak sağlıyor. Kemeraltı'nın giriş noktalarından birisi olan Hisarönü bölgesinde yer alan Hisarönü Turizm Bilgilendirme Ofisi de turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

Kemeraltı'nda Ali Paşa Meydanı'nda açılan Kemeraltı Turizm Bilgilendirme Ofisine her geçen ay daha fazla ziyaretçi geliyor. Kemeraltı Esnaf Derneği ile aynı binada yer alan ofis; turist kafilelerinin yanı sıra Kemeraltı'nı keşfeden turistlerin de uğrak noktası oluyor.