Tunceli'de Müzik Köyü etkinliği sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde başlayan Müzik Köyü etkinliği sürüyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde belediyeye bağlı Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi tarafından Müzik Köyü etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yurt içi ve yurtdışından müzisyenlerin katılımıyla atölye çalışmaları, panel, konser ve dinletiler gerçekleştirildi. 5 gün süren etkinliğinde pazartesi günü sona ereceği bildirildi.

Etkinliklere ilişkin bilgi veren Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi Genel Koordinatörü Ümit Altaş, 2024 yılı etkinliklerinin Müzik Köyü ile başladığını belirterek, "Geçen sene muhabbet temasıyla etkinlikler gerçekleştirdik. Bu etkinliklere Erdal Erzincan, Metin- Kemal Kahraman ve dünyaca ünlü ressamımız Tayyar Özkan'ı davet etmiştik. Bu sene de yine heyecanlı bir programa başladık. Geçen sene Nesin Vakfı çocuklarını misafir ettiğimiz bu alanda ikinci misafirlerimiz ise Müzik Köyü. Müzik Köyü, 5 gün süreyle Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi'nde olacak ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Atölyeler imece usulüyle gerçekleştiriliyor. 5 gün boyunca farklı il ve ülkelerden gelen insanlar Pülümür'de, Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi'nde müzik, sanat, imece ve dayanışma usulüyle tam da arzuladığımız atölyeler gerçekleştirecek. Bizim ana temamız müzik. İnanç ve mücadelemizde yer etmiş müzik, tarih ve arşiv noktasını sergileyecek etkinliklerle bu seneyi tamamlamak istiyoruz" dedi.

Ağustos ayında başladıkları etkinlikleri yıl sonuna kadar devam ettireceklerini dile getiren Altaş, "Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi her geçen gün damlayarak düşündüğümüz ev sahipliğine doğru gidiyor. Umarız bellik bir güne, zamana yayılmış değil bütün seneye yayılmış etkinliklerle Pülümür'ü bu alanın bir kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. Sadece inşaatla, yapıyla, ekonomik kalkınma olmayacağını edebiyatla, sanatla, inançla da bu alanın yoğrulabileceğini anlatmak istiyoruz. Hem burada kalanlar hem dışarıdan gelenler bu coğrafyayla bir bütünler. İki güne sıkıştırılmış etkinlikler değil bir seneye yayılmış etkinliklerle 2024-2025 Cemal Süreya Kültür ve Bellek evi etkinliklerine devam edeceğiz. Türkiye'de mananın peşinde koşan ve imece usulüyle sanat yapmaya çalışan bütün herkese de Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi olarak onları misafir etmek istediklerimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

Kalkınma Ajansı'nın de desteğiyle 2019 yılında bu tür sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacak Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi'ni hayata geçirdiklerini dile getiren Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Kültürel faaliyetler genellikle batıya sıkışmış, batıyla anılır durumda. Biz o nedenle buralarda da farklı faaliyetleri, etkinlikleri yapabilir miyiz diye düşündük ve bu inançla yola çıktık. Geçen yıl Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi etkinlikleri adı altında 8 etkinlik yaptık. Bu yıl da Müzik Köyü'ne ev sahipliği yapıyoruz. Planladığımız bu projeye tamamen uyabilen değişik müzik aletlerinin bulunduğu, değişik kültürlerdeki, dillerdeki insanların bir araya geldiği bir faaliyet yürütülüyor. Burada olmasından son derece mutluyuz. Umut ediyorum ki farklı etkinliklere de ev sahipliği yapan bir belediye ve mekan olarak hizmetlerimizi sürdürürüz" şeklinde konuştu.

Müzik Köyü hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Aytaç Gökdağ' ise, "Müzik Köyü, 2015 yılında dünyanın dört bir tarafındaki müzik geleneklerine duyduğumuz derin tutkunun bir dışa vurumu olarak hayata geçirilmiş bir proje. Bu sene onuncu senemiz. Onuncu senemizde ilham aldığımız Anadolu'nun dört bir tarafından Müzik Köyü felsefesini, programlarımıza koymayı hedeflemiştik. İlk periyodu Doğu Karadeniz'de Arhavi'de Temmuz ayında gerçekleştirdikten sonra bugün ülkemizin en güzel köşelerinden birisi olan Pülümür'de programımızın ikinci periyodunu devam ettiriyoruz. Pülümür gerek doğası, kültürü gerek çok kültürlü yapası nedeniyle bize ilham veren bir coğrafya. Bu nedenle özellikle ikinci periyodu Pülümür'de gerçekleştirmek istedik. Burada bulunmaktan son derece mutluyuz. Pülümür'de gerçekleştirdiğimiz ve 5 gün boyunca devam edecek programda Hollanda'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan, Almanya'dan, Japonya'dan, dünyanın dört bir tarafından sanatçılar, müzikseverler bir aradalar. Atölye, seminer, konser ve dinletilerden oluşan programlarımıza katılmaktalar. Aynı zamanda Pülümür'deki programda bölgenin kültürü dili Zazaca gerekse de bu bölge insanıyla kucaklaşma anlamında güzel bir program gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sanatçı Metin Kahraman da Müzik Köyü'nün Fethiye'de on yıl önce başlayan bir atölyeler silsilesi olduğunu belirterek, "Her yıl devam eden son yıllarda da Karadeniz ve ülkenin çeşitli yerlerinde Müzik Köyü projesi gerçekleştiriliyor. Ben ilk kez 2015 yılında Fethiye'deki etkinliğe katılmıştım. Müzik Köyü'nün Pülümür'de kuruluyor olması çok sevindirici. Biliyorsunuz bizim de festivallerimiz var ve bu festivallere yönelik epeyce de eleştirel yaklaşıyoruz. Müzik Köyü bu anlamda bir farklılık yaratacak. Çünkü burada hem bir öğrenme süreci gerçekleşiyor, yerel katılımcılar var. Yani gençler hem müzik öğreniyorlar hem birlikte bir hafta boyunca birbirlerinden öğreniyorlar. Bundan sonraki süreçte de Müzik Köyü'nün burada sürekli hale gelmesini isteriz. Belediyemiz de buna sıcak bakıyor. Çok önemli bir girişim. Kültürel anlamda bir kazanım Pülümür için ama bunu kalıcı hale getirmek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda biraz daha içeriğini zenginleştirerek her yıl gerçekleşen bir etkinliğe dönüştürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.