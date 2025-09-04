Türkiye'de İlk Çift Kol Nakli Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Türkiye'de İlk Çift Kol Nakli Gerçekleşti

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'de İlk Çift Kol Nakli Gerçekleşti
04.09.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'de İlk Çift Kol Nakli Gerçekleşti
Haber Videosu

Cihan Topal, çift kol nakliyle hayata tutundu ve azmiyle tarımsal faaliyetlere başladı.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakliyle tıp tarihine geçen ve hayata yeniden tutunan 44 yaşındaki Cihan Topal, azmiyle göz dolduruyor. Nakil olan kollarıyla otomobil ve motosiklet kullanan, zeytin toplayan, tavuk besleyen, koyunlarına bakan Topal, bu yılki incir hasadına da başladı.

TÜRKİYE'DE İLK ÇİFT KOL NAKLİ YAPILDI

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Terziler Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008 yılında iş kazası geçirerek iki kolunu kaybetti. Topal, kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvururken, sevindiren haber 2 yıl sonra geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından 25 Eylül 2010'da ameliyatla nakledilirken Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçmişti.

Türkiye'de bu ameliyat ilk kez yapıldı! 44 yaşında yeniden hayata tutundu

"MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADIM"

Terziler Mahallesi'ndeki bahçesinde incir hasadına başlayan Topal, yaşadıklarını anlattı. Topal, "2008-2010 yılları arasında iki elim yoktu, iki yıl böyle yaşadım. Şimdi ağacın dalını tutuyorsunuz, bunu hissediyorsunuz. Şu yaprağı tutup bunu hissetmek, şuradan inciri böyle koparıp bunu yiyebilmek bile ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç. Çünkü düşünün iki elinizi kaybetmişsiniz, hayata küserseniz tamamen hayatınız bitmiş olur. Ama mücadeleye devam etmek gerekiyor, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Ben hiç bırakmadım, her şeyi Allah'tan istedim. Çok şükür Türkiye'de 25 Eylül 2010 yılında ilk kez gerçekleşen çift kol nakli ameliyatıyla hayata tutundum" dedi.

"RABBİM DUALARIMIZI KABUL ETTİ"

Topal, 2014 yılında dünyaya gelen oğluna, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismini verdiğini aktararak, "Ben bu ameliyata baş koyduğumda, 'Allah'ım kızımın elinden tutup bir parka götüreyim. Bir okula götürecek, saçını okşayacak kadar iki elim olsun, başka bir şey istemiyorum' dedim. Rabbim çok şükür dualarımızı kabul etti. Ben bu ameliyata kızımın elinden tutmak için, bir parkta gezdirmek için, saçını okşayabilmek için baş koydum. Şu anda da çok şükür kızım hemşirelik okuyor. Allah nasip ederse bu sene staja başlayacak. Onların mutluluğu, onların elinden tutabilmek, onlara sarılmak kadar güzel bir duygu yok. Hayatımda bunlar çok güzel duygular, yaşadığım anlar" şeklinde konuştu.

Türkiye'de bu ameliyat ilk kez yapıldı! 44 yaşında yeniden hayata tutundu

"HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Topal, şu anda elleriyle her şeyi yapabildiğini, bunun mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak "Arabamı, motosikletimi kullanabiliyorum. Kendi incirimizi, zeytinimizi kendimiz topluyoruz. Kendim yapabiliyorum ben bunları. Tavukların yemini, suyunu veriyorum, yumurtasını alabiliyorum. Bunların hepsi aslında hayaldi. Hepsi hayaldi ama dediğim gibi mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Mücadeleyi bırakmış olsaydık, şu anda biz hayatta olmazdık. Onun için çok şükür hayatımızda çok güzel şeyler değişti. 'Ne olduk' demeyeceğiz, 'ne olacağız' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Organ naklinin önemine de işaret eden Topal, "Ben bugün hayattaysam her şeyimi yapabiliyorsam, bunu organ bağışına borçluyum. Organ bağışı sayesinde bugün her şeyimi yapabiliyorum. Organ bağışı olmasa bu ameliyatlar olmaz, kimse de bunları yapamaz. Keşke herkes organ bağışına duyarlı olsa. Benim yüzüm dahil bütün organlarım bağışlanmış durumda. Ehliyet aldığım yılda bağışladım, 2000 yılında. Ameliyat olmazdan yıllar önceden bağışladım. Çok şükür bu günlerimize. Her sağlıklı bir vatandaş her dakika, her gün bir engelli adayıdır. Bunu unutmamak gerekiyor. Engelli kardeşlerimize yardımcı olmak gerekiyor. Elimizden geldiğince hepimiz yardımcı olmaya çalışalım. Ama organ bağışı çok önemli" diyerek herkesi duyarlılığa davet etti.

Kaynak: İHA

Cihan Topal, Motosiklet, İş Kazası, Ameliyat, Türkiye, Efeler, Zeytin, Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de İlk Çift Kol Nakli Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Fenerbahçe’de giden gidene Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek
Kafa karıştıran görüntü Milli Takım’da neler oluyor Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Türkiye Kupası’nda görülmemiş olay Sahaya çıkmadılar Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
Yanlış duymadınız Sevgilisine sinirlenip ormanı yaktı Yanlış duymadınız! Sevgilisine sinirlenip ormanı yaktı
Yaklaşık 42 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi kiralanacak Yaklaşık 42 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi kiralanacak
İki adam bir olup pasajda kadına saldırdı İki adam bir olup pasajda kadına saldırdı
Dünyanın en güzel köyleri belli oldu Listede Türkiye’den tek bir yer var Dünyanın en güzel köyleri belli oldu! Listede Türkiye'den tek bir yer var
Dublörü işten çıkarılmıştı Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama geldi Dublörü işten çıkarılmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama geldi
10 günlük bebek, babasının kucağındayken 5. kattan düşerek can verdi 10 günlük bebek, babasının kucağındayken 5. kattan düşerek can verdi

16:36
Yok artık Livakovic Gider gitmez takım karıştı
Yok artık Livakovic! Gider gitmez takım karıştı
16:32
Ali Mahir Başarır resti çekti: Gürsel Tekin il başkanlığına gelmeye teşebbüs ederse...
Ali Mahir Başarır resti çekti: Gürsel Tekin il başkanlığına gelmeye teşebbüs ederse...
16:20
Süper Lig devinden Sörloth bombası
Süper Lig devinden Sörloth bombası
16:12
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu
16:04
Şampiyonlar Ligi için gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi için gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
15:53
Kenan Yıldız’dan çuval çuval para kazanacak imza
Kenan Yıldız'dan çuval çuval para kazanacak imza
15:51
İşte Google yerine kullanabileceğiniz alternatif arama motorları
İşte Google yerine kullanabileceğiniz alternatif arama motorları!
15:29
CHP’nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi
CHP'nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi
15:11
Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
14:36
MHP’li Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e ’Musalla taş’lı gönderme
MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e 'Musalla taş'lı gönderme
13:58
39 süt firmasına soruşturma Listede 5 dev marka yer aldı
39 süt firmasına soruşturma! Listede 5 dev marka yer aldı
13:11
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2025 16:44:50. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de İlk Çift Kol Nakli Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.