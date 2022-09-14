Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

14.09.2022 10:08

Sivas'ta yaşayan Metin Şahin, 7 yıl önce 15 bin Euro'ya satın aldığı klasik otomobil ile dikkat çekiyor. Şahin, Türkiye'de tek olan aracını büyük teklifler gelmesine rağmen satmayarak gözü gibi bakıyor.

Sivas'ta yaşayan Metin Şahin'in 7 yıl önce 15 bin Euro'ya satın aldığı klasik otomobil orijinalliği ile dikkat çekiyor. Şahin'in, gözü gibi baktığı 74 model otomobil ilk günkü halini koruyor. Lüks bir araç almak yerine klasik otomobil almayı tercih eden Şahin, araca sadece güzel havalarda biniyor.

Türkiye'de tek olan aracına gelen tüm teklifleri reddediyor

Film çekimlerinde kullanılması teklifi dahi alan Şahin bu tekliflerin yanında 500 bin TL'lik satış teklifini de elinin tersiyle geri çevirdi. Aracı torunlarına miras bırakmayı düşünen Şahin, aracının Türkiye'de tek olduğunu söyledi.

Türkiye'de tek olan aracına gelen tüm teklifleri reddediyor

GARAJDA MUHAFAZA EDİYOR

Aracının güneşli, yağmurlu, karlı havalarda kullanmadığını belirten Metin Şahin, "Yedi yıl önce bu aracı sanayiye aracını yıkatmaya gelen bir arkadaştan aldım. Fiyatını sorduğumda bana Euro olarak fiyat verdi. Bende 15 bin Euro'ya aldım. Daha lüks bir araba alabilirdim ancak bu araba kadar zevk vermezdi. Bu araçta ki gidiş, duruş her şeyiyle çok değişik bir araç. Bu araç güneşli, yağmurlu, karlı havalarda hep garajda durur. Hava güzel olursa çıkartırım 5,6 kilometre gezindikten sonra tekrar garaja alırım. Çocuklarıma vasiyette bulundum. Arabayı satmayı düşünmüyorum, Bu aracı torunlarıma benden hatıra olarak bırakacağım. 3 yıl önce 500 bin Türk lirasına almak istediler, filmlerde yer verelim dediler ancak ben hiç birine sıcak bakmadım. Aracın 2 parçasında boyanma işlemi var, geriye kalan her yeri fabrikadan çıktığı ilk günü gibi duruyor. Araç 100 bin kilometreyi daha yeni yaptı, bu da bizde nasip oldu. Benim için bu araç en lüks araçtan bile daha keyifli geliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de tek olan aracına gelen tüm teklifleri reddediyor

"TORUNLARINA BIRAKMAK İSTİYOR"

Aracı görenlerin ilginç tepkiler verdiklerini belirten Şahin, "Aracımız 1974 model, ilk çıkan araçlardan sayılı bir araç, Türkiye de zaten bir tane var. Daha önce ki sahipleri tanıdığımız insanlar. Araç yaklaşık 7 yıl önce bize geçti onun öncesinde garajda muhafaza ediliyordu. Daha sonrasında biz aldık. Araç 1.6 motor, aracın en güzel özelliği fren diskleri tekerlerde değil motorun orta kısmında bulunuyor olması. İnsanlar daha önce bu modelde araç görmedikleri için tuhaf karşılıyorlar. Markasını da bilemeyenler oluyor. Fiyat olarak araca bir fiyat istemiyoruz ancak talep fazla şekilde var. Aracı ayda bir kere çıkartıyoruz ya da muayene istasyonuna gitmek için çıkartıyoruz. Babam aracı torunlarına bırakmak istediği için satmak istemiyoruz" dedi.

İşte sahibinin değer biçemediği o araç;

Türkiye'de tek olan aracına gelen tüm teklifleri reddediyor
Türkiye'de tek olan aracına gelen tüm teklifleri reddediyor
Türkiye'de tek olan aracına gelen tüm teklifleri reddediyor
Türkiye'de tek olan aracına gelen tüm teklifleri reddediyor
YORUMLAR
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Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu! Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu!
Kaynak: İHA

Tragger, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor - Son Dakika

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