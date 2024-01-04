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Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Ankara 12, İstanbul 16, İzmir 19, Adana 19, Antalya 19, Samsun 17, Trabzon 16, Erzurum 4 ve Diyarbakır 4 derece olacak.

Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor
04.01.2024 - 09:26,  Güncelleme: 09:29
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haav sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 16

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 4 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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