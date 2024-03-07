Türkiye genelinde yağışlı hava bekleniyor

Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz ( Düzce ve Bolu hariç) Doğu Anadolu ( Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetteesmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14 - İSTANBUL