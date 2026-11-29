Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Türkiye'nin ilk kadın Belediye Başkanı Sadiye Ardahan'ın 1930 yılında göreve seçildiği Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya, nüfus kaybı nedeniyle 2014 yılında belde statüsünü kaybederek köye dönüştü. Bir dönem eğitim ve kültür alanında bölgenin önemli yerleşimlerinden olan Kılıçkaya'da yaşayanlar, kapanan kamu kurumları ve azalan nüfus nedeniyle yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Sadiye Ardahan, 1930 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı olan ve o dönem "Ersis" adını taşıyan Kılıçkaya'da belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olarak 1930-1932 yılları arasında iki yıl görev yapan Ardahan'ın yardımcılığını da bir kadın üstlendi. Geçmişte belde statüsünde bulunan Kılıçkaya'nın sakinleri, yerleşimin tarihsel önemini, nüfus kaybını ve belde statüsünü kaybetme sürecini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"KILIÇKAYA GEÇMİŞTE EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİYDİ"

Kılıçkaya'da yaşayan Sevinç Katkat, geçmişte nüfusu 2 binin üzerinde olan yerleşimin eğitim, kültür ve sosyal yaşam açısından gelişmiş bir belde olduğunu belirtti.

Kılıçkaya'dan çok sayıda öğretmen, asker ve sağlık personelinin yetiştiğini anlatan Katkat, zaman içerisinde üretimin azalması, geçim sıkıntıları ve eğitim olanaklarının yetersizliği nedeniyle nüfus kaybı yaşandığını ifade etti. Okulların kapanması ve gençlerin eğitim için başka yerleşimlere gitmesinin de göçü hızlandırdığını belirten Katkat, 2014 yılında nüfusun 2 binin altına düşmesiyle Kılıçkaya'nın belediye statüsünü kaybederek köye dönüştüğünü söyledi.

Katkat, nüfusun belde statüsünü kaybetme sınırının 200-300 kişi altında kaldığını belirterek, geçmişte jandarma karakolu, nüfus müdürlüğü, PTT ve belediye gibi kamu kurumlarının bulunduğu yerleşimde, bu kurumların kapanmasıyla hizmet olanaklarının da azaldığını anlattı.

Kılıçkaya Lisesi ve Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun da kapandığını aktaran Katkat, bugün eğitim faaliyetlerinin yalnızca ana sınıfı düzeyinde sürdüğünü ifade etti.

"BELDE STATÜSÜNÜ KAYBETMEK KÖYÜMÜZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYIP OLDU"

Kılıçkaya sakini Neşe Karahan da Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Sadiye Ardahan'ın kendi yerleşimlerinden çıkmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Ardahan'ın 1930 yılında belediye başkanı seçilmesinin Kılıçkaya açısından önemli bir tarihsel dönüm noktası olduğunu belirten Karahan, belediye başkan yardımcılığını da bir kadının üstlenmesinin dönemin koşulları açısından dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Karahan, nüfusun 2 binin altına düşmesiyle belediye statüsünün sona erdiğini belirterek, "Belde statüsünün sona ermesi Kılıçkaya için önemli bir kayıp oldu. Kooperatifimizin faaliyet gösterdiği bina geçmişte belediye olarak kullanılıyordu. Diğer belediye binamız ise bugün muhtarlık hizmetlerine ev sahipliği yapıyor" dedi.

Köyde geçmişte lise ve ilkokul bulunduğunu anlatan Karahan, eski taş okul binasının hala ayakta olduğunu, yatılı bölge okulu olarak kullanılan eğitim kurumunda ise bugün neredeyse hiç öğrenci kalmadığını söyledi. Çevre köylerin boşalması ve okulların kapanmasının Kılıçkaya'yı da olumsuz etkilediğini belirten Karahan, yerleşimde sağlık ocağı, doktor, çarşı ve tarihi caminin hala bulunduğunu ifade etti.

Neşe Karahan, Sadiye Ardahan'ın belediye başkanlığı dönemine ait arşivlerin çıkan bir yangında yok olduğunu ancak o dönemden kalan önemli bir belgenin bulunduğunu söyledi. Osmanlıca el yazısıyla hazırlanan belgenin 1930 yılında sokak lambalarının kurulması ve caddelerin aydınlatılmasına ilişkin belediye kararını içerdiğini belirten Karahan, şunları söyledi:

"Sadiye Hanım'ın belediye başkanlığı döneminden kalan arşivler ne yazık ki çıkan bir yangında yok olmuş. Ancak o dönemden günümüze ulaşan, Osmanlıca el yazısıyla hazırlanmış bir karar bulunuyor. Bu belgede, 1930 yılında sokak lambalarının kurulması ve caddelerin aydınlatılmasıyla ilgili bir karar yer alıyor. Bu belge, Kılıçkaya'nın geçmişine ve o dönemdeki belediyecilik anlayışına ışık tutması açısından oldukça önemli."

"TİCARİ HAREKETLİLİK YALNIZCA YAZ AYLARINDA YAŞANIYOR"

Kılıçkaya esnafı Tuncay Şahin ise belediyenin kapanmasının ardından kamu hizmetlerinin azalmasının ve nüfus kaybının ticari hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Belediyenin kapanmasıyla hizmet alanının daraldığını belirten Şahin, geçmişte kamu kurumlarının hizmet verdiği binaların bugün bakımsız kaldığını ifade etti.

Şahin, "Belediye döneminde aldığımız hizmetlere bugün ulaşamıyoruz. Bu durum burada yaşayan vatandaşları mağdur ediyor. Nüfusun azalması esnafı da olumsuz etkiledi. İşlerimiz artık eskisi gibi değil. Kılıçkaya'da ticari hareketlilik yalnızca yaz aylarında, yaklaşık iki aylık dönemde yaşanıyor. Diğer zamanlarda esnaf olarak ciddi sıkıntılar çekiyoruz" diye konuştu.