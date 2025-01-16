Ümit Özdağ\'dan \'Öcalan\' Açıklaması: "Bu Filmi Daha Önce Gördük"

Yerel

Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'da, "Zafer Partisi olarak Türk milletine kurulan tuzağın farkındayız. Abdullah Öcalan'la neler konuşulduğunun farkındayız" dedi ve " Karaman'dan sonra ikinci mitingimizi 19 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bütün vatansever vatandaşlarımızı da Antalya'daki mitingimize bekliyoruz" ifadeleriyle çağrı yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur ziyareti kapsamında Zafer Partisi'nin tek belediyesi olan Tefenni Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ümit Alagöz'ü makamında ziyaret etti.

Belediyede basın mensuplarına açıklama yapan Özdağ, ilmek ilmek bir süreç yürütüldüğünü söyleyerek, sürecin aktörünün Mücahit Arslan olarak bilinen AK Parti Eski Milletvekili İhsan Arslan olduğunu iddia etti. Özdağ şunları söyledi:

" İmralı'da Abdullah Öcalan'la bütün detaylarının planlandığı, sürecin ilmek ilmek örüldüğü ifade edilen bir görüşme süreci yürütülüyor. Bu sürecin bütün detaylarıyla planlandığını, sürecin ilmek ilmek örüldüğünü ifade eden kişi eski AK Parti milletvekili İhsan Arslan. İhsan Arslan, birinci açılım sürecinin arkasındaki kişilerden birisidir. Ergenekon operasyonunda TSK'ya karşı yapılan önemli işlev üstlenmiş bir kişidir ve AK Parti içerisinde de Erdoğan'ın kendisini ihraç edemeyeceği kadar güçlü bir konuma sahiptir. Bu sürecin detaylarını bildiğinden hatta sürecin parçası olduğundan eminiz. Yine birinci açılım sürecinde önemli roller üstlenmiş, AK Parti'de önemli görevler yapan Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın açıklamalarından, sadece bunlardan yola çıkarsak bile bir açılım süreci Abdullah Öcalan'ın ve PKK'lıların affını kapsayan Anayasa'da değişikliklerin yapılmasını öngören yürümeye devam ediyor. Ancak Türk halkının, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkartılması, PKK'lılara af getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı'nın politikalarına gösterdiği sert tepki üzerine hem Erdoğan hem Devlet Bahçeli halkın tepkisini yumuşatmaya yönelik, 'af yok, Öcalan İmralı'dan bile çıkmayacak, hiçbir şey değişmeyecek' şeklinde dünden beri açıklamalar yapıyorlar.

"Bu filmi daha önce gördük"

Yine Erdoğan'ın AKP MYK üyelerine, Adalet Bakanına af olmadığına dair açıklamalar yapması talimatını verdiğini görüyoruz. O zaman Türk milletine izah etmeleri gereken şudur; Abdullah Öcalan ve PKK terör örgütü aniden başlarına bir taş mı düştü de 40 yıldan beri sürdürdükleri alçakça terör eylemlerini bitirme ve kendilerini lağvetme kararı verdiler. Emperyalizmin Türkiye'ye karşı kullandığı araçları olduğunu bildiğimiz PKK, PYD, PJAK gibi yapılar da arkasındaki emperyalist güçler aniden Türkiye'nin dostu mu oldular ki Abdullah Öcalan terör örgütüne 'silahları bırakın, kendinizi lağvedin' diyecek ve onlar da lağvedecek. Hayır. Mesele sadece yükselen halk tepkisini yumuşatmaya yönelik açıklamalardır. Biz bunu birinci açılım döneminden de hatırlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan kamuoyu önüne çıkmış önce Öcalan'la görüşülmediğini, böyle bir şeyin olmadığını, olmayacağını söylemiş daha sonra aynı Erdoğan çıkmış 'ben talimat verdim ve görüşüldü' demiştir. Yine 2015 'te Erdoğan'ın Başbakan Yardımcıları, İçişleri Bakanı, Kamu Güvenliği Müsteşarı Dolmabahçe'de HDP heyetiyle ki içinden isimlerki şimdiki İmralı Heyetinde de isimler var Sırrı Süreyya Önder gibi. Bir anlaşma çerçevesi oluşturmuşlar, bunu fotoğraflarla kamuoyuna sunmuşlar ve aradan 10 gün geçtikten sonra kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Erdoğan açıklama yapmış ve 'ben böyle bir süreci tanımıyorum' demiştir. Onun için bu filmi daha önce gördük.

"İkinci mitingimizi 19 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştireceğiz"

Zafer Partisi olarak Türk milletine kurulan tuzağın farkındayız. Abdullah Öcalan'la neler konuşulduğunun farkındayız. Abdullah Öcalan'ın son günlerde 'İmralı'da yeni bir yapılanma gerçekleştirilsin, ben burada özgür olayım' diye bir ara geçiş dönemiyle kamuoyu hazırlandıktan sonra Ankara'da bir villaya taşınması sürecinin şekillendirildiğinin farkındayız. Sokaklar vatandır, meydanlar vatandır. Mehmetçik katillerine af yok diyerek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Milletinin milli direncini meydanlara ve sokaklara taşımaya kararlıyız. Onun için Karaman'dan sonra ikinci mitingimizi 19 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bütün vatansever vatandaşlarımızıda Antalya'daki mitingimize bekliyoruz."