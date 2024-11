Ünlü Modacı Mayruk, Kariyer Birikimini Bursa Büyükşehir Belediyesinin Açacağı Müze ve Sanat Atölyesine Bağışlayacak

Yerel

Haber: Zehra Değirmenci/Sibel Kahraman

(BURSA)- Ünlü modacı Yıldırım Mayruk, kariyerinin birikimini Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak ve kendi adını taşıyacak müze ve sanat atölyesine bağışlayacak. Mayruk'un 300 parçalık koleksiyonunun sergileneceği müze, dikim ve eğitim atölyeleriyle kadın ve gençlere mesleki eğitim fırsatları sunacak. Müze hakkında konuşan Mayruk, "Bizim elimizde 225-230 elbiseden oluşan bir koleksiyon var. Rahmetli Belma Simavi'den gelen bir koleksiyon var. Şu an müze açacağımı duyan birçok kişi 'ben de elbisemi veririm' dedi" ifadelerini kullandı.

Bursalı ünlü modacı Yıldırım Mayruk, yıllara yayılan çalışmalarını ve 300'e yakın koleksiyonunu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi adını taşıyacak olan müze ve sanat atölyesine bağışlayacak. Müzede, Mayruk'un birbirinden değerli tasarımları sergilenecek. Ayrıca, müze bünyesinde dikim ve moda eğitimi alanında atölyeler yer alacak.

Müze, Bursa'nın merkezindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı binasında, hizmet vermeye başlayacak olan bu müze ve atölye alanında kadınlar ve gençler için mesleki eğitim olanakları sunulacak, böylece eğitim alan bireylerin moda ve tasarım dünyasında kariyer yapabilmeleri desteklenecek.

"Bursa'ya değer katmış insanları yaşatmak istiyoruz"

Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüştü. Proje hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, şöyle konuştu:

"Yıldırım Mayruk Türkiye'nin en önde gelen modacılarından. Bursalı olması bizim için çok daha kıymetli. Bursa'da yetmiş sanatçıları, sporcuları ve Bursa'ya değer katmış insanları yaşatmak istiyoruz. Yıldırım Bey ile aylar önceki görüşmelerimizde buraya bir Yıldırım Mayruk Müzesi, Moda ve Tasarım Atölyesi açalım fikrini paylaşmıştık. O da memnuniyetle doğduğu kente değer katmak ve burada kendi eserlerini sergilemek anlamında teklifimizi kabul etti. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi ziyaret etti, protokolün son hallerini ortaya koyduk. İnşallah önümüzdeki aylarda Bursa'da Yıldırım Mayruk Müzesi, Moda ve Tasarım Atölyesi açacağız. Bu Moda ve Tasarım Atölyesi kadın istihdamını da destekleyecek. Yeteneği ve ilgisi olan kadın-erkek herkesin Yıldırım Mayruk ekolü ve izinde moda ve tasarım atölyelerinde yetişerek topluma daha fazla katkı sağlayacak.

"Bursa'daki tekstil sektörüne katkı sağlayacak"

Bursa bir sanayi kenti. Sanayinin içerisinde de tekstil ve otomotiv önde geliyor. Tekstil özellikle son yıllarda aşağıya doğru, farklı illere kaymaya başladı. Burada biz yalnızca kumaş üretmeyelim, tekstil ağını ürüne ve katma değeri yüksek olan tasarımlara dönüştürelim diye yola çıktık. Bu proje hem Bursa'daki tekstil sektörünü, modayı ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesine de katkı sağlayacak diye düşünüyoruz.

Bu binayı biz dönüştüreceğiz. Binanın içerisinde Yıldırım Mayruk Müzesi, kafesi, ürün satış mağazası, alt katta dikim atölyesi, üst katlarda da atölyeler olacak. Bu atölyelerde kadın ya da erkekler gelip kurslar alacak. 'Eskiyi getir, yenile götür' projesini de buradan gerçekleştireceğiz. Dünyada karbon ayak izine karşı inanılmaz bir duyarlılık var. En azından insanların kullanmadığı ya da modası geçmiş olarak gördüğü kendi kıyafetlerini de eskiyi getirip, üzerini birtakım formlarla süsleyip tekrar hayata döndürecekler."

"Bu kadar sene Bursa benimle hiç alakadar olmadı"

Kendisinin ismini taşıyacak müze çalışmalarını değerlendiren Yıldırım Mayruk ise şunları söyledi:

"Kadın istihdamı için burada birçok şey yapacağız. Yalnız moda değil. Moda biliyorsunuz her şeyde var. Hayatımızın her dakikasında moda var, konuşmamızda bile var. Burada yapılacak şeyler çok detaylı. Esas gayemiz eğitim. Çok mutluyum. Bursalıyım biliyorsunuz. Bu kadar sene Bursa benimle hiç alakadar olmadı. O nedenle kırgındım. Ceyhun Beyle (İrgil) Fethiye'de karşılaştık. Müze için elbise vermem dedim. Ama şimdi büyük bir işe imza atıyoruz sevinerek. Moda müzesi, kafesi, alışveriş yerleri, atölyeleri olan, inşallah uzun yaşayacak bir işe adım atmış oluyoruz. Gönlümün alınması kolay, kinci değilim. Çok kırgınım. Ne Bursa gazeteleri ne de televizyonları hiç kimse alakadar değil benimle. Ben Türkiye'nin her tarafında tanındım ama Bursa'da tanınmamışım. Güzel bir memleket. Burada çok mutluyduk. O mutluluğu İstanbul'da da buldum. İşimde çok mutlu oldum ama buradaki mutluluk başkaydı. Bizim elimizde 225-230 elbiseden oluşan bir koleksiyon var. Rahmetli Belma Simavi'den gelen bir koleksiyon var. Yani yaklaşık 300'e yakın elbiseden oluşan bir koleksiyon olacak. Şu an müze açacağımı duyan birçok kişi 'ben de elbisemi veririm' dedi.

"Birbirinden eşsiz malzemeler Bursa'ya gelecek"

Benim konumumda bu meslekte birinin böyle bir şeye kavuşması hayaldir. Nasıl mutlu olmam? İnşallah yüz akıyla tamamlarız. İşimi seviyorum. Artık herhalde veda ettim. Birisi çıkıp 'ne olur bana elbise dik' demezse dikmeyeceğim. Burada bakalım neler yapacağız. Bunu zaman gösterecek. Elimizde müthiş bir kumaş arşivi var. Bizim kumaşlarımız mağazadan alınan kumaş değildir. Ismarlama yaptırırız. Müthiş bir dantel koleksiyonu var. Koleksiyon dediğim zaman 20-30 parça değil. Türkiye'de hiç olmayan malzemeler var. Ben kullanmaya bile kıyamazdım malzemeleri. Hepsini buraya getiriyoruz. İnşallah iyi olur."