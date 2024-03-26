Vahap Seçer: "Yerel Seçimlerde Oy Vermek İçin Birinci Sebep Hizmettir"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, hangi partiden olursa olsun yerel seçimlerde yurttaşın hizmete oy vereceğini, bunun 31 Mart'ta görüleceğini söyledi. Seçer, "Yerel seçimlerde ideoloji, parti mutlaka oy vermek için sebeptir ama birinci sebep hizmettir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah' programına konuk oldu. Gazeteci Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Seçer, gelecek 5 yıllık görev sürelerinde hayata geçirecekleri hizmetleri anlattı. Metro, Sosyal Konut, Müftü Deresi Yaşam Vadisi, dirençli kentler oluşturmak gibi önemli projelerden bahseden Seçer, sosyal hizmetler alanında da hizmetlerin ikinci 5 yılda zenginleşerek süreceğini kaydetti.

"YEREL SEÇİMLERDE OY VERMEK İÇİN BİRİNCİ SEBEP HİZMETTİR"

Mersin'in siyasal dağılım olarak heterojen bir kent olduğuna ve her görüşten insanın kentte yaşadığına dikkat çeken Başkan Seçer, hangi partiden olursa olsun yerel seçimlerde yurttaşın hizmete oy vereceğini göreceklerini söyledi. Seçer, "Yerel seçimlerde ideoloji, parti mutlaka oy vermek için sebeptir ama birinci sebep hizmettir. Vatandaş hizmet almışsa, köylünün tarımsal desteği, yolu yapılmışsa, içme suyu sağlanmışsa oy verir. ya da gelir düzeyi düşük bir aile çocuğunun eğitimine destek almışsa, evinde yaşlısı var yaşlısının bakımı için sıcak aşı için ekmeği için belediyeden destek almışsa oy verecektir" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN İZ BIRAKMAK VE İNSANLARA DOKUNUYOR OLMAK"

Sosyal politikalara verdikleri öneme değinen Seçer, 5 yıl boyunca doğru politikaları hayata geçirdiklerini yurttaşların memnuniyetinden gözlemlediklerini belirtti. Seçer, "Asfaltı, yolu güzel yaptın ya da bina yaptın, metro temelini attın metroya başladın. Her şey güzel ama önemli olan iz bırakıyor, insanlara dokunuyor olmak" diye konuştu.

Güçlü ve doğru politikalar uygulayan bir hükümet olsa yurttaşların 10 liraya 3 çeşit yemeğe, evde bakıma ya da öğrenim yardımına ihtiyacı olmayacağına dikkat çeken Seçer,"Bakın 5 TL'ye ekmek veriyoruz. Gelin ekmek kuyruğunu görün, 10 TL'ye 3 kap yemek veriyoruz. Gelin o yemeğin geliş saatinde kuyruğu görün. Şimdi iftar sofraları kuruluyor. İnsanların iftarını açacak, yemek yapmak için malzeme alacak parası yok. Bu bir gerçek. Şimdi gıda kolisi desteği yapıyoruz. İnsanlar sizden destek talebinde bulunuyorsa gerçekten ihtiyacı vardır" dedi.

"KADINA; 'BEN DE VARIM, AYAKTA DURABİLİRİM, ÇALIŞABİLİRİM, ÖNEMLİ BİR İŞGÜCÜYÜM' DEDİRTTİK"

Gazeteci Küçükkaya'nın Mersin Büyükşehir'in eğitim, çocuk ve kadınla ilgili yapılan çalışmalar hakkında soru yönlendirmesi üzerine konuşan Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı ilk kuran Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin olduğunu kaydetti. 2019 seçimi öncesinde bu konuyu projeksiyona aldıklarından ve göreve geldikten sonra da çok kısa süre içerisinde hayata geçirdiklerinden söz eden Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı muazzam çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Seçer, "Bu çalışmalar Mersin'de bir kadın devrimi yaptı. Evimiz Atölye Programı ya da mahallelerde kır gezileri yapıyorlar. Kadınları davet ediyorlar, köylere götürüp gezdiriyorlar ve oradaki yerel üreticilerin ürünlerini satın almalarını sağlıyorlar. Bu tip birçok projelerle kadına; 'Ben de varım, ben de ayakta durabilirim, ben de çalışabilirim, ben de önemli bir işgücüyüm' dedirttik ve bunun farkındalığını yarattık" dedi.

"7 BİN 200 ÖĞRENCİMİZ YKS VE LGS SINAVLARINA HAZIRLANIYORLAR"

Mersin Büyükşehir olarak eğitime verdikleri önemden söz ederek, düsturlarının; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün'Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir' sözü olduğunu kaydeden Seçer, ilimin peşinde gitmenin önemine vurgu yaptı. Seçer, "Dünyada diğer ülkelerle rekabet edecekseniz; iyi bilim insanları, iyi mühendisler, iyi doktorlar, büyük sporcular ve dünyada maruf olan, isim yapan insanlar yetiştireceksiniz. Bunu da eğitimle sağlarsınız. Kırsal öncelikli olmak üzere 7 bin 200 öğrencimiz var. Onlar şu anda üniversiteye ve liseye geçiş sınavlarına hazırlanıyorlar. Ücretsiz 27 kurs merkezimiz var. YKS'ye giren öğrencilerin sınav ücretlerini de biz ödüyoruz" diye konuştu.

Seçer, Büyükşehir'in kurs merkezlerinde sadece öğrenci-öğretmen-kurs ilişkisi olmadığından, öğretmenlerin öğrencilere bir abi-kardeş gibi yaklaştığından söz ederek, öğretmenlerin öğrencilerin her daim yanlarında olduğunu aktardı.

"MÜFTÜ DERESİ YAŞAM VADİSİ İKİNCİ BEŞ YILDA SÖZÜMÜZDÜR"

Gazeteci Küçükkaya'nın Mersin sahilinde vatandaşlar için yapılan tesislerden söz etmesi üzerine konuşan Seçer, "Biz; 'halkın malını halka verelim' anlayışındayız. Bizim yaptığımız sosyal yardımlar da, yaptığımız yollar da, hizmetler de tamamen vatandaşın parası. Biz emanetçiyiz. Bizim oradaki görevimiz kul hakkını kimseye yedirmeden halka hizmet olarak sunmak" ifadelerini kullandı. Kültür Park içerisinde yer alan tesislerin tamamının Mersin Büyükşehir'e ait olduğunu da aktaran Seçer, Mersin'e ikinci bir büyük park yapacaklarını müjdeledi. 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nden söz eden Seçer, "Mersinler bilir ve yıllardır da 'Müftü Deresi düzenlensin' diye özlemini çekerler. Avrupa'da görüyoruz, gondolların olduğu, güzel zaman geçirilecek alanların olduğu parklar neden Mersin'de olmasın? Böyle bir deremiz var ve ikinci 5 yılda sözümüzdür; Mersinlilerin bu hayalini gerçekleştireceğiz. Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi ile 500 dönümlük çok güzel bir park yapacağız" dedi.

SEÇER, TARIMSAL DESTEKLERİ ANLATTI: "YÖNETİMDE KALDIĞIMIZ SÜRECE BU POLİTİKA DEVAM EDECEK"

Tarıma vermiş oldukları destekleri de aktaran Seçer, Büyükşehir olarak hedef kitlelerinin de kadınlar ve küçük aile işletmeleri olduğunu dile getirdi. 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nin Türkiye'ye model olacak bir proje olduğundan da söz eden Seçer, "Biz 3-5 hayvan verip günü kurtarmak ve yasak savmak için bu destekleri yapmıyoruz. Biz işletme kuruyoruz. İhtiyacı olan üreticiyi buluyor, proje kapsamında 25 hayvan veriyor ve bir çiftlik kurulmasını sağlıyoruz. Üretici, belli bir süre zarfında o 25 hayvanı yavruladığı hayvanlardan geri ödüyor. Şu ana kadar 7 bin 500 küçükbaş hayvan içeren çiftlikler oluştu. Yönetimde kaldığımız sürece bu politika devam edecek" dedi.

SEÇER, 'KÖYÜMÜZ ATÖLYE PROJESİ'Nİ DUYURDU

Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde de önemli projeleri hayata geçireceklerinden bahseden Seçer, "Evimiz Atölye Projemiz var ve biz bu proje ile gelir düzeyi düşük mahallelerde oyuncak yapımını öğretiyoruz. Ama tarımda da Köyümüz Atölye'yi yapacağız. Bir bölgenin değerli bir ürününün, üretimini, paketlemesini, pazarlamasını, coğrafi işaretini bir marka haline getirilmesini o köye ve bölgeye öğreteceğiz. Her bölgenin ünlü ürününün daha iyi üretilmesi, paketlenmesi ve pazarlanması ile ilgili bir proje" diyerek,Köyümüz Atölye Projesi'nin detaylarını paylaştı.

"ZAMAN ZAMAN ENGELLENDİK AMA ARKASINA SIĞINMADIK"

İktidarın imkanlarından yararlanan şehirlere göre CHP'li belediyelerin hizmetlerini nasıl yaptığını soran Küçükkaya'ya yanıt veren Başkan Seçer, "Zaman zaman engellendik. Metro'nun imzası 2 yıl beklememeliydi, siyasi münakaşalara malzeme edilmemeliydi. Zaman kaybettik. İhaleyi yaptığımızda euro 10 liraydı, şu an 30-40 lira" diyerek, bu sorunların da arkasına sığınmadan Metro Projesi'ni bitirdiklerini ve gereken parayı bulduklarını kaydetti. Tarsus'ta da tramvay yapacaklarını belirten Seçer, "47 kilometrelik raylı sistem sözümüz var Mersin'e, bunu yapacağız. İstanbul'un 200 kilometreden fazla raylı sistemi var. Bunu 3-5 senede yapmadı, 50 yıldır uğraşıyor. Devlette devamlılık esastır. Biz projeleri yaparız, başlatırız, bir kısmını bitiririz ama biz raylı sistemler vizyonu ortaya koyuyoruz. Bunlar zaman alıyor" diye konuştu.

'Mansur Başkan ve Vahap Başkan birincilikte yarışıyorlar' duyumunu soran Küçükkaya'ya Seçer, "Bizde de çok yüksek oy olacak, ona erişeceğiz. Herkesin oyuna talibiz ve ölçümlerden de bunu görüyoruz. Gerçekten bütün partilerin oyunu alıyoruz. Zaten 31 Mart'ta göreceğiz" dedi.

Görev süresi boyunca Meclis çoğunluğu olmadığı için hizmetlerin engellendiğini belirten Seçer, "Sizin başarınızı engellemek için doğruya bile yanlış deyip ret oyu veriyorlar. Bunu ortadan kaldırmak için ilçe belediye başkan seçimlerinde de başarılı olmanız lazım ki daha süratli, daha etkin hizmet yapabilelim. Sadece benim Mersin'de yüz 55'lere 60'lara erişmem çok büyük bir başarı değil. Meclis çoğunluğunu alamadığımız takdirde bir tarafı sıkıntılı bir başarı gibi olabilir" diye konuştu.

"MERSİN'DE KİRALAR ÇOK YÜKSEK, SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ"

Mersin'de artan kiralar nedeniyle yurttaşların geçinmekte sorun yaşadığının farkında olduğunu vurgulayan Seçer, bu konudaki projelerini şu sözlerle aktardı:

"Sosyal Konut son derece önemli. Mersin nüfusu resmi nüfustan 500-600 bin fazla. Sığınmacı, depremzede, göçmen hepsi geldi. Şehre farklı yatırımlar yapılıyor, binlerce insan çalışmaya geliyor ve ev kiraları aldı başını gitti. Bu maaşlarla oralarda oturması mümkün değil insanların. Maaşın 3'te 2'si kiraya veriliyor. Sosyal Konut yapacağız. Kiralık ve satış için her iki modeli uygulayacağız. Yani belediye sosyal konut yapacak, orta-alt ve alt gelir grupları için. Koşulları sağlayan insanlar uygun kiralarda yaşayabilecek. Diğer bir konuda taksit öder gibi insanları konut sahibi yapacağız."

"MERSİN'İN DEPREME DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ LAZIM"

Küçükkaya'nın depremden sonra en fazla göç alan kentin Mersin olduğunu belirtmesi üzerine Başkan Seçer, konuya ilişkin verileri paylaştı. Mersin'i afetlere dirençli hale getirmeleri gerektiğinin farkında olduklarını söyleyen Başkan Seçer, "Mersin'in depreme dirençli hale getirilmesi lazım. Biz deprem bölgesi değiliz ama depremden en az deprem bölgesi gibi tokadı yiyen bir kentiz. 400 bin depremzede geldi bize. Sonra önemli bir kısmı başka yerlere gitti, önemli bir kısmı da kaldı yaşıyor. Mersin'in kent olarak yapısal sorunları var. Yapı stoku çok sıkıntılı. Sıkıntılı zeminlere binalar yapılmış, deniz kumuyla binalar yapılmış. Tekniğine, yasalara, yönetmeliklere uygun olmayan binalar yapılmış. Bunların dönüştürülmesi lazım. Bizim bu çalışmaları da beraber yürütmemiz lazım" dedi.

"AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE KAMPÜS OLUŞTURACAĞIZ"

Mersin'in deprem bölgesi olmasa da tsunami, orman yangını ya da nükleer sızıntı tehlikesiyle karşılaşabileceğinin altını çizen Başkan Seçer, Mersin'in afetlere dirençli hale getirilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nı kurarak bu alanda uzman kişileri yönetime getirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, "Teknik bilgisi olan insanlarla, bürokratlarla orayı ihya ediyoruz, dizayn ediyoruz. Çalışmalara başladılar. Bir de bununla ilgili bir kampüs oluşturacağız. Bir depomuz olsun, içinde malzemeleri olsun. Afet oluyor, çadır olmuyor ya da afette ayni gereksinim duyulan eşyaları, malzemeleri bulamıyorsun. Bir veri tabanınız yok. Kentin neresinden hangi doğal gaz geçiyor, nereden MESKİ'nin su boruları geçiyor, nereden iletişim hatları geçiyor emin olun yok. Birçok kentin yok. Bunların zapturapt altına alınması lazım" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyelerinin araç stokunun diğer kurumlara göre çok fazla olduğunu ifade eden Başkan Seçer, belediyelerin, afet durumunda da mavera kabiliyeti yüksek olduğu için daha hızlı müdahale edebildiğini belirtti.

"ÇOK ANLAMLI BİR SONUÇLA BİZ SEÇİMİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Küçükkaya'nın, Mersin'de ilçelerin seçim sonuçlarıyla ilgili analiz yapmasını istemesi üzerine ise Başkan Seçer, "Mezitli ve Yenişehir her zaman çok yüksek kazanma şansımızın, oy oranlarımızın olduğu ilçeler. Mezitli'yi de kazanırız, Yenişehir'i de Tarsus'u da kazanırız. Bizim toplamda 13 ilçemiz var. Tamamında iddia ortaya koyduk. Arkadaşlarımız da gayet iyi ve iyi niyetle çalışıyor. Bu seçimde önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarını kazanacağız Meclis'te çoğunluğu sağlayacağız. Mersin'deki atmosfer bu. Büyükşehir'in durumu gayet iyi. Sokaktayız, anketleri de görüyoruz. Tabi ki oran vermem doğru değil ama çok anlamlı bir sonuçla biz seçimi tamamlayacağız. 31 Mart'tan sonra da yine burada sizin ekranlarınızda bir programda bunu bana hatırlatırsınız. Bu nasıl oldu diye o sonucu çok tartışacağız, çok konuşacağız" dedi.

"MERSİN'DE 'HİZMET İTTİFAKI' KURDUK"

Seçer, tüm yurttaşlarıdemokrasinin ve halk iradesinin sandığa yansıması için oy kullanmaya davet etti. Mersin'de 5 yıl boyunca hiçbir ayrım yapmadan mevcut imkanları en akılcı şekilde kullanarak Mersinlilere hizmet ettiğini ve bir 'Hizmet İttifakı' kurduğunu söyleyen Seçer, yurttaşlara çağrıda bulunarak, "Hizmetlerimden memnun olan vatandaşlarımın 'Hizmet İttifakı' çatısı altında Vahap Başkanlarına desteğini istiyorum. 13 ilçemizde de adaylarımıza desteğinizi istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.