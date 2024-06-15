Vali Aksoy'dan Babalar Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Aksoy'dan Babalar Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15.06.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında babanın aile için ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken, Vali Aksoy, devamında şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarının eğitimden sağlığa her türlü ihtiyaçlarını sağlamak, onlara hayat boyu sahip çıkmak, korumak ve kollamak amacıyla canla başla mücadele veren babalar, bir yandan evlatlarını geleceğe hazırlarken, çocuklarına öğrettikleri milli ve manevi değerlerle toplumun geleceğine de yön vermektedir. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü zorluğa göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar bu Özellikleri ile her türlü övgüyü, sevgiyi ve saygıyı hak etmektedir. Tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkı olan babalarımıza gösterilecek sevgi ve saygı onlar için en büyük armağandır. Babalarımızın yüreklerini sevgiyle doyurmak, gönlünü hoş tutmak, merhametine, şefkatine ve güvenine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Babalarımız, annelerimiz ile birlikte hayat boyu yanımızdaki en büyük destekçilerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü"nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Ebediyete irtihal eden tüm babalarımıza da rahmet diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Babalar Günü, Eskişehir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aksoy'dan Babalar Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:57:20. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Aksoy'dan Babalar Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement