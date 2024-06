Vali Aksoy'dan Babalar Günü mesajı

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında babanın aile için ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken, Vali Aksoy, devamında şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarının eğitimden sağlığa her türlü ihtiyaçlarını sağlamak, onlara hayat boyu sahip çıkmak, korumak ve kollamak amacıyla canla başla mücadele veren babalar, bir yandan evlatlarını geleceğe hazırlarken, çocuklarına öğrettikleri milli ve manevi değerlerle toplumun geleceğine de yön vermektedir. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü zorluğa göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar bu Özellikleri ile her türlü övgüyü, sevgiyi ve saygıyı hak etmektedir. Tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkı olan babalarımıza gösterilecek sevgi ve saygı onlar için en büyük armağandır. Babalarımızın yüreklerini sevgiyle doyurmak, gönlünü hoş tutmak, merhametine, şefkatine ve güvenine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Babalarımız, annelerimiz ile birlikte hayat boyu yanımızdaki en büyük destekçilerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü"nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Ebediyete irtihal eden tüm babalarımıza da rahmet diliyorum." - ESKİŞEHİR