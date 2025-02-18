Yağışlı Hava Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Yağışlı Hava Uyarısı

Ülke genelinde yağışlar bekleniyor; Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi, rüzgarlar kuvvetli esebilir.

18.02.2025 09:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz( Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz'in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor 5

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu 14 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yağışlı Hava Uyarısı - Son Dakika

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