Yağışlı Hava ve Don Uyarıları - Son Dakika
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Yerel

Yağışlı Hava ve Don Uyarıları

Ülke genelinde parçalı bulutlu hava, çeşitli bölgelerde aralıklı yağışlar ve don bekleniyor.

11.02.2025 09:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Kilis ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

İzmir: Az bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yağışlı Hava ve Don Uyarıları - Son Dakika

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