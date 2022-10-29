TOGG'daki renk detayı, "Yanık ülke" olarak adlandırılan bölge halkında mutluluk yarattı

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeoparkına sahip, tarihi ve turistik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Manisa'nın Kula ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla birlikte başka bir guru daha yaşanıyor. Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin yerli otomobil firması TOGG, açıkladığı lansman renklerinde Kula'ya da yer verdi.

TOGG'UN RENKLERİNDEN BİRİNE ADI VERİLDİ

Volkan konileri, patlama kraterleri, lav akıntıları, sütun bazalt platoları ve tüf örtüsü, volkanizmalar oluşumunun ortak rengi olarak kabul edilen gri rengi, TOGG'un C-SUV modeline isim oldu. Gemlik mavisi, Anadolu kırmızısı, Oltu siyahı, Kapadokya kum beji ve Pamukkale beyazı olarak açıklanan renkler arasındaki Kula grisine de; "Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamı" sözleriyle yer verildi.

"BİZLERE GURUR VERDİ"

Kula halkı olarak TOGG'a Kula isminin verilmesinin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, "Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un renklerinden birisinin Kula olması, bizlere gurur verdi. Cumhuriyet gibi bir kazanımın özel gününde bu özel isim bizleri ziyadesiyle memnun etti. Tarihi ve kültürel zenginliklerin kadim şehri Kula'mızın isminin böyle duyulması sadece ülkemizde değil, dünyada da milyonların duyması bizim açımızdan çok önemli bir olaydır. Bu gelişmede emeği olan başta Kulalı hemşerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunarız. İnşallah yollarda daha sık gördüğümüzde memnuniyetimizin daha da artacağı TOGG'un ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. En kısa zamanda bir adet TOGG sahibi olmayı da canı gönülden arzu ederim. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

"KULA'NIN DÜNYADA MARKALAŞMASINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Doğal taş sektöründe hizmet verdiklerinden dolayı TOGG'un bu ayrıcalıklı lansman rengine büyük destek sağlayacaklarını dile getiren iş insanı Ahmet Öksüz ise, TOGG Kula grisinin seri üretime geçmesinin ardından işletmenin tüm araçlarını TOGG ile değiştirmeyi planladıklarını söyledi. Kula grisi TOGG'un Kula'ya hayırlar getirmesini dileyen Öksüz, "İşletmemizin Kula'da olmasından dolayı TOGG'a Kula isminin verilmesi bizi çok memnun etti. Kula'nın dünyada markalaşması için çok büyük bir etki olacağını düşünüyoruz. Kula'mıza da hayırlar getirmesini diliyoruz. Biz de doğal taş sektöründe olduğumuz için Kula ile özdeşleşmesinden dolayı TOGG'A çok büyük desteğimiz olacak. TOGG'un ilk seri üretime geçtiğinde tüm araçlarımızı TOGG ile değiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"KULA'NIN KAYAÇLARINDAN, VADİLERİNDEN ESİNLENİLDİ"

TOGG'un lansman renklerinden biri olan Kula grisinin Kula'nın dünya çapındaki tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirerek sözlerine başlayan Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz; "Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un lansman renklerinden birine Kula'nın doğal yapısından, kayaçlarından, vadilerinden ve yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişinden esinlenilerek Kula ismi verilmiştir. Tabii bu durum Kula ve Kulalı hemşerilerimiz için gurur vesilesi, gurur kaynağıdır. Tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle bölgenin yükselen değerlerinden biri olan Kula'nın tanıtımına ve reklamına da çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Kula isminin verilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Kulalı hemşerilerimize de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.