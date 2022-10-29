TOGG'daki renk detayı, "Yanık ülke" olarak adlandırılan bölge halkında mutluluk yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

TOGG'daki renk detayı, "Yanık ülke" olarak adlandırılan bölge halkında mutluluk yarattı

29.10.2022 16:05

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un 6 renkte piyasaya sunulacağı duyurulurken, renklerden birisine de "Kula" denildi. Kula grisi "yanık ülke" olarak adlandırılan Manisa'nın Kula ilçesindeki vatandaş tarafından büyük heyecan ve gururla karşılandı.

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeoparkına sahip, tarihi ve turistik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Manisa'nın Kula ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla birlikte başka bir guru daha yaşanıyor. Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin yerli otomobil firması TOGG, açıkladığı lansman renklerinde Kula'ya da yer verdi.

Yanık ülkenin rengi TOGG'u süsleyecek

TOGG'UN RENKLERİNDEN BİRİNE ADI VERİLDİ

Volkan konileri, patlama kraterleri, lav akıntıları, sütun bazalt platoları ve tüf örtüsü, volkanizmalar oluşumunun ortak rengi olarak kabul edilen gri rengi, TOGG'un C-SUV modeline isim oldu. Gemlik mavisi, Anadolu kırmızısı, Oltu siyahı, Kapadokya kum beji ve Pamukkale beyazı olarak açıklanan renkler arasındaki Kula grisine de; "Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamı" sözleriyle yer verildi.

Yanık ülkenin rengi TOGG'u süsleyecek

"BİZLERE GURUR VERDİ"

Kula halkı olarak TOGG'a Kula isminin verilmesinin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, "Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un renklerinden birisinin Kula olması, bizlere gurur verdi. Cumhuriyet gibi bir kazanımın özel gününde bu özel isim bizleri ziyadesiyle memnun etti. Tarihi ve kültürel zenginliklerin kadim şehri Kula'mızın isminin böyle duyulması sadece ülkemizde değil, dünyada da milyonların duyması bizim açımızdan çok önemli bir olaydır. Bu gelişmede emeği olan başta Kulalı hemşerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunarız. İnşallah yollarda daha sık gördüğümüzde memnuniyetimizin daha da artacağı TOGG'un ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. En kısa zamanda bir adet TOGG sahibi olmayı da canı gönülden arzu ederim. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Yanık ülkenin rengi TOGG'u süsleyecek

"KULA'NIN DÜNYADA MARKALAŞMASINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Doğal taş sektöründe hizmet verdiklerinden dolayı TOGG'un bu ayrıcalıklı lansman rengine büyük destek sağlayacaklarını dile getiren iş insanı Ahmet Öksüz ise, TOGG Kula grisinin seri üretime geçmesinin ardından işletmenin tüm araçlarını TOGG ile değiştirmeyi planladıklarını söyledi. Kula grisi TOGG'un Kula'ya hayırlar getirmesini dileyen Öksüz, "İşletmemizin Kula'da olmasından dolayı TOGG'a Kula isminin verilmesi bizi çok memnun etti. Kula'nın dünyada markalaşması için çok büyük bir etki olacağını düşünüyoruz. Kula'mıza da hayırlar getirmesini diliyoruz. Biz de doğal taş sektöründe olduğumuz için Kula ile özdeşleşmesinden dolayı TOGG'A çok büyük desteğimiz olacak. TOGG'un ilk seri üretime geçtiğinde tüm araçlarımızı TOGG ile değiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"KULA'NIN KAYAÇLARINDAN, VADİLERİNDEN ESİNLENİLDİ"

TOGG'un lansman renklerinden biri olan Kula grisinin Kula'nın dünya çapındaki tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirerek sözlerine başlayan Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz; "Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un lansman renklerinden birine Kula'nın doğal yapısından, kayaçlarından, vadilerinden ve yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişinden esinlenilerek Kula ismi verilmiştir. Tabii bu durum Kula ve Kulalı hemşerilerimiz için gurur vesilesi, gurur kaynağıdır. Tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle bölgenin yükselen değerlerinden biri olan Kula'nın tanıtımına ve reklamına da çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Kula isminin verilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Kulalı hemşerilerimize de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu'ndan Togg fabrikasına giden yollara ilişkin videolu paylaşım Bakan Karaismailoğlu'ndan Togg fabrikasına giden yollara ilişkin videolu paylaşım Finlandiya Başbakanı Marin'den ülkesinin NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama Açıklaması Finlandiya Başbakanı Marin'den ülkesinin NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Manisa, TOGG, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TOGG'daki renk detayı, 'Yanık ülke' olarak adlandırılan bölge halkında mutluluk yarattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:05 Süper Lig ekibi Hatayaspor, gençliğinde Ankaragücü forması giyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçlarına atanmasına tepki gösterdi
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan banttan inen ilk TOGG'un sahibi olacak! İkinci araç için ise o bakan ısrar ediyor
15:42 Neslihan Atagül'ün paylaşımına eşi Eşi Kadir Doğulu'dan yanıt: Ne olacak böyle, bu nedir? Ayıp
15:37 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır, TOGG'un fiyatına dair konuştu: Erişilebilir bir fiyatta olacak
15:33 Akşener'i ağırlayan BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken karşılama: Sayın başbakanım hoş geldiniz
15:32 Kuyudan su çekerken keşfedilen 15 yaşındaki Beritan Akyol, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan madalyayla döndü
15:08 Yıllar sonra Anıtkabir ziyaretinde yan yana geldiler! Akşener ve Bahçeli, tokalaşıp sohbet etti
14:54 Karısı ve çocuğunun yanında sırtından bıçaklanan yıldız futbolcu Pablo Mari uzun süre sahalardan uzak kalacak
14:12 Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti
13:27 Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 16:25:43. #1.12#
SON DAKİKA: TOGG'daki renk detayı, "Yanık ülke" olarak adlandırılan bölge halkında mutluluk yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement